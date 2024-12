Trump promete terminar con el horario de verano ‘muy costoso’

Aquí hay una lucha entre los que prefieren mantener la hora estándar y los que quieren hacer que el horario de verano sea permanente. Algunos dicen que la hora estándar es mejor para la salud, ya que es mejor tener más luz en la mañana, lo que mejora los ciclos de sueño en las noches más oscuras. Dicen que el horario de verano puede desorientar los horarios de sueño. Otros argumentan que tener el horario de verano todo el tiempo reduciría el crimen, conservaría energía y salvaría vidas al reducir los accidentes de tráfico. Trump no es el primer intento de cambiar los relojes estacionalmente en EE. UU. Rubio introdujo un proyecto de ley para hacer que el horario de verano sea permanente, pero nunca llegó a la mesa del presidente Biden. Rubio dijo en ese momento que estudios habían demostrado que un horario de verano permanente podría beneficiar a la economía. Estados Unidos primero comenzó a cambiar sus relojes estacionalmente en 1918 durante la Primera Guerra Mundial para conservar combustible. La medida fue impopular entre los agricultores y fue derogada después de la guerra. El horario de verano volvió durante la Segunda Guerra Mundial y se hizo permanente en 1966, aunque los estados podían optar por no participar. Hawai y la mayoría de Arizona actualmente no siguen los cambios de horario debido al horario de verano. Investigaciones han encontrado que el horario de verano ha tenido efectos negativos en la salud física y mental. Un estudio encontró que el fin del horario de verano aumentaría la producción económica por persona al año. Algunos países han terminado con la práctica, como México en 2022. Otros, como Turquía y Rusia, han implementado un horario de verano permanente en la última década. En una encuesta, aproximadamente dos tercios de las personas en EE. UU. quieren que el horario de verano sea permanente.