Trump planea retirar a los Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el Clima.

El Gobierno de Estados Unidos anunció el lunes que el Presidente Trump retiraría al país del Acuerdo de París, el pacto entre casi todas las naciones para combatir el cambio climático. Al retirarse, Estados Unidos se uniría a Irán, Libia y Yemen como los únicos cuatro países que no son parte del acuerdo, bajo el cual las naciones trabajan juntas para mantener el calentamiento global por debajo de niveles que podrían llevar a una catástrofe ambiental. El movimiento, uno de varios anuncios relacionados con la energía en las horas inmediatamente posteriores a su inauguración, es otra reversión en la participación de Estados Unidos en negociaciones climáticas globales. Durante su primer mandato, el Sr. Trump se retiró del acuerdo de París, pero luego el Presidente Biden se volvió a unir rápidamente en 2020 después de ganar la Casa Blanca. Científicos, activistas y funcionarios demócratas criticaron la medida como una que profundizaría la crisis climática y se volvería en contra de los trabajadores estadounidenses. Junto con otras medidas energéticas de Trump el lunes, la retirada del pacto señala la determinación de su administración de apostar por la extracción y producción de combustibles fósiles, y alejarse de tecnologías de energía limpia como los vehículos eléctricos y las turbinas eólicas generadoras de energía. “Si quieren ser duros con China, no castiguen a los fabricantes de automóviles estadounidenses y a los trabajadores por entregar nuestras llaves de vehículos limpios a los chinos”, dijo Gina McCarthy, ex asesora climática de la Casa Blanca y ex jefa de la Agencia de Protección Ambiental. “Estados Unidos debe seguir mostrando liderazgo en el escenario internacional si queremos tener voz en cómo se hacen trillones de dólares en inversiones financieras, políticas y decisiones”.