Trump se declara no culpable de los cargos revisados de interferencia en las elecciones.

Donald Trump ha declarado no culpable de los cargos federales revisados en su contra por sus presuntos intentos de interferir en las elecciones de 2020.

Jack Smith, el fiscal especial del caso, actualizó la redacción de los cargos la semana pasada, después de que la Corte Suprema de EE. UU. dictaminara que los presidentes tenían amplia inmunidad de enjuiciamiento criminal por actos oficiales.

Trump ha negado las acusaciones de que presionó a funcionarios para revertir los resultados de las elecciones de 2020, difundió conscientemente mentiras sobre el fraude electoral y explotó un disturbio en el Capitolio de EE. UU. para retrasar la certificación de la victoria de Joe Biden.

Sus abogados presentaron oficialmente la declaración de no culpabilidad en su nombre en una audiencia de encausamiento el jueves en Washington.

Trump renunció a su derecho de estar presente en la audiencia.

La acusación revisada mantiene los cuatro cargos que se le imputan a Trump: conspiración para defraudar a EE. UU., conspiración para obstruir un proceso oficial, intento de obstruir un proceso oficial y conspiración contra derechos.

Pero estos cargos ahora están relacionados con el estatus de Trump como candidato político en lugar de presidente en funciones.

“El acusado no tenía responsabilidades oficiales relacionadas con el procedimiento de certificación, pero sí tenía un interés personal como candidato en ser nombrado ganador de las elecciones,” decía una nueva línea en la acusación.

Trump había declarado no culpable de los cargos originales.

En el pasado, ha calificado el caso como una “caza de brujas” diseñada para “distraer al pueblo estadounidense” de las próximas elecciones presidenciales de 2024.

Varias acusaciones clave contra Trump siguen en pie, incluyendo que intentó persuadir al vicepresidente Mike Pence de obstruir la certificación de la elección de Biden – un punto en el que la jueza del caso, Tanya Chutkan, y el equipo legal de Trump discutieron durante la audiencia del jueves.

El abogado de Trump, John Lauro, argumentó que la nueva acusación tiene un “gran problema” porque la Corte Suprema decidió que la comunicación entre Trump y Pence constituye un acto oficial.

La jueza Chutkan respondió: “No, no estoy de acuerdo con usted, Sr. Lauro, no han decidido eso. Me lo han devuelto para que lo averigüe yo.”

Todavía no está claro cuándo el caso llegará a juicio, y si eso ocurrirá antes de las elecciones de noviembre.

En la audiencia de encausamiento del jueves, la jueza del caso, la jueza Tanya Chutkan, dijo que emitirá un calendario para el caso “lo antes posible”.

“Debe haber algún avance en este caso, independientemente de cuándo se celebre la elección,” dijo.

El caso federal sobre las elecciones de 2020 es uno de los varios problemas legales a los que se enfrenta Trump.

En otro caso liderado por el Sr. Smith, se acusa a Trump de llevar documentos clasificados a su hogar de Florida después de dejar el cargo.

Ese caso ha sido desestimado por un juez de Florida, pero el Sr. Smith ha apelado esa decisión.

Por separado en Georgia, Trump y otros 18 acusados también son acusados de conspirar criminalmente para revertir su estrecha derrota en 2020. Él ha declarado no culpable, y no se ha fijado fecha de juicio.

Mientras tanto, Trump espera sentencia en Nueva York por falsificar registros comerciales para encubrir pagos de dinero en silencio hechos a una estrella porno.