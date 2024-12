Truong My Lan: Magnate vietnamita en carrera para recaudar $9 mil millones para evitar ejecución

Nacida en una familia sino-vietnamita en la ciudad de Ho Chi Minh, Truong My Lan comenzó como vendedora ambulante en un mercado, vendiendo cosméticos con su madre. Comenzó a comprar tierras y propiedades después de que el Partido Comunista introdujera reformas económicas en 1986. Para la década de 1990, tenía un gran portafolio de hoteles y restaurantes. Cuando fue condenada y sentenciada en abril, era presidenta de una destacada empresa inmobiliaria, el Grupo Van Thinh Phat. Fue un momento dramático en la campaña anticorrupción “Hornos Ardientes” dirigida por el entonces Secretario General del Partido Comunista, Nguyen Phu Trong. Todos los restantes 85 acusados fueron condenados. Cuatro fueron sentenciados a cadena perpetua, mientras que el resto recibieron penas de cárcel que oscilaban entre los 20 años y los tres años en libertad condicional. El marido y la sobrina de Truong My Lan recibieron penas de cárcel de nueve y 17 años respectivamente. Se cree que el Banco del Estado de Vietnam gastó muchos miles de millones de dólares recapitalizando el Banco Comercial de Saigón para evitar un mayor pánico bancario. Los fiscales argumentaron que sus crímenes eran “enormes y sin precedentes” y no justificaban la indulgencia. Los abogados de Truong My Lan dicen que está trabajando lo más rápido posible para encontrar los $9 mil millones necesarios. Pero deshacerse de sus activos está resultando difícil. Algunos son propiedades de lujo en la capital vietnamita, Ho Chi Minh, que teóricamente podrían venderse bastante rápido. Otros son en forma de acciones o participaciones en otras empresas o proyectos inmobiliarios. En total, el estado ha identificado más de mil activos diferentes vinculados al fraude. Estos han sido congelados por las autoridades por ahora. La BBC entiende que la magnate también ha recurrido a amigos para obtener préstamos que la ayuden a alcanzar la meta.