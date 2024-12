Trump podría reemplazar a Hegseth con DeSantis como elección para secretario de defensa: informe.

Algunos de los comentarios anteriores de Hegseth sobre cómo podría cambiar el Departamento de Defensa también han levantado cejas. En un podcast reciente, Hegseth dijo que el presidente del Estado Mayor Conjunto, el principal líder militar en los EE. UU., debería ser despedido, junto con cualquier líder militar “involucrado en cualquier de la DEI [diversidad, equidad e inclusión] woke [expletivo]”. También ha argumentado que las mujeres no deberían servir en roles de combate porque esta práctica no ha hecho que el ejército sea “más efectivo” o “más letal”. Existe un escepticismo creciente sobre las posibilidades de Hegseth de obtener suficientes votos para ser confirmado por el Senado, informa CBS. Al menos cuatro senadores republicanos probablemente votarían en su contra si votaran hoy, según dos fuentes del medio de comunicación. Se espera que los republicanos tengan una mayoría de 53 escaños en el Senado, que debe confirmar los cargos de nivel de gabinete en el nuevo equipo de Trump. Perder cuatro votos republicanos sería suficiente para hundir la nominación de Hegseth, siempre y cuando los demócratas e independientes también voten en su contra. Algunos legisladores de Washington han cuestionado las credenciales de Hegseth para supervisar la burocracia compleja en el trabajo para el que ha sido designado. “Confieso que no sabía quién era hasta hace 20 minutos”, dijo el representante Adam Smith, el principal demócrata en el Comité de Servicios Armados de la Cámara. “Y ciertamente no parece tener ningún antecedente en la política del Departamento de Defensa”. John Bolton, quien se desempeñó como asesor de seguridad nacional durante la primera presidencia de Trump, dijo a la BBC que el puesto de secretario de Defensa nunca debería ser un “nombramiento por lealtad”. “La pregunta es: ¿será un símbolo de Donald Trump, o se comportará profesional y valientemente como lo hizo cuando estaba en uniforme?” preguntó Bolton. Hegseth no es el primer nombramiento controvertido de Trump antes de regresar a la Casa Blanca. El ex congresista de Florida Matt Gaetz, a quien Trump nominó para fiscal general de los EE. UU., también enfrentó escrutinio por denuncias de conducta sexual en su contra, que él negó, que fueron objeto de un informe del Congreso. Gaetz finalmente retiró su nominación a finales de noviembre, diciendo que la controversia en su contra “estaba convirtiéndose injustamente en una distracción” del trabajo de la administración entrante de Trump.