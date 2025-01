Tulip Siddiq enfrenta pedidos de renuncia tras declaraciones del líder de Bangladesh.

“Desbloquea Gratis el Editor’s Digest

La ministra de la ciudad del Reino Unido, Tulip Siddiq, está bajo una creciente presión para dimitir, con el líder de la oposición pidiendo su despido después de verse implicada en un escándalo de propiedades vinculado al gobierno destituido de Bangladesh.

Kemi Badenoch, líder de los Conservadores, dijo que el primer ministro Sir Keir Starmer debería despedir a Siddiq, cuyo papel abarca políticas anticorrupción, tras las acusaciones de que se benefició de propiedades vinculadas a la Liga Awami, el partido liderado por su tía Sheikh Hasina, la ex primera ministra de Bangladesh.

“Es hora de que Keir Starmer despida a Tulip Siddiq,” dijo Badenoch en una publicación el sábado por la noche. “El primer ministro intentó dar importancia a su compromiso con los estándares e integridad… Su débil liderazgo en el caso de Siddiq sugiere que no le preocupa tanto la integridad como afirma.”

Esta semana, Siddiq se refirió a sí misma a Sir Laurie Magnus, el asesor independiente del gobierno sobre estándares ministeriales, después de que una investigación del Financial Times descubriera que le habían dado un piso de dos habitaciones en King’s Cross de Londres a principios de los años 2000 por una persona con vínculos con la Liga Awami.

El domingo un ministro del gabinete sugirió que Siddiq sería despedida si la investigación encontraba alguna irregularidad. “La investigación debe seguir su curso,” dijo el ministro de ciencia Peter Kyle a Trevor Phillips de Sky.

“Creo que es el camino a seguir. Le estoy brindando todo el espacio necesario. Escucharé los resultados, al igual que el primer ministro.

“Será un proceso funcional y los resultados serán respetados por el primer ministro y este gobierno, todo lo contrario a lo que hemos tenido en el pasado.”

Siddiq ha insistido en que no ha hecho nada malo y fuentes de la Número 10 dijeron que hasta ahora no han visto ninguna prueba de violación del código ministerial.

La ministra de la ciudad también ha vivido en varias otras propiedades vinculadas al antiguo régimen de la Liga Awami, que fue derrocado el verano pasado tras una protesta liderada por estudiantes que inicialmente fue reprimida violentamente por las fuerzas de seguridad y que resultó en la muerte de cientos de civiles.

Muhammad Yunus, economista Nobel de la Paz y líder interino de Bangladesh, dijo en una entrevista con el periódico Sunday Times que las propiedades utilizadas por Siddiq deberían ser devueltas si se encontraba que la ministra se benefició de un “robo evidente”.

“Ella se convierte en la ministra anticorrupción y se defiende a sí misma [sobre las propiedades en Londres],” dijo. “Quizás no te diste cuenta, pero ahora te diste cuenta. Deberías decir: ‘Lo siento, no lo sabía en ese momento, pido perdón al pueblo por lo que hice y renuncio.’ Ella no está diciendo eso. Se está defendiendo.

Siddiq fue nombrada en una investigación el mes pasado por la Comisión Anticorrupción en Bangladesh después de que un rival político de Sheikh Hasina acusara a su familia, incluida Siddiq, de recibir una comisión de un proyecto de energía nuclear respaldado por Rusia, afirmaciones que han negado.

Tras asumir el poder en agosto, el gobierno interino de Bangladesh nombró a Ahsan Mansur, un ex funcionario del FMI, para dirigir el banco central del país y comenzar a recuperar miles de millones de dólares que los nuevos líderes del país afirman que se sacaron del sistema bancario y se desviaron al extranjero.

En una entrevista en octubre, Mansur dijo al FT que se estimaba que se habían sacado del país unos Tk2tn ($16.7bn) después de las adquisiciones forzosas de los principales bancos por parte de personas vinculadas a la Liga Awami, utilizando métodos como préstamos falsos y facturas de importación infladas.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Bangladesh ordenó la semana pasada a los bancos en el país que proporcionaran detalles de transacciones para todas las cuentas vinculadas a Siddiq y su familia, según personas familiarizadas con el asunto.

Un aliado de Siddiq dijo que ella solo tenía una cuenta bancaria en el Reino Unido y no poseía cuentas en el extranjero.

Downing Street señaló las declaraciones de Starmer a principios de esta semana, cuando dijo que tenía confianza en Siddiq y que ella había “actuado completamente correctamente al referirse al asesor independiente”.

