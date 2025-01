Trump se dice que considera orden ejecutiva para evitar la prohibición de TikTok

“

El presidente electo Donald J. Trump está considerando un decreto ejecutivo para permitir que TikTok continúe operando a pesar de una próxima prohibición legal hasta que se encuentren nuevos propietarios, según una persona con conocimiento del asunto.

El posible decreto ejecutivo, reportado anteriormente por The Washington Post, se encuentra en discusión ya que TikTok enfrenta un plazo el domingo para ser prohibido en los Estados Unidos a menos que encuentre un nuevo propietario. La popular aplicación de intercambio de videos es propiedad de ByteDance, una empresa china. Los republicanos han dicho durante años que ven la aplicación, que ha sido descargada en millones de teléfonos inteligentes, como un riesgo para la seguridad nacional. Se ha convertido en un tema raro que ha unido a ambos partidos en el Congreso.

Si la Corte Suprema respalda la ley, que prohibirá la aplicación a menos que ByteDance la venda a una empresa no china, un trato especial por parte del Sr. Trump podría ser la única forma en que TikTok pueda seguir operando en Estados Unidos a corto plazo. La ley requiere que los operadores de tiendas de aplicaciones como Apple y Google y los proveedores de computación en la nube dejen de distribuir TikTok en los Estados Unidos.

Un decreto ejecutivo podría intentar dirigir al gobierno a no hacer cumplir la ley o a retrasar su aplicación para completar un acuerdo, un movimiento que los presidentes anteriores han utilizado para desafiar las leyes. No está claro si un decreto ejecutivo resistiría los desafíos legales o persuadiría a las tiendas de aplicaciones y a las empresas de computación en la nube a tomar medidas que podrían exponerlos a enormes penalidades.

Alan Z. Rozenshtein, ex asesor de seguridad nacional del Departamento de Justicia y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota, dijo que un decreto ejecutivo debería tomarse “con un bloque de sal de tamaño mediano”. Dicho decreto no es una ley, dijo, y legalmente no cambiaría la legislación aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Biden.

Si bien se especula que la aplicación seguirá funcionando si ya ha sido descargada, la ley también afecta a las empresas de alojamiento en internet como Oracle y otras empresas de computación en la nube, y no está claro cómo responderán los tiempos de carga de video y la funcionalidad de la aplicación.

Una persona cercana al equipo del Sr. Trump dijo que algunos de sus aliados han tenido discusiones informales sobre comprar TikTok, pero no proporcionaron detalles. El Sr. Biden, cuyo mandato termina el lunes, un día después de que entre en vigencia la prohibición, también está bajo presión para encontrar una forma de salvar la aplicación.

El New York Times informó el miércoles que se espera que el director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, asista a la inauguración del Sr. Trump el lunes y se le ofreció un asiento en la tribuna. TikTok se negó a hacer comentarios.

Se espera que el Sr. Chew esté acompañado por otros ejecutivos tecnológicos en la tribuna: Mark Zuckerberg, cofundador de Meta; Jeff Bezos, fundador de Amazon; Elon Musk, megadonante de Trump; y Tim Cook, director ejecutivo de Apple, quien donó personalmente $1 millón al comité inaugural.

El Sr. Trump había respaldado previamente una prohibición de TikTok pero cambió públicamente de opinión el año pasado, poco después de reunirse con Jeff Yass, un megadonante republicano que posee una gran parte de ByteDance.

El Sr. Trump dijo que no discutieron sobre la compañía. Pero el Sr. Yass ayudó a fundar la firma de comercio Susquehanna International Group y es uno de los mayores partidarios del grupo de presión conservador Club for Growth. El grupo ha contratado a personas con vínculos con el Sr. Trump, como Kellyanne Conway, su ex principal asesora, y el asesor republicano David Urban, para presionar por TikTok en Washington.

