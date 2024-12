Tsunami de Andamán de 2004: Mi barco estaba a metros de la orilla cuando las olas llegaron

Un miembro de la tripulación del barco me dijo que fue un terremoto. En ese momento no lo sabía, pero el terremoto de magnitud 9.1 fue el tercero más poderoso jamás registrado en el mundo, y sigue siendo el más grande y destructivo en Asia.

Ocurriendo frente a la costa del noroeste de Sumatra bajo el Océano Índico, desató un devastador tsunami que mató a aproximadamente 228,000 personas en más de una docena de países y causó enormes daños en Indonesia, Sri Lanka, India, Maldivas y Tailandia.

Las islas Andamán y Nicobar, situadas a unos 100 km al norte del epicentro, sufrieron daños extensos cuando una pared de agua, de hasta 15 metros (49 pies) en algunos lugares, golpeó la tierra aproximadamente 15 minutos después.

La cifra oficial de muertos se situó en 1,310, pero con más de 5,600 personas desaparecidas y presumiblemente muertas, se cree que más de 7,000 isleños perecieron.

Sin embargo, en el barco, éramos ajenos a la escala de destrucción que nos rodeaba. Nuestros teléfonos móviles no funcionaban en el agua y solo recibimos fragmentos de información de la tripulación. Nos enteramos de los daños en Sri Lanka, Bali, Tailandia, Maldivas y en la ciudad costera india de Nagapattinam.