Trump quiere influencia sobre las tasas de la Reserva Federal: esto es lo que dicen la historia y la ley.

El ex presidente Donald Trump llamó la atención de Wall Street al afirmar que debería tener más influencia sobre las tasas de interés, que son fijadas por la Reserva Federal.

Resucitando una queja importante durante su mandato como presidente, criticó a su propio elegido como presidente de la Fed, Jerome Powell, durante una conferencia de prensa el jueves y dijo que podría hacer el trabajo de Powell mejor que él.

“Siento que el presidente debería tener al menos algo que decir en eso”, dijo Trump. “En mi caso, gané mucho dinero, fui muy exitoso, y creo que tengo un mejor instinto que, en muchos casos, las personas que estarían en la Reserva Federal, o el presidente”.

Los comentarios de Trump fueron ignorados por algunos en el mundo financiero, pero otros actores importantes fueron rápidos en condenar la idea de que la Fed debería ser menos independiente.

El ex secretario del Tesoro Larry Summers estuvo entre los críticos que dijeron que estaba “consternado por lo mal idea que era”. El presidente tiene otros problemas de los que preocuparse y no está tan cerca de la economía como lo están los líderes de la Fed, agregó.

Mientras tanto, la oponente de Trump, la vicepresidenta Kamala Harris, dijo el sábado que no interferiría con la Fed si es elegida presidenta.

La historia de la Fed con las administraciones presidenciales

Cuando la Fed fue fundada por la aprobación de la Ley de la Reserva Federal en 1913, no era muy independiente. La ley convirtió al secretario del Tesoro y al Contralor de la Moneda en miembros ex oficio del consejo de gobierno, y el secretario del Tesoro presidía todas las reuniones de la Fed en ese momento, escribió Stephen Slivinski, un ex editor senior de la división de investigación del Banco de la Reserva Federal de Richmond.

Incluso después de que el secretario del Tesoro y el Contralor de la Moneda fueran eliminados del consejo por una enmienda de 1935 a la Ley de la Reserva Federal, el Congreso y el poder ejecutivo mandataron o ejercieron una fuerte influencia sobre las actividades de la Fed durante décadas, según Slivinski.

No fue hasta un acuerdo entre el Departamento del Tesoro y la Fed en 1951 que el banco central obtuvo cierta independencia. Pero ese año, el presidente Harry Truman también presionó al entonces presidente de la Fed, Thomas McCabe, para que renunciara, aunque técnicamente Truman no lo destituyó.

La Fed enfrentó otra prueba por parte del presidente Richard Nixon, quien presionó al entonces presidente de la Fed, Arthur Burns, para flexibilizar la política monetaria y estimular la economía antes de la elección de 1972.

“Respeto su independencia. Sin embargo, espero que, independientemente, concluya que mis puntos de vista son los que se deben seguir”, dijo Nixon sobre Burns, según revelan las infames Grabaciones de Nixon que llevaron a su renuncia.

En parte debido a la presión de Nixon, la inflación se disparó durante la década de 1970 mientras el crecimiento económico se desaceleraba para crear una “estanflación” que duró mucho después de la renuncia de Nixon en 1974. El choque petrolero de 1973 también envió los precios de la gasolina al alza y avivó más inflación. Estos vientos en contra económicos fueron detenidos solo por los drásticos aumentos de las tasas de interés del sucesor de Burns, Paul Volcker.

Volcker es un ejemplo claro de por qué una Fed independiente es necesaria, dijo Jamie Cox, socio gerente de Harris Financial Group. Un presidente que controle la Fed podría significar que las motivaciones políticas como la reelección podrían estar por encima de los datos económicos.

“Podría ser utilizado para exaltar el legado de un presidente, solo para destruir la economía en el futuro”, advirtió.

La Fed en cambio necesita elevarse por encima de la pelea política para actuar rápidamente y garantizar la prosperidad a largo plazo de la economía, agregó Cox.

“Cuando la Fed necesita tomar decisiones, ya sea para combatir la inflación, ya sea para lidiar con una pandemia global, ya sea para lidiar con una ola de deflación que podría haberse convertido en una crisis crediticia y básicamente haber creado una depresión, necesita poder hacerlo sin tener que hacer preguntas y pedir permiso”, dijo.

¿Qué dice la ley?

Aunque Trump se queja de no tener voz en las tasas de interés, el presidente tiene cierta influencia sobre la política monetaria, dijo Cox. El presidente nomina al presidente de la Reserva Federal, así como a otros miembros votantes, que también deben ser confirmados por el Senado.

Después de la Ley de Empleo Pleno Humphrey-Hawkins de 1974 que enmendó la Ley de la Reserva Federal, se requiere que el presidente de la Fed comparezca ante el Congreso dos veces al año para explicar los esfuerzos de política monetaria del banco central y las perspectivas para el futuro.

La Ley de la Reserva Federal establece que cada miembro de la junta de la Fed solo puede ser removido “por causa”. No hay un lenguaje en la ley que trate directamente sobre la destitución del presidente de la Fed, pero el cargo se considera un miembro de la junta.

Si un recién elegido Trump intentara despedir a Powell antes de que termine su mandato en 2026, una demanda podría enviar el problema a la Corte Suprema, según el historiador financiero y experto legal Peter Conti-Brown de la Brookings Institution.

Pero Cox señaló que Trump tiene la capacidad de cambiar la ley con la ayuda de un Congreso cooperativo.

“Si el presidente y el Congreso juntos creen que algunas facultades necesitan ser cambiadas, entonces pueden hacerlo, pero tiene que ser un proceso legislativo”, dijo.

