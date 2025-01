Turquía llora a las víctimas del fatal incendio en el hotel de Bolu mientras continúan los esfuerzos para identificarlos.

El Presidente Recep Tayyip Erdogan, quien se espera visite Bolu el miércoles, dijo que “se responsabilizará” a los culpables de la negligencia que provocó el incendio. Las banderas están ondeando a media asta en todo Turquía en memoria de las víctimas del incendio, mientras se están celebrando los primeros funerales. Los equipos de búsqueda y rescate están haciendo sus esfuerzos finales para encontrar cualquier cuerpo restante. Las autoridades dijeron que estaban evaluando todos los riesgos, incluida la posibilidad de colapso, para el edificio. Junto a las fatalidades, 51 personas resultaron heridas en el incendio, según el ministro de salud Kemal Memisoglu. Uno estaba recibiendo tratamiento en cuidados intensivos y 17 personas han sido dadas de alta. Los familiares se han estado reuniendo afuera de los hospitales donde están siendo tratados. Una persona que la BBC entrevistó frente a la morgue dijo que había recibido la noticia de que siete de sus familiares habían fallecido y que había visitado hospitales en busca de sus cuerpos. Más tarde se enteró de que la morgue estaba vacía. Las imágenes que circulan mostraron ropa colgando de las ventanas que fue utilizada por aquellos que intentaban escapar del edificio en llamas. El miércoles, todavía se podían ver ondeando en el viento. La causa del incendio aún no ha sido encontrada, pero el gobernador de Bolu, Abdulaziz Aydin, dijo que los informes iniciales sugerían que había comenzado en la sección del restaurante del cuarto piso del hotel y se había extendido a los pisos superiores. Aydin dijo que la ubicación remota del hotel y las condiciones de congelación significaron que tardó más de una hora en llegar a los camiones de bomberos. El hotel fue inspeccionado por última vez en 2024 y el ministro de turismo dijo que no había habido preocupaciones con respecto a la seguridad contra incendios del hotel antes del desastre del martes. Sin embargo, la Unión de Cámaras de Ingenieros y Arquitectos de Turquía (TMMOB) dijo que, según las regulaciones, se necesitaba un sistema automático de extinción de incendios, y parecía que no se había instalado uno según las fotos del hotel. Agregó que no estaba claro si se habían cumplido con otras regulaciones, pero según las declaraciones de sobrevivientes, “se entiende que los sistemas de detección y advertencia no funcionaron y las rutas de escape no pudieron ser determinadas”. Algunos sobrevivientes informaron que no escucharon ninguna alarma de incendio. Las montañas de Bolu son populares entre los esquiadores de Estambul y la capital de Turquía, Ankara, que está aproximadamente a 170 km (105 millas) de distancia, y el hotel estaba operando a plena capacidad al comienzo de las vacaciones escolares de dos semanas.