Trump nombra a Aaron Reitz, Chad Mizelle y David Fink como los nuevos nominados administrativos.

El presidente electo Trump lanzó su última ronda de nominaciones el sábado por la tarde, incluyendo dos selecciones para ayudar a liderar el Departamento de Justicia (DOJ) y una para trabajar dentro del Departamento de Transporte (DOT).

En un post de Truth Social, el presidente electo anunció que estaba nominando a Aaron Reitz para liderar la Oficina de Política Legal del DOJ. Trump escribió que Reitz “desarrollaría e implementaría los planes de batalla del DOJ para avanzar en mi Agenda de Ley y Orden, y restaurar la integridad de nuestro Sistema de Justicia”.

“Aaron es actualmente el Jefe de Gabinete del Senador Ted Cruz, y anteriormente fue Subdirector del Procurador General de Texas Ken Paxton, donde lideró docenas de demandas exitosas contra la deshonesta y corrupta Administración Biden”, continuó Trump, añadiendo que Reitz trabajarÍa estrechamente con la elección de Trump para Procurador General de EE. UU., Pam Bondi.

“¡Aaron es un verdadero abogado MAGA, un guerrero por nuestra Constitución, y hará un trabajo excepcional en el DOJ. ¡Felicidades Aaron!”

Trump nominó a Aaron Reitz para servir como el próximo jefe de la Oficina de Política Legal del Departamento de Justicia.

Trump siguió su primer anuncio nombrando a Chad Mizelle como el próximo jefe de gabinete en el DOJ, quien también está programado para trabajar con Bondi.

“Durante mi primer mandato, Chad fue Consejero General y Jefe de Gabinete del Departamento de Seguridad Nacional, donde ayudó a asegurar nuestra frontera y detener el flujo de drogas ilegales y extranjeros a nuestro país”, explicó el líder republicano.

“Chad es un guerrero MAGA, que ayudará a devolver la rendición de cuentas, la integridad y la justicia al DOJ”.

Trump nominó a Chad Mizelle para servir como jefe de gabinete en el Departamento de Justicia.

En un tercer post, Trump nombró a David Fink como el próximo administrador de la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA), describiendo a su nominado como un “ferroviario de quinta generación”.

“David aportará sus más de 45 años de liderazgo y éxito en el transporte, lo que permitirá que la FRA entre en una nueva era de seguridad e innovación tecnológica”, dijo Trump. “Bajo la guía de David, la Administración Federal de Ferrocarriles será GRANDE de nuevo. ¡Felicidades a David!”

Más tarde el sábado, Trump anunció que estaba nominando a Tilman J. Fertitta, dueño de los Houston Rockets, para servir como Embajador de EE. UU. en Italia.

Trump gestiona después de hablar durante una gala del Instituto de Política América Primero en su finca Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, 14 de noviembre.

“Tilman es un exitoso empresario, que ha fundado y construido una de las principales compañías de entretenimiento y bienes raíces de nuestro país, empleando aproximadamente a 50,000 estadounidenses”, describió el post de Trump. “Tilman tiene una larga historia de devolver a la comunidad a través de numerosas iniciativas filantrópicas, que incluyen organizaciones benéficas para niños, la aplicación de la ley y la comunidad médica”.