TikTok también ha trabajado para hacer avances con el equipo de Trump a través de Tony Sayegh, quien fue funcionario del Tesoro durante la primera administración del Sr. Trump y ahora lidera asuntos públicos para Susquehanna.

El Sr. Sayegh tiene relaciones con la familia Trump y fue una parte fundamental de la decisión de la campaña de unirse a TikTok este verano. Varios miembros de la familia, incluyendo a Ivanka Trump, Donald Trump Jr. y Kai Trump, la nieta del presidente electo, también se han unido a la aplicación.

El interés del Sr. Trump en TikTok no es solo por sus asesores. Se dio cuenta de lo bien que funcionaban los videos sobre él en la plataforma, y sus asesores lo acreditaron por ayudarlo a ampliar su alcance a un nuevo tipo de votante durante la campaña.

Cualquier acción que el Sr. Trump pueda tomar sobre TikTok es complicada. La ley le otorga al presidente la capacidad de extender el plazo para una venta solo si hay un “progreso significativo” hacia un acuerdo que pondría a la empresa en manos de un propietario no chino.

También requiere que el acuerdo sea posible de completar dentro de 90 días de una extensión. No está claro exactamente cómo funcionará una extensión si el Sr. Trump intenta implementarla después de que entre en vigencia la prohibición.

TikTok ha mantenido a lo largo de su desafío judicial a la ley que dicha venta es inviable en parte debido al plazo prescrito. Un grupo liderado por el multimillonario Frank McCourt ha presentado una oferta para comprar la aplicación, aunque sin su poderoso algoritmo, en los últimos meses.

El Sr. Trump también podría intentar trabajar alrededor de la ley instruyendo al gobierno a no hacerla cumplir.

Pero los operadores de tiendas de aplicaciones y los proveedores de computación en la nube podrían requerir más que una garantía tibia del Sr. Trump de que no los castigará si no ejecutan la prohibición, dijo Ryan Calo, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington. La responsabilidad legal potencial para las empresas que violen la ley es significativa: las sanciones son tan altas como $5,000 por persona que pueda usar TikTok una vez que entre en vigencia la prohibición.

“Podrías tener una política de no hacer cumplir esta prohibición”, dijo el Sr. Calo, quien formó parte de un grupo de profesores que instaron a la Corte Suprema a anular la ley de TikTok. “Pero creo que quizás las empresas conservadoras simplemente dirían: ‘Está bien, no lo vas a hacer cumplir. Pero está en los libros, y podrías hacerlo cumplir en cualquier momento'”.

La elección del Sr. Trump para fiscal general, Pam Bondi, se ha negado a decir si haría cumplir la ley.

“No puedo discutir litigios pendientes”, dijo en su audiencia de confirmación en el Senado el miércoles. “Pero hablaré con todos los fiscales de carrera que están manejando el caso”.

El Sr. Trump tiene una tercera opción: apelar al Congreso para revertir una política que aprobó abrumadoramente con un amplio apoyo bipartidista el año pasado.

“El Congreso puede deshacer esto en cualquier momento”, dijo el Sr. Calo.

El jueves, el senador Chuck Schumer de Nueva York, líder demócrata, dijo en el Senado que le preocupaba la posibilidad de una prohibición de TikTok.

“Está claro que se necesita más tiempo para encontrar un comprador estadounidense y no alterar las vidas y los medios de vida de millones de estadounidenses, de tantos influyentes que han construido una buena red de seguidores”, dijo. Agregó que también había expresado esas opiniones a la administración de Biden y acusó a los republicanos de bloquear un proyecto de ley que habría extendido el plazo para una prohibición en 270 días.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo el jueves que la opinión clara de la administración era que TikTok debería operar con un propietario estadounidense. Debido al momento de la posible prohibición, que tendría lugar durante un fin de semana festivo antes de la inauguración, sería responsabilidad de la próxima administración aplicar la ley, dijo el funcionario.

Catie Edmondson contribuyó con reportes.

