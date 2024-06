Trump visita iglesia en Detroit en un intento de cortejar a los votantes negros según Reuters

“

Por Bianca Flowers y James Oliphant

DETROIT (Reuters) – Donald Trump se aventuró el sábado por donde pocos candidatos presidenciales republicanos se atreven: la ciudad de Detroit, asistiendo a un foro comunitario como parte de un esfuerzo para atraer a votantes negros del presidente Joe Biden antes de las elecciones de noviembre.

La aparición de Trump en una iglesia negra atrajo a una mezcla de curiosos residentes locales y seguidores acérrimos, pero poco en cuanto a protestas.

Tanto Trump como Biden, un demócrata, han dirigido sus esfuerzos a Michigan como un estado que deben ganar, donde cada voto puede marcar la diferencia, y la campaña de Trump argumenta que existe una oportunidad para ganar votos negros, particularmente hombres, que podrían verse atraídos por las políticas económicas y de seguridad fronteriza del ex presidente.

Pero Detroit es también un lugar que Trump denigró hace cuatro años como “corrupto” mientras argumentaba que los resultados de las elecciones de 2020 allí no podían ser confiados.

En la Iglesia 180 en el lado oeste de la ciudad, Trump se sentó en el escenario en una mesa rodeado por un panel de miembros de la comunidad local, incluidos propietarios de pequeñas empresas y activistas. El evento fue moderado por el representante de EE. UU. Byron Donalds de Florida, un candidato a ser la elección de vicepresidente de Trump.

Trump se centró en sus mensajes principales, criticando a la administración de Biden por la alta inflación, el crimen y la migración ilegal, que dijo ha perjudicado particularmente a los afroamericanos.

“Están viniendo a su comunidad y están quitando sus empleos”, dijo Trump, sin presentar evidencia. “Tenemos que sacarlos”.

Trump dijo que el crimen era “más rampante aquí, en las comunidades afroamericanas”, agregando que {“}la población negra quiere a las fuerzas de seguridad más que cualquier otra”.

También prometió revitalizar la industria automotriz local en Detroit imponiendo aranceles a los vehículos construidos en México y en otros lugares.

El pastor principal de la iglesia, Lorenzo Sewell, acreditó a Trump por presentarse comparándolo con Barack Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos.

{“}El presidente Obama nunca vino al ‘barrio'{“}, dijo Sewell. {“}Así que, gracias{“}.

HACIENDO UN LLAMAMIENTO

Vistiendo una camiseta que decía {“}Make Black America Great Again{“}, Sewell pasó tiempo en las horas previas al evento dirigiendo y ayudando a los visitantes a encontrar estacionamiento en el vecindario difícil que rodea la iglesia.

El evento se sintió diferente a un mitin típico de Trump. Mientras algunos fervientes seguidores con gorras MAGA esperaban horas para entrar, la fila contaba con cientos, no miles, y algunos asistentes dijeron que habían llegado al lugar por casualidad.

Al comenzar el evento, la iglesia no estaba llena. Tenía una audiencia diversa de personas negras y blancas.

La calle frente a la iglesia estaba bloqueada por la policía, pero no había signos de protestas. Una clínica dental en la esquina parecía aprovecharse de la multitud, teniendo a un empleado sostener un cartel que decía: {“}Haz que tu sonrisa sea genial de nuevo{“}.

Al ser preguntada si estaba contenta de que Trump estuviera allí, la empleada respondió: {“}Me alegra que venga cualquier persona aquí{“}.

Angelo Brown, 61, del suroeste de Detroit, dijo que quería ver a Trump {“}de cerca{“} y estaba indeciso entre Biden y Trump.

{“}Todavía estoy escuchando{“}, dijo Brown. {“}Quiero más enfoque en Estados Unidos, en nuestro sistema educativo, en el sistema de salud{“}.

{“}Me gustaría ver que resuelvan el problema de la inmigración y no solo discutirlo{“}, dijo.

Tamika Markham, 46, de Detroit, dijo que estaba abierta a votar por Trump. {“}Nunca se sabe{“}, dijo.

{“}Estamos a duras penas{“}, dijo Markham sobre ella y su hijo adolescente. {“}Es difícil para mucha gente. Veo a mucha gente luchando{“}.

No todos en el vecindario estaban contentos de ver a Trump.

Mae Thomas bajó la ventanilla de su camioneta mientras conducía por la escena frente a la iglesia y dijo que era demócrata de toda la vida y que votaría por Biden.

Una rápida visita de Trump a Detroit no la persuadiría, dijo Thomas. No había hecho nada por su comunidad como presidente.

{“}Ahora, si se me acercara en este momento y hiciera algo por nuestro vecindario, hacer todo hermoso, entonces es diferente, entonces podríamos hablar sobre ello{“}, dijo. {“}Pero solo venir así… No he visto ninguna mejora en el vecindario{“}.

¿UNA SUBIDA CUESTA ARRIBA?

Trump fue condenado en Nueva York el mes pasado por 34 cargos de delitos graves por participar en un esquema para encubrir su pago durante las elecciones de 2016 a una estrella porno con la que supuestamente tuvo una aventura. También enfrenta cargos separados por interferir en las elecciones de 2020 y presuntamente manejar mal documentos clasificados.

Estaba programado que hablara más tarde el sábado en Detroit en una conferencia de Turning Point Action, un grupo de defensa de derecha que puede ser instrumental para impulsar la votación por Trump.

Aunque algunos votantes negros han expresado apoyo a Trump, sus esfuerzos por galvanizarlos han encontrado resistencia.

Trump ha hecho una serie de declaraciones inflamatorias y racistas a lo largo de los años que han recibido fuertes críticas.

El año pasado, Trump instó a los simpatizantes a {“}proteger el voto{“} en ciudades como Detroit, Filadelfia y Atlanta, todas bastiones demócratas con grandes poblaciones negras.

Los afroamericanos han sido acreditados con ayudar a Biden a asegurar la Casa Blanca en 2020. Sin embargo, encuestas recientes han sugerido una cierta disminución del apoyo entre los votantes negros, que históricamente han sido considerados como el bloque de votantes más leal del Partido Demócrata.

La visita de Trump a Detroit probablemente no conducirá a un cambio notable en el apoyo negro, dijeron expertos a Reuters. Pero la visita podría apelar a republicanos centristas y votantes independientes, que le gustaría verlo construir una coalición más amplia más allá de sus seguidores leales.

Entre los votantes negros registrados, Biden lideraba a Trump 57% a 12% en una encuesta de Reuters/Ipsos en mayo, con un 16% que decía que no estaba seguro de por quién votaría, un 8% que decían algún otro candidato y un 7% que decían que no votarían en absoluto.

La campaña de Biden ha estado intensificando sus esfuerzos en Michigan, donde Biden derrotó a Trump por 2.7 puntos porcentuales en 2020.

Biden habló en una cena de la NAACP en Detroit el mes pasado, mientras que la vicepresidenta Kamala Harris visitó el estado esta semana.

Funcionarios demócratas locales, incluido el vicegobernador Garlin Gilchrist, celebraron una conferencia de prensa el viernes antes del evento de Trump, denunciando su visita y sosteniendo que otra presidencia de Trump sería perjudicial para los afroamericanos.

{“}No podemos dar un paso atrás hacia una realidad de Trump que se enfoca tan estrechamente en todos menos en nosotros{“}, dijo Gilchrist.

