Tu próximo iPad podría ser capaz de detectar si estás estresado… y luego ayudarte a calmarte, también. No gracias, Apple.

Sabes cuando estás realmente estresado, y sientes que el mundo se está derrumbando a tu alrededor, y luego alguien cerca de ti te pregunta si estás bien? Y luego lo molesto que es cuando dicen algo como ‘solo necesitas calmarte’.

Sí, gracias Jan, sé que necesito calmarme, simplemente estoy lo suficientemente estresado como para que calmarme se sienta como una imposibilidad en este momento. Si no estuviera estresado, estaría tranquilo, pero ahora…

Bueno… ¡buenas noticias!

Tu iPad podrá tener esta misma conversación contigo, ya que parece que Apple tiene planes de darle a sus mejores iPads la capacidad de leer tu nivel de ánimo — y si estás estresado, decirte cómo calmarte.

Excelente.

Un gesto de la muerte podría no funcionar con un iPad

Por supuesto, hay más que eso. Según una reciente presentación de patente, el iPad utilizará una serie de diferentes sensores como un monitor de ritmo cardíaco, la cámara frontal, y más, para determinar cuán estresado estás. Si estás lo suficientemente estresado, te enviará una notificación diciendo algo así como “¡Estás estresado! Aquí hay cómo calmarte, y dejar de estar estresado.”

A partir de ahí, el iPad te dará diferentes aplicaciones y opciones para aliviar tu estrés para que te sientas mejor — porque ¿qué podría ser mejor que tu iPad guiándote en ejercicios de respiración para aliviar el estrés?

Si eres como yo, esto suena como una pesadilla real y genuina, donde tu iPad ha cobrado vida y ha adquirido una conciencia tipo HAL. ¿Quieres saber lo peor? Aunque todas las imágenes en la patente parecen mostrar un iPad, hay partes de la patente que sugieren que esto podría aplicarse a cualquier dispositivo de Apple. Una línea en la patente incluso sugiere que ‘El dispositivo es un dispositivo montado en la cabeza (HMD) y el entorno incluye un entorno de realidad extendida.’

Por lo tanto, parece que Apple Vision Pro podría hacerlo. O tu iPhone. O tu Apple Watch. Incluso tus AirPods.

El horror. El horror bien intencionado y mal juzgado. Como siempre, las solicitudes de patente son solo la protección de una idea, y no necesariamente una declaración de intención para un producto futuro. Pero esta es una idea muy factible, si Apple alguna vez quisiera seguirla. Personalmente, espero que sea algo en lo que no avancen, si eso no era ya evidente.

