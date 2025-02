Trump quiere despejar las bombas de Gaza. Ha marginado a los grupos que podrían hacerlo.

El propuesto del Presidente Trump de tomar control de Gaza tendría que superar o ignorar muchos obstáculos serios, incluyendo que la remoción forzada de toda su población sería una violación de la ley internacional.

Pero aparte de los desafíos legales, está el hecho difícil de que municiones sin explotar están esparcidas por el territorio después de meses de bombardeo israelí, representando un peligro letal para cualquiera en Gaza en el futuro previsible.

En sus comentarios al revelar la idea la semana pasada, el Sr. Trump sugirió que lo había pensado. “Lo poseeremos y seremos responsables de desmantelar todas las peligrosas bombas sin explotar y otras armas en el sitio”, dijo.

El presidente ha dicho que podría enviar al ejército a Gaza como fuerza de ocupación, pero la ley federal prohíbe a las tropas de EE. UU. realizar misiones de desminado. En cambio, ese trabajo recae en el Departamento de Estado, que proporciona financiamiento a organizaciones no gubernamentales para hacer el trabajo.

Y aquí es donde la Casa Blanca se ha creado un problema innecesario para sí misma.

El 25 de enero, el Departamento de Estado emitió una orden de cesación de trabajos a todas las organizaciones sin fines de lucro a las que financia para encontrar, remover y destruir municiones sin explotar en todo el mundo. Muchas de esas organizaciones casi con seguridad serían llamadas para limpiar Gaza una vez que termine el combate.

La agencia de la ONU responsable de monitorear la contaminación explosiva global y financiar muchas de esas organizaciones ha solicitado al Departamento de Estado una excepción a su pausa de ayuda extranjera de 90 días para que su trabajo de salvamento pueda continuar. Pero el Secretario de Estado Marco Rubio rechazó esa solicitud, según un portavoz de la ONU.

El Departamento de Estado no proporcionó información adicional sobre su decisión.

El tema volvió a surgir el domingo, cuando el Sr. Trump mencionó Gaza en camino al Super Bowl. “Piénsenlo como un gran sitio inmobiliario, y Estados Unidos lo va a poseer”, dijo en el Air Force One.

El ejército israelí ha utilizado una amplia gama de municiones explosivas en Gaza desde los ataques dirigidos por Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023, que mató a unas 1.200 personas. El bombardeo de Israel al territorio, en su mayoría con armas fabricadas en EE. UU., ha matado a más de 48,000 palestinos desde el inicio de la guerra, según el ministerio de salud de Gaza.

El número de armas que Israel ha utilizado contra Gaza no es conocido públicamente. Pero una investigación del New York Times en diciembre encontró que Israel había lanzado, disparado o dejado caer casi 30,000 municiones en el territorio en las primeras siete semanas de la guerra, más que en los siguientes ocho meses combinados.

“Las municiones como bombas, cohetes o morteros tienen una tasa inherente de fallo, pero cuando se utilizan en un entorno urbano como Gaza, también existe el potencial de que rocen sus objetivos en lugar de golpearlos directamente”, dijo el experto en desactivación de bombas Colin King en una entrevista. “Eso puede dañar, desviar o ralentizar lo suficiente para que sus espoletas no funcionen correctamente al impacto, causando que no detonen y en su lugar se conviertan en peligros no explotados en una condición armada y altamente impredecible”.

Algunos expertos en desminado han dicho que hasta un 10 por ciento de las armas que Israel ha utilizado en Gaza pueden haber fallado en explotar y pueden permanecer como bombas peligrosas durante décadas o incluso siglos hasta que sean encontradas y despejadas.

Localizar y extraer bombas enterradas profundamente —como las que Israel ha lanzado para atacar los túneles de Hamas— es rara vez posible, según Fenix Insight, una empresa cofundada por el Sr. King que brinda apoyo técnico a expertos en municiones y desminadores. La reconstrucción posterior a la guerra a menudo comienza con bombas sin explotar que permanecen bajo la superficie.

Fenix Insight ha analizado casi 21,000 incidentes separados que involucran armas explosivas utilizadas por Israel y Hamas en Gaza desde que comenzó la guerra, dijo el Sr. King, incluyendo municiones sin explotar, alijos de armas y lugares donde explotaron las municiones.

Los hombres y mujeres que realizan ese trabajo comúnmente se llaman desminadores, aunque están entrenados para despejar armas explosivas de todo tipo, no solo minas terrestres.

El Servicio de Acción contra las Minas de las Naciones Unidas ha tenido desminadores en Gaza desde 2009 y han permanecido allí durante toda la guerra. Desde que el alto al fuego entre Israel y Hamas entró en efecto el 19 de enero, han comenzado a realizar un relevamiento del paisaje destruido en busca de municiones sin explotar como un paso crucial en su trabajo.

Estados Unidos ha gastado alrededor de $5 mil millones en esfuerzos de desminado en 125 países desde que esos esfuerzos comenzaron en 1993, según un informe reciente del Departamento de Estado.

Eso fue dos años antes de que Estados Unidos normalizara las relaciones diplomáticas con Vietnam.

Proporcionar ese financiamiento fue un signo de buena voluntad. Las operaciones de combate estadounidenses en Vietnam habían terminado 20 años antes, pero las armas sin explotar de EE. UU. esparcidas por todo el país continuaron matando a decenas de civiles cada año después, al igual que en Camboya y Laos.

De 1965 a 1973, la Fuerza Aérea de EE. UU. dejó caer casi 770,000 bombas en racimo durante la guerra que liberaron 346 millones de municiones sub, según registros militares. Alrededor del 20 por ciento o más no detonaron al impacto por una variedad de razones, incluyendo un control de calidad deficiente durante la producción. En algunos casos, los pilotos bajo fuego las dejaban caer a una velocidad y altitud tan altas que las bombetas no se armaban correctamente antes de impactar en el suelo.

En 2017, el Presidente Trump revirtió una política de 2008 que hubiera eliminado las municiones en racimo del arsenal del Pentágono. Luego en 2020, su administración puso a disposición de manera más amplia minas terrestres antipersonal para que las usaran las fuerzas estadounidenses en combate, deshaciendo aproximadamente 25 años de política de EE. UU. que había limitado el uso de esas minas a la Península de Corea.

En junio de 2022, la administración Biden revirtió la decisión sobre minas antipersonal, pero las proporcionó a Ucrania un año y medio después a pesar de su propia política.