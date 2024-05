Tullido pero respirando: Cómo el equipo de casino de Steve Cohen seguirá adelante

Con la ayuda de Shawn Ness

RAMOS RUJE: En un anuncio único, la senadora estatal Jessica Ramos le dio un golpe hoy a uno de los hombres más ricos de América mientras intenta expandir frenéticamente su presencia en la ciudad de Nueva York.

Pero Steve Cohen, el multimillonario propietario de los Mets, no ha terminado aún.

El extenso grupo que conforma el equipo de Cohen no mostró intenciones de rendirse después de que la legisladora progresista declarara su oposición a sus planes de construir un casino en Citi Field. Cualquiera que haya estado prestando atención a las declaraciones de Ramos en los últimos meses habría sospechado que se dirigía en esta dirección y se había preparado para ello.

“Aunque respetamos el punto de vista del Senador Ramos, el estado nunca tuvo la intención de que una sola persona tuviera la capacidad de detener o aprobar un proyecto de juego por sí sola”, dijo Karl Rickett, portavoz del proyecto de Metropolitan Park de Cohen, en un comunicado.

“Dado que Metropolitan Park cuenta con un apoyo abrumador de funcionarios electos, sindicatos y la comunidad local, estamos seguros de que tenemos el mejor proyecto en la mejor ubicación”, agregó Rickett. “Tenemos más de un año y múltiples caminos para obtener las aprobaciones requeridas. Nuestro equipo sigue comprometido en dar vida a Metropolitan Park.”

Rickett también señaló que el juego es “el único motor económico viable para hacer posible los 23,000 empleos, la inversión de 8 mil millones de dólares y los importantes beneficios comunitarios” – en referencia a la decisión de Ramos de presentar un proyecto de ley que liberaría el terreno en cuestión para un centro de convenciones y hotel, pero no para un casino.

Cohen necesita que la Legislatura estatal anule el terreno en cuestión – un estacionamiento designado como parque en el distrito de Ramos. Sin su apoyo, la oferta se vuelve más difícil, pero no imposible.

Su equipo podría buscar apoyo de negocios locales y otros políticos de Queens, y esperar que todo se vuelva tan abrumador que la senadora cambie de opinión, una posibilidad que Ramos efectivamente rechazó hoy.

“Ningún funcionario electo debería ser el único árbitro de esta inversión de 8 mil millones de dólares, así que insto firmemente a la Gobernadora Hochul y al Senado Estatal a explorar otras vías para hacer realidad la propuesta de Metropolitan Park y garantizar que Queens continúe recibiendo el dinero que merecemos”, publicó Queens Borough President Donovan Richards en X hoy.

De hecho, el propietario de los Mets podría intentar persuadir a uno de los colegas de Ramos en el Senado para que vaya en contra de ella y patrocine un proyecto de ley que libere el terreno. Pero esa movida – que tiene poco precedente en una legislatura estatal con deferencia a los miembros locales en asuntos de uso de la tierra – significaría ir a la guerra con Ramos.

Una fuente del Senado estatal que prefirió no ser nombrada por temor a represalias dijo que la líder de la mayoría, Andrea Stewart-Cousins, sería poco probable que avance en un proyecto de ley que ignore la oposición de Ramos y libere terrenos parque en su distrito.

El distrito del Senado Nathalia Fernandez en el Bronx incluye Bally’s Golf Links en Ferry Point, el sitio de otra oferta de casino que también requiere un proyecto de ley de terreno parque. Se la ha mencionado como una posible solución alternativa para el equipo de Cohen, en caso de que ella introduzca un proyecto de ley que libere terrenos en el Bronx y el sitio junto a Citi Field al mismo tiempo.

Pero Fernandez rechazó esa idea hoy.

“Dado su respeto por sus colegas en la legislatura, si la senadora decide presentar un proyecto de ley de alienación de terrenos parque, ese proyecto no incluirá ninguna área fuera de su distrito”, dijo Justin Sanchez, jefe de gabinete de Fernandez, a Playbook. “Las noticias de hoy no cambian eso.”

Dado que el estado de Nueva York anunció que otorgaría tres licencias de casino en el área de la ciudad de Nueva York, Cohen ha aprovechado cada oportunidad posible para ganar una, contratando un ejército de lobistas, enviando cientosde correo y ganando a una pandilla de políticos locales. Ha gastado generosamente en el proceso.

Pero desde el principio, se ha interpuesto en su camino la senadora progresista, ocasionalmente mencionada como una posible retadora en las primarias al Alcalde Eric Adams en 2025. Después de meses de insinuaciones, Ramos finalmente se pronunció públicamente en contra del proyecto hoy.

