Trump promete poner fin a la ciudadanía por nacimiento y perdona a los alborotadores del Capitolio de EE. UU.

Donald Trump también dijo que quiere trabajar con el Congreso para ayudar a los llamados Dreamers, inmigrantes indocumentados que fueron protegidos bajo un programa de la era de Obama, Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que Trump intentó eliminar una vez. “Trabajaré con los demócratas en un plan”, dijo, agregando que algunos de estos inmigrantes han encontrado buenos trabajos y han comenzado negocios. Trump parecía dar señales contradictorias sobre si cumpliría con sus repetidas promesas de buscar represalias contra sus adversarios políticos. El presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, esta semana emitió un indulto general a su hijo Hunter, condenado penalmente. Se informa que el demócrata está considerando otros indultos generales para aliados políticos antes de dejar el cargo el próximo mes. Trump parecía indicar que no buscaría una investigación del Departamento de Justicia contra Biden y su familia, como una vez prometió. “No estoy buscando volver al pasado”, dijo. “Estoy buscando hacer que nuestro país tenga éxito. La represalia será a través del éxito”. Pero también dijo que los miembros del ahora extinto comité de la Cámara de Representantes liderado por los demócratas que lo investigaron “deberían ir a la cárcel”. Trump dijo que no dirigiría al FBI para investigar a sus enemigos. Pero también dijo: “Si fueron corruptos, si hicieron algo mal, si han quebrantado la ley, probablemente. Fueron tras de mí. Sabes, fueron tras de mí, y no hice nada malo.”