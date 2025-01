Trump perdona a activistas antiaborto antes de rally.

En 2020, Trump se convirtió en el primer presidente en ejercicio en asistir a la manifestación en persona, aunque George W. Bush y Ronald Reagan también la han dirigido de forma remota.

El vicepresidente J D Vance asistirá en persona esta vez.

La manifestación se ha celebrado en la capital de EE. UU. todos los años desde 1974, un año después de que el aborto fuera legalizado por la Corte Suprema en Roe v Wade.

Los derechos de aborto han sido un tema clave en las últimas elecciones presidenciales y la corte revocó el fallo en 2022.

Al firmar los perdones, Trump dijo sobre los activistas: “No deberían haber sido procesados. Muchos de ellos son personas mayores… Es un gran honor firmar esto. Estarán muy contentos.”

Los medios de comunicación de EE. UU. informan que uno de los indultados es Lauren Handy, líder del grupo Progressive Anti-Abortion Uprising (PAAU).

El grupo fue condenado por conspirar en 2020 para asaltar una clínica de salud reproductiva en Washington y bloquear el acceso para intimidar a pacientes y personal. Los miembros se abrieron camino hacia el Surgi-Clinic, hiriendo a una enfermera, y pasaron varias horas dentro.

Handy fue encontrada culpable en agosto de 2023 y sentenciada en mayo de 2024.

Sus partidarios han elogiado los indultos, diciendo que las condenas fueron políticas.

La presidenta de Susan B Anthony Pro-Life America, Marjorie Dannenfelser, dijo que los manifestantes fueron objetivo del Departamento de Justicia de Joe Biden y agradeció a Trump por “cumplir inmediatamente con su promesa” de indultarlos.

Pero los activistas de derechos de aborto dijeron que los indultos confirmaron su creencia de que Trump estaba en contra del aborto, a pesar de que durante su campaña presidencial declaró que era decisión de los estados individuales decidir si permitir la práctica.

Ryan Stitzlein de la organización nacional de derechos de aborto Reproductive Freedom for All le dijo a la agencia de noticias AP: “Donald Trump en la campaña intentó tenerlo de las dos maneras – jactándose de su papel en la revocación de Roe v Wade mientras decía que no iba a tomar medidas sobre el aborto.”

“Nunca creímos que eso fuera cierto, y esto nos muestra que teníamos razón.”