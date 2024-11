Turmoil en la industria petrolera de Canadá debido al plan de aranceles de Trump.

En la provincia petrolera de Alberta, Canadá, hay una profunda sensación de preocupación por la amenaza del presidente electo Donald Trump de imponer un arancel del 25% a los bienes canadienses. Los políticos canadienses y los expertos en energía advierten que el arancel tendría consecuencias catastróficas para la economía del vecino norteño de Estados Unidos y aumentaría los precios para los consumidores estadounidenses. Dennis McConaghy, un ex ejecutivo energético con sede en Alberta, dijo a la BBC: “Canadá no tiene opción en esto. Tiene que encontrar un acuerdo con Trump.” Trump anunció que, al asumir el cargo en enero, impondría un arancel generalizado a México y Canadá, sin sugerir que excluyera el petróleo y el gas. Lisa Baiton, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo con sede en Calgary, dijo que el arancel probablemente significaría que Canadá produciría menos petróleo. McConaghy dijo que esto provocaría pérdidas de empleo en Alberta, con posibles repercusiones para Canadá en su conjunto. También podría llevar a una devaluación del dólar canadiense en un momento en que la moneda ya está luchando debido a factores económicos internos, dijo. “Tengan en cuenta que aproximadamente el 80% del comercio de Canadá es con Estados Unidos, y la mayoría de ese comercio es en hidrocarburos. Los canadienses no pueden escapar de lo integrados que están con los EE.UU.” Los fabricantes de combustibles de EE. UU. también han instado a Trump a excluir el petróleo y el gas de cualquier impuesto propuesto dado que los estadounidenses dependen en gran medida del crudo canadiense importado. “El crudo es para las refinerías lo que la harina es para las panaderías”, dijo el grupo industrial American Fuel and Petrochemical Manufacturers (AFPM) en un comunicado esta semana. “Es nuestra principal materia prima y costo de entrada. Si esos insumos aumentaran significativamente de precio, también lo haría el costo total de fabricar combustible aquí en los Estados Unidos.”