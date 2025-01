Trump será sentenciado en el caso de soborno el 10 de enero.

La convicción resultó de los intentos de Trump de encubrir los reembolsos a su ex abogado, Michael Cohen, quien en los últimos días de la campaña electoral de 2016 pagó a la estrella de cine para adultos para que guardara silencio sobre un presunto encuentro sexual con Trump. El presidente electo ha negado cualquier mala conducta y se declaró no culpable, argumentando que el caso era un intento de dañar su campaña presidencial de 2024. En su última solicitud en contra del caso, la defensa de Trump argumentó que el caso pesaría sobre él durante su presidencia e impediría su capacidad para gobernar. El juez fue informado de que había varias medidas que podía tomar para calmar las preocupaciones de Trump sobre ser distraído por un caso criminal mientras ejercía como presidente que no implicaban la “solución extrema” de anular el veredicto del jurado. El juez Merchan estaba considerando sus opciones, que incluían retrasar la sentencia hasta que Trump, de 78 años, abandone la Casa Blanca en 2029, o garantizar una sentencia que no implicara tiempo en prisión. Trump había argumentado inicialmente, sin éxito, que el caso en su contra se oponía a un fallo de la Corte Suprema sobre inmunidad presidencial en su primer intento de desestimar el caso. En julio, la máxima corte del país dictaminó que los presidentes tienen una amplia inmunidad contra enjuiciamiento criminal por las “acciones oficiales” que toman mientras están en el cargo. Sin embargo, el mes pasado, el juez Merchan dictaminó que la condena de Trump por dinero en silencio era válida. Su sentencia el 10 de enero lo convertirá en el primer delincuente en servir en la Casa Blanca. Aunque la falsificación de registros comerciales es castigable con hasta cuatro años de prisión en los Estados Unidos, no hay una sentencia mínima y no se requiere encarcelamiento. Incluso antes de su victoria electoral, los expertos legales pensaban que era improbable que Trump enfrentara tiempo en prisión dada su edad y su historial legal. Trump también enfrentaba cargos en otros tres casos penales estatales y federales: uno relacionado con documentos clasificados y dos relacionados con sus presuntos esfuerzos por revertir su derrota en las elecciones de 2020. Originalmente, el presidente electo estaba programado para ser sentenciado el 26 de noviembre, pero el juez Merchan pospuso la fecha después de que Trump ganara las elecciones presidenciales. Un portavoz de Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.