Tu contenido favorito de Apple TV+ ahora estará disponible en los lugares más inesperados.

Apple ha dado un gran paso hoy hacia la ampliación de su alcance de transmisión al hacer que la aplicación Apple TV esté disponible globalmente para su descarga en dispositivos Android. Esto significa que los usuarios de teléfonos Android, tabletas, dispositivos plegables e incluso Android TV ahora podrán acceder a Apple TV+ y MLS Season Pass directamente a través de la nueva aplicación Apple TV en la Google Play Store. Este movimiento marca una expansión significativa para los servicios de transmisión de Apple, abriéndolos a una audiencia mucho más grande.Reconstruida desde cero para proporcionar una experiencia más nativa, la aplicación Apple TV en Android está diseñada con una interfaz fácil de usar familiar para los usuarios de Android. Aprovechando al máximo los elementos de diseño de Android (Material Design) y los servicios nativos de Google, la aplicación también se integra con el sistema de facturación de Google Play, lo que significa que podrás suscribirte a Apple TV+ y MLS Season Pass directamente dentro de la aplicación. Además, disponible en el lanzamiento, Apple también ofrece a los usuarios de Android una prueba gratuita de siete días para Apple TV+, lo que permite a los posibles suscriptores probar el servicio antes de comprometerse.

La aplicación viene equipada con funciones como “Continuar viendo”, que permite a los usuarios reanudar la visualización de forma transparente en diferentes dispositivos en los que hayan iniciado sesión con su cuenta de Apple, y la función “Lista de seguimiento” que permite a los usuarios crear una lista de programas y películas que planean ver más tarde. La transmisión es compatible tanto a través de Wi-Fi como de conexiones celulares, y la aplicación incluye una opción de descarga para ver contenido sin conexión. Esta es una función práctica para los usuarios que desean ver contenido mientras están en movimiento sin usar sus datos.

Both your innie and outie will now be able to enjoy Severance on iOS and Android. No comment on which is which. | Image credit — Apple

Uno de los aspectos destacados que estará ausente en esta primera versión de la aplicación es el soporte para casting, que espero que se incluya en la aplicación en el futuro. Además, los dispositivos Android deberán estar ejecutando al menos la versión 10 de Android para admitir esta nueva aplicación. Las notificaciones sobre contenido recién disponible tampoco estarán disponibles.Además, cabe destacar que esta nueva aplicación no debe confundirse con la versión “de sala de estar” existente que ya está disponible en Google TV. Actualmente, la aplicación en Google TV solo ofrece reproducción, pero a partir de esta tarde incorporará el elemento de facturación de Google Play, lo que te permitirá suscribirte directamente a Apple TV+.

Para los fanáticos del deporte, la llegada de la aplicación Apple TV en Android coincide con la próxima temporada de la Liga Mayor de Fútbol (MLS) de 2025. A través de MLS Season Pass, los suscriptores podrán ver todos los partidos de la MLS sin apagones, junto con contenido exclusivo y análisis. La temporada de la MLS comienza el fin de semana del 22 de febrero, y esta aplicación estará lista para la nueva temporada. Apple TV+ también es el hogar de “Viernes de Béisbol” y, nuevo para 2025, “Fútbol del Domingo por la Noche”, lo que proporciona aún más contenido deportivo en vivo.

Apple está ampliando su alcance

Históricamente, Apple ha mantenido sus servicios dentro de su propio ecosistema, por lo que la disponibilidad de la aplicación Apple TV en Android significa un cambio significativo en la estrategia. Probablemente dirigido a aumentar el número de suscriptores de su servicio Apple TV+, esta tampoco es la primera vez que Apple ha incursionado fuera de sus paredes. Apple Music, por ejemplo, ha estado disponible en Android durante bastante tiempo. Esta estrategia permite a Apple generar ingresos de una base de clientes más amplia, incluso de aquellos que no están invertidos en el ecosistema de hardware de Apple.

Este movimiento de Apple podría señalar una tendencia más amplia de que los servicios de transmisión se vuelvan más agnósticos con respecto a las plataformas, lo que en última instancia beneficia a los consumidores al proporcionarles una mayor elección y flexibilidad. Personalmente, como usuario de Android e iOS, así como suscriptor de Apple TV+, me alegra saber que ahora puedo acceder fácilmente a mi contenido en todos mis dispositivos sin necesidad de cambiar o usar un método alternativo.

