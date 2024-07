Tu Guía de Gimnasia Olímpica: Ejercicio de Suelo

Durante dos semanas cada cuatro años, la gimnasia femenina es uno de los deportes más grandes del mundo. El resto del tiempo, quienes nos ven somos un grupo un poco de nicho. Eso puede dificultar la apreciación completa de lo que estás viendo cuando las atletas se presentan en el escenario olímpico. Si quieres saber lo que se requiere en cada aparato o cómo distinguir las rutinas buenas de las excelentes, estamos aquí para ayudarte. Aquí, veremos el ejercicio de suelo, comenzando con una visión general y luego pasando a detalles técnicos. También tenemos guías para el salto de potro, las barras asimétricas y la viga de equilibrio. Los conceptos básicos El tapete cuadrado del suelo tiene aproximadamente 40 pies de lado, lo que hace que las trayectorias diagonales a lo largo de las cuales las gimnastas hacen volteretas sean de aproximadamente 56 pies. Una superficie tapizada cubre una capa de espuma, sobre madera, sobre muelles. El ligero rebote de esos muelles permite a las gimnastas realizar habilidades más difíciles. Cada rutina de suelo debe incluir: Un giro con un giro de al menos 360 grados Un doble salto mortal hacia atrás, con o sin giros Tumbar hacia atrás y hacia adelante Dos saltos seguidos, ya sea directamente conectados o con pasos de carrera en el medio. Uno debe implicar una separación de 180 grados. Las rutinas de suelo, ambientadas con música de la elección de la gimnasta – no se permiten letras – duran aproximadamente 90 segundos e incluyen tres o cuatro pases de volteretas. Las gimnastas generalmente hacen sus pases más difíciles primero. Reciben una puntuación por dificultad y otra por ejecución, y se suman las dos. A diferencia del salto, que muestra pura potencia, el ejercicio de suelo combina poder con arte. En la práctica, sin embargo, algunas gimnastas no ponen tanto esfuerzo en su coreografía. Pero cuando una gimnasta realmente realiza una actuación, se puede notar. La campeona olímpica reinante es Jade Carey de los Estados Unidos, y la campeona mundial reinante es Simone Biles de los Estados Unidos. Lo que hacen las gimnastas Cada habilidad tiene un índice de dificultad de A (menos difícil) a J (más difícil). Las gimnastas obtienen crédito por sus ocho habilidades más difíciles, de las cuales al menos tres deben ser acrobáticas y tres deben ser de baile. Voltear hacia atrás Los pases de volteo hacia atrás comienzan con una rueda (básicamente una rueda poderosa en la que ambos pies aterrizan a la vez), casi siempre seguida de un mortal hacia atrás para construir impulso para la habilidad principal. Los pases más comunes caen en algunas categorías: Voltear hacia adelante Las gimnastas tienden a favorecer el volteo hacia atrás porque es más fácil generar impulso desde una rueda y un mortal hacia atrás que desde un mortal hacia adelante, pero algunas sobresalen en el volteo hacia adelante. Pases de combinación Las gimnastas pueden aumentar su puntaje de dificultad haciendo dos habilidades en un solo pase de volteo. Las conexiones directas se realizan de manera inmediata. Las conexiones indirectas se realizan con una rueda, un salto mortal o ambos entre habilidades. Vueltas Las piruetas difieren en la posición de las piernas y en el número de rotaciones. Las gimnastas pueden ganar un bono de dificultad de 0.1 por conectar ciertas vueltas. Las piruetas más simples se hacen con la pierna que no sostiene doblada, y si alguien menciona una “vuelta” sin más explicaciones, probablemente sea esa clase. Las vueltas en L se hacen con la pierna que no sostiene horizontal. Las vueltas en Y se hacen con la pierna que no sostiene vertical. Saltos y saltos Las extensiones despegan de un pie y avanzan, mientras que los saltos despegan de ambos pies y solo se mueven hacia arriba y hacia abajo. Los saltos a menudo entran en juego al final de los pases de volteretas, porque las gimnastas pueden ganar un bono de dificultad de 0.1 por hacer uno inmediatamente después de aterrizar un pase. Cómo se puntúan las rutinas Las puntuaciones finales de las gimnastas son la suma de una “puntuación D” (dificultad) y una “puntuación E” (ejecución). Dificultad La puntuación D tiene tres componentes. Composición: Cada uno de los cuatro requisitos – un salto mortal con al menos un giro completo, un doble salto mortal hacia atrás con giros o sin ellos, volteo hacia atrás y hacia adelante, y al menos dos saltos seguidos – vale 0.5. Valores de habilidad: Las gimnastas reciben crédito por sus ocho habilidades más difíciles, con una habilidad calificada como A valiendo 0.1, una habilidad calificada como B valiendo 0.2 y así sucesivamente. Bono de conexión: Las gimnastas obtienen un bono por conectar habilidades entre sí. Las habilidades pueden ser degradadas si no se completan adecuadamente. Ejecución La puntuación de ejecución comienza en 10, y los jueces realizan deducciones que van desde 0.1 por una falta menor como una ligera separación de piernas hasta 1.0 por una caída. Dado que hay tantas posibles oportunidades para deducciones, los aterrizajes, la posición del cuerpo en el aire, el control en las piruetas, la medida subjetiva de la artesanía y porque las pequeñas deducciones se suman rápidamente, incluso una excelente rutina de suelo puede recibir una puntuación en los ochos. Las gimnastas también reciben deducciones “neutrales” -restadas de la suma de las puntuaciones D y E- si se salen de los límites del suelo, marcados por líneas o un cambio de color. Un pie afuera es una deducción de 0.1, y ambos pies afuera es una deducción de 0.3.