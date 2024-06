Turista estadounidense desaparecido por días en una isla griega.

Las autoridades griegas están buscando a un turista estadounidense que desapareció después de hacer una caminata solo en la isla de Amorgos. Funcionarios locales dicen que Albert Calibet, de 59 años, está desaparecido desde la tarde del martes, cuando su amigo lo reportó como desaparecido después de no regresar de una caminata. Varias agencias están participando en la búsqueda de Calibet, incluidos voluntarios de la guardia costera y equipos de las islas vecinas de Paros y Naxos, según la cadena de televisión pública griega ERT News. Su desaparición se produce días después de que el presentador británico Michael Mosley desapareciera en la isla griega de Symi, donde su cuerpo fue encontrado cuatro días después. La BBC ha contactado al departamento de Estado de EE. UU. para obtener comentarios. Las autoridades están buscando tanto en tierra como en agua en un área que abarca casi una cuarta parte de Amorgos, según el alcalde de la isla Eleftherios Karaiskos. Han estado utilizando un dron para buscar en la parte norte de la isla y también están intentando rastrear el teléfono de Calibet, dijo. Las llamadas a Calibet, que el alcalde dijo que había visitado la isla antes, no han recibido respuesta. El alcalde dijo que la caminata en la que Calibet se había embarcado estaba ocupada y no desafiante, lo que sugiere que puede haber cambiado a una ruta más difícil. Calibet comenzó una caminata de cuatro horas alrededor de las 7:00 hora local (00:00 EDT) del martes en el pueblo de Aegiali, según medios de comunicación locales. La búsqueda del hombre desaparecido se produce días después de que las autoridades pasaran varios días buscando en otra isla griega, Symi, a Dr. Mosley, un famoso doctor de televisión británico que desapareció después de salir a caminar desde una playa. Su cuerpo fue encontrado en una zona rocosa, y los investigadores concluyeron que murió de causas naturales el día que desapareció.