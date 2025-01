Tulip Siddiq, Ministra Anticorrupción del Reino Unido, Renuncia

El Primer Ministró de Inglaterra, Keir Starmer, sufrió un nuevo golpe el martes cuando su ministra anticorrupción, Tulip Siddiq, renunció a su cargo semanas después de ser nombrada en una investigación de malversación en Bangladesh.

La Sra. Siddiq, de 42 años, es la sobrina de Sheikh Hasina, la ex primera ministra de Bangladesh, quien renunció el año pasado después de 15 años en el poder y huyó del país en medio de un amplio movimiento de protesta estudiantil contra su gobierno represivo.

Como ministra junior en el gobierno del Sr. Starmer, la Sra. Siddiq se había referido anteriormente al asesor ético del primer ministro para ser investigada. Ella ha despedido las acusaciones en su contra como políticamente motivadas y ha insistido en que no hizo nada malo.

Como secretaria económica del Tesoro – un puesto que le dieron cuando el Partido Laborista llegó al poder en julio pasado – la Sra. Siddiq era responsable de combatir la corrupción en los mercados financieros, incluyendo el lavado de dinero y las finanzas ilícitas.

“Quiero asegurarles que actué y he seguido actuando con total transparencia y según el consejo de los funcionarios en estos asuntos,” escribió la Sra. Siddiq en una carta oficial de renuncia al Sr. Starmer.

“Sin embargo, está claro que mi continuación en mi cargo como secretaria económica del Tesoro probablemente será una distracción del trabajo del gobierno.”

Esta es una historia en desarrollo.