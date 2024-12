Trump sugiere que podría estar interesado en comprar Groenlandia – otra vez

El presidente electo Donald Trump dijo que quiere que Estados Unidos posea y controle Groenlandia, un deseo que dio a conocer durante su primer mandato presidencial, mientras anunciaba su elección para embajador de Estados Unidos en Dinamarca el domingo.

“Con fines de Seguridad Nacional y Libertad en todo el mundo, los Estados Unidos de América sienten que la propiedad y control de Groenlandia es una necesidad absoluta”, dijo Trump en un comunicado en Truth Social.

Sus comentarios sobre Groenlandia se hicieron en el mismo comunicado que Trump usó para anunciar que ha seleccionado al cofundador de PayPal, Ken Howery, para la embajada en Dinamarca.

Trump sugirió que está interesado en comprar Groenlandia el domingo.

“Ken hará un trabajo maravilloso representando los intereses de Estados Unidos”, dijo.

El interés renovado de Trump en Groenlandia llegó poco después de que exigiera a Panamá devolver la propiedad y control del Canal de Panamá a Estados Unidos, algo a lo que el presidente del país se opuso vehementemente.

Trump indicó previamente que quería comprar Groenlandia en 2019. En ese momento, estaba mayormente interesado en los recursos naturales del país y su relevancia geopolítica.

Los líderes en Dinamarca no estaban entusiasmados con la insistencia del presidente. La isla tiene autogobierno pero aún está dentro del Reino de Dinamarca.

“Groenlandia no está en venta. Groenlandia no es danesa. Groenlandia pertenece a Groenlandia. Espero sinceramente que esto no se tome en serio”, dijo la primera ministra danesa Mette Frederiksen durante una visita a Groenlandia en 2019.

Trump estaba frustrado por la respuesta de Frederiksen e incluso canceló una reunión con ella debido a sus comentarios sobre la absurdez del trato propuesto.

El plan para comprar Groenlandia se desvaneció con el mandato de Trump y fue totalmente abandonado por la administración del presidente Joe Biden, pero ahora Trump parece decidido a reavivar su proyecto después de recuperar la Oficina Oval.