“Creo que es una triste situación cuando los casinos son la principal idea de desarrollo económico en nuestro estado”, dijo hoy a los reporteros desde el segundo piso del Capitolio. “El modelo de negocio de los casinos, por definición, es extraer riqueza de las personas. … Esto no sería benefici… – Jason Beeferman

HOCHUL IMPULSA POR LEY DE REDES SOCIALES: Colabore con el estado en la redacción de la legislación para proteger a los niños menores de 18 años, o enfrente las consecuencias – ese es el mensaje que la gobernadora Kathy Hochul está enviando a los magnates de las redes sociales.

La iniciativa para restringir el uso de redes sociales por menores – una de las disputas más destacadas que quedan por resolver esta sesión en Albany – enfrenta a empresas tecnológicas contra la gobernadora demócrata. Y con pocas disputas legislativas por resolver, Hochul está poniendo mucha artillería en esta.

“No estamos en contra de los negocios, estamos en contra del daño a nuestros niños”, dijo Hochul a los reporteros el martes. “Ellos deberían ver eso y trabajar con nosotros en esta legislación en lugar de decir que no. Así que creo que estamos avanzando; algunas de las empresas responsables ya están tomando medidas por su cuenta y las felicito”.

La medida tiene como objetivo proteger la salud mental de los niños que ven contenido que los defensores – incluyendo al sindicato de maestros estatales – argumentan podría ser adictivo y problemático para ellos. Ha enfrentado críticas de gigantes de las redes sociales a lo largo del país, incluido Meta.

Pero Hochul se muestra optimista.

Dijo que parte de la legislación que se está redactando incluiría un proceso más riguroso para demostrar que los usuarios son mayores de 18 años, aunque no especificó cómo serían esos controles.

“Las empresas ya tienen que hacer esto para los juegos en línea y las ventas de tabaco”, dijo. “Ya tienen que hacerlo, para que digan que no pueden hacerlo, no me lo creo.”

Julie Samuels, presidenta y CEO de Tech:NYC, dijo que la organización está en “discusiones productivas con los legisladores y grupos comunitarios sobre estos proyectos”.

“Pero se trata de una tarea extremadamente complicada, y tenemos que tener cuidado de evitar el destino de cada otro estado que ha aprobado leyes similares: demoras de años en brindar apoyo a los niños, mientras la legislación apresurada sigue atascada en los tribunales”, agregó Samuels. – Katelyn Cordero

KENNEDY, STEIN RECLAMAN ACCESO A LA BOLETA: La candidata presidencial del Partido Verde Jill Stein se pasó por el Capitolio esta tarde para afirmar que pronto dejaría suficientes peticiones en la Junta de Elecciones del estado para asegurar un lugar en la boleta de Nueva York.

“Sabemos por las primarias demócratas celebradas hace un poco más de un mes en este estado que el partido demócrata se está hundiendo”, dijo Stein.

Los Verdes perdieron su estatus automático en la boleta en 2020, gracias a nuevas reglas que perjudican a los partidos minoritarios. Ahora necesitan presentar 45,000 firmas para una línea en la boleta,

Stein se negó a decir cuántos estaban presentando realmente. “No lo sabemos en realidad”, dijo. Dijo que “el sistema es tan opresivo” que hace imposible contar firmas.

Otro candidato que presentó peticiones en Nueva York hoy: Robert F. Kennedy, Jr., quien reunió más de 135,000 después de un proceso de recolección que ha enfrentado algunas acusaciones de inducir a error a los firmantes. Eso es más “que cualquier candidato presidencial haya presentado en el estado”, afirmó Kennedy en un tuit.

Eso también parece ser un récord para cualquier candidato. Anteriormente, el récord lo tenía su entonces cuñado Andrew Cuomo, quien reunió 100,000 para su rebelde candidatura a la gobernación en 2002. – Bill Mahoney

GUERRAS DE CARTAS – El Alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, mantiene un estricto control sobre su recién anunciada comisión de revisión de charters. En una conferencia de prensa hoy, su administración dijo que no planea contratar personal externo para ayudar con la tarea, que implica abrir el documento de gobierno de la ciudad y sugerir cambios que se someterán a votación en la boleta de noviembre.

La ruptura del alcalde con la costumbre – la mayoría de los alcaldes han creado múltiples comisiones de revisión de charters – hace que la operación sea más receptiva a los deseos del Ayuntamiento en un momento en que la creación de la comisión ya es ampliamente vista como una respuesta improvisada a la presión del Concejo de la Ciudad por más asesoramiento y consentimiento sobre los nombramientos de Adams.

“Realmente tienes que tener personal si te lo tomas en serio”, dijo John Kaehny, jefe del grupo de reforma gubernamental Reinvent Albany, en una entrevista. “[La comisión del alcalde] carece de seriedad, y el alcalde realmente está dando munición a los críticos que dicen que es un ejercicio político fatuo.”

Pero hablando con los reporteros, Adams dijo que los alcaldes anteriores habían gastado demasiado en revisiones de charters. “Creo en ser ágil, rápido y lograr resultados”, dijo. “Gastamos demasiado dinero en adornos. Podemos hacer un mejor trabajo.” – Joe Anuta

