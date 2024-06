Tsikhanowskaya advierte sobre fronteras cerradas.

La líder de la oposición bielorrusa exiliada Svetlana Tikhanovskaya ha instado al gobierno polaco a no cerrar los puntos de cruce fronterizo entre los dos países. “Es crucial mantener conectados a los bielorrusos con Europa”, dijo en un post en X, añadiendo que no se puede dejar a la gente “detrás de una nueva cortina de hierro”. Antes del domingo, el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia dijo que Varsovia estaba considerando cerrar los puntos de control fronterizo restantes con Bielorrusia para intentar frenar la migración ilegal. Polonia dice que Bielorrusia ha estado alentando a personas de Oriente Medio y África a viajar a Bielorrusia y luego cruzar la frontera ilegalmente hacia Polonia. En 2021, la Unión Europea acusó al líder autoritario de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, de facilitar la afluencia en represalia contra las sanciones. En las últimas semanas, Polonia ha cerrado cuatro de los seis puntos de control en la frontera con Bielorrusia. El domingo, el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, dijo: “Debido a las acciones de Bielorrusia, estamos considerando el cierre de todos los cruces fronterizos. Por ahora, estamos estudiando la cuestión de si esto afectará a la economía polaca”. En su post, la Sra. Tikhanovskaya escribió: “Las iniciativas para limitar el tráfico fronterizo debido a las provocaciones continuas del régimen deben apuntar al dictador, no al pueblo. No podemos abandonar a los bielorrusos a su suerte detrás de una nueva cortina de hierro”. Hacía referencia a la división física de Europa durante la Guerra Fría entre los países occidentales y aquellos conectados o influenciados por la Unión Soviética. En 2020, la Sra. Tikhanovskaya se convirtió en un símbolo de la oposición cuando se postuló contra el Sr. Lukashenko en las elecciones presidenciales después de que su esposo fue encarcelado por el régimen. Ella afirmó la victoria en las elecciones, que se pensaba ampliamente que estaban amañadas, pero fue obligada a exiliarse en Lituania con sus hijos al día siguiente de la votación. Más tarde fue condenada en rebeldía a 15 años de cárcel por traición y conspiración para tomar el poder.