Tu guía de lectura de verano – The New York Times

La semana pasada escribí sobre lo difícil que ha sido encontrar algo interesante para ver en los últimos meses. En esos momentos, recurro a los libros. Si podemos estar de acuerdo en que las opciones de streaming han sido decepcionantes últimamente, también podemos estar de acuerdo en que realmente no hay excusa para quejarse cuando tú y yo ni siquiera hemos arañado la superficie de todos los libros que hemos estado planeando leer. Pero entonces, ¿por qué no estoy viviendo mi verdad, la verdad de estar perdido extasiado en varios libros a la vez? Tengo algunas ideas.

En diciembre, abandoné un desafío de lectura en el que participé durante dos años. El objetivo era leer un libro a la semana, cada uno correspondiente a una categoría específica, como “un libro destacado en un club de lectura de celebridades” o “un libro de un género que normalmente evitas”.

El desafío fue exactamente lo que necesitaba en 2021: había leído dos libros en seis meses cuando un amigo me preguntó si quería unirme. Acepté con entusiasmo, emocionado por tener algo de estructura e incentivo para aumentar mi apetito literario. Me encantaba tener una tarea cada semana. Me encantaba que tuviera acceso a un bullicioso grupo de Facebook en el que los participantes, todos amigos y amigos de amigos que se habían convertido en una familia acogedora después de muchos años, se reunían para intercambiar reseñas y recomendaciones.

En algún momento de mi segundo año, me volví arrogante. Ahora que estaba leyendo regularmente uno o dos libros a la semana, ¿por qué necesitaba deberes? Empecé a molestarme con las categorías. ¿Qué tal si quería leer algo que no coincidiera con ninguna de ellas? ¡Seguramente mi propia curiosidad sería lo suficientemente poderosa como para mantenerme leyendo a este ritmo! ¡Probablemente leería aún más libros si me liberaran de las limitaciones del desafío, permitiéndome consumir cualquier título que llamara mi atención, verdad?

Ya sabes a dónde va esto. Hay muchos libros por ahí. Y he empezado la mayoría de ellos. Para terminar libros, necesito un plan. Necesito un sistema, incluso uno suelto, que me mantenga leyendo de forma compulsiva (¿por qué no es este un término más popular?), un libro seguido inmediatamente por el siguiente.

Estoy considerando marcos para la lectura de verano que me ayudarán a retomar el rumbo y no se sentirán demasiado restrictivos. ¿Debería comprometerme a leer solo de mis pilas, los libros que amontoné aspiracionalmente en la mesita de noche y en la mesa de café, siempre con la intención de leerlos a continuación pero sin hacer ningún progreso apreciable? ¿Debería darme un número de libros que completar para el Día del Trabajo y dejar que mis intereses vaguen? ¿Es este verano en el que leo toda la obra de Henry James, o solo de premios Nobel de literatura?

Mis colegas en el Book Review presentan una tentadora propuesta: 19 obras de no ficción y 33 obras de ficción que llegarán este verano. Incluso en mi estado más atlético, no era capaz de leer 54 libros en 11 semanas, pero tal vez elegir uno por semana de estas listas haría un arreglo agradable pero riguroso.

Ya he empezado “El club del viernes por la tarde” de Griffin Dunne, una memoria de su famosa familia (su padre era el escritor de crimen Dominick Dunne; Joan Didion era su tía) y es bastante jugoso. “¡Que salga el sol! La invención de la realidad televisiva”, de la crítica de televisión Emily Nussbaum, parece irresistible. Y si “Nunca me viste venir: cómo burlé al FBI y a todo el sistema bancario — y me embolsé 40 millones de dólares”, de Tanya Smith, es tan emocionante como suena, hay esperanza para las capacidades de atención en todas partes, incluso las tan disolutas como la mía.

Y la ficción del verano suena bastante atractiva también. Chigozie Obioma, finalista del Premio Booker dos veces, tiene una nueva novela sobre un estudiante que intenta rescatar a su hermano en medio de la guerra civil nigeriana. Después de adorar “La necesidad”, leeré cualquier cosa de Helen Phillips; su novela “Hum”, un thriller tecno distópico, suena agonizante y delicioso. Y “El libro de la otra parte”, de Keanu Reeves y China Miéville, parece divertido — está basado en una serie de cómics sobre un guerrero inmortal que preferiría ser mortal. No estoy seguro de poder identificarme con esa motivación, pero estoy encantado con la idea de todos modos.

CALENDARIO CULTURAL

🎭 Los Premios Tony (domingo): La gran noche televisada de Broadway se transmitirá en CBS a las 8 p.m. del Este, 5 p.m. del Pacífico, y ofrecerá tanto anticipación al nivel de los Oscars para los fanáticos del teatro como una forma de tener una idea de qué entrada comprar para cualquiera que visite Manhattan en los próximos meses. ¿Quieres ver si puedes predecir a los ganadores? Te tenemos cubierto. También puedes ver quién cree nuestro crítico jefe que ganará y quién debería ganar.

🐉 “House of the Dragon” (domingo): La segunda temporada de este precuela de “Game of Thrones” regresa, trayendo dragones, venganza, rubios platinados y (seamos sinceros) incesto para otro verano. Lo único es que el estreno de la temporada comienza… una hora después de los Tony. Haz lo que tengas que hacer.

RECETA DE LA SEMANA

Pastel de Chocolate en un Solo Recipiente

Mañana es el Día del Padre. ¿No le gustaría a papá un pastel? El pastel de chocolate en un solo recipiente de Genevieve Ko es rápido y fácil de mezclar sin batidora pero sabe tan ricamente amargo como si hubieras estado horneando todo el día. Genevieve sugiere aromatizarlo con té oolong o negro, pero el espresso o bourbon mezclado en un poco de agua hirviendo también funcionaría (usa un cuarto de taza de agua y de espresso o bourbon). Espolvoréalo con un poco de azúcar glas, o haz el glaseado de dos ingredientes de Genevieve para untarlo por encima. Papá seguro que lo amará de cualquier manera.

CONSEJOS DE WIRECUTTER

Tu lista de verano está de rebajas

¿Nuestro consejo para sacar el máximo provecho de este verano? Haz un poco de preparación ahora. Los expertos de Wirecutter han pasado cientos de horas probando todo lo que necesitarás para una temporada exitosa — ya sea que tus planes involucren vuelos transcontinentales, viajes a la playa o helado casero en el porche. Hemos reunido algunos de nuestros esenciales favoritos y asegurado descuentos realmente grandes. Algunos destacados incluyen un juego de sábanas de lino fresco para dormir mejor en noches calurosas de verano, un dispositivo antimosquitos (deshazte de las velas de citronela; no funcionan), y una icónica bolsa de playa que debería durar toda la vida. —Brittney Ho

JUEGO DE LA SEMANA

Euro 2024: El Campeonato Europeo, uno de los grandes torneos de fútbol del mundo, ha comenzado en Alemania, con 24 naciones compitiendo por la gloria continental durante el próximo mes. Inglaterra es la favorita de las casas de apuestas, y tiene la plantilla más llena de estrellas, aunque la historia está en su contra — los ingleses no han ganado un gran torneo desde 1966. Alemania también está llena de talento, pero también está luchando contra la historia, ya que un país no ha ganado la Eurocopa en suelo propio en 40 años. Tal vez la elección más segura sea Francia, que tiene tanto un equipo sólido como una historia reciente de éxito. Los juegos se transmiten a las 9 a.m., 12 p.m. y 3 p.m. del Este en las redes de Fox durante toda la semana.

