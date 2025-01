Trump no coloca mano en Biblias durante la inauguración

El presidente Trump rompió la tradición el lunes cuando no colocó su mano en la Biblia al tomar el juramento de su segundo mandato.

El juez principal John Roberts administró el juramento, diciéndole a Trump, quien se dirigía hacia él, que levantara su mano derecha y repitiera las palabras que estaba a punto de decir.

Entonces Trump levantó su mano derecha, y mientras Roberts decía: “Yo, Donald John Trump”, la primera dama Melania Trump se acercaba con una pila de Biblias.

En lugar de colocar su mano izquierda en las Biblias, mantuvo su mano a su lado y continuó tomando el juramento del cargo mientras su familia entraba detrás de él.

Donald Trump jura como el 47º presidente de los Estados Unidos por el juez principal John Roberts mientras Melania Trump sostiene las Biblias durante la 60ª toma de posesión presidencial en el Rotonda del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, lunes, 20 de enero de 2025. (Morry Gash/AP Foto, Pool)

Melania Trump sostenía dos Biblias, una era la Biblia de Lincoln y la otra era la Biblia personal de su esposo que le dio su madre cuando era niño. Trump sí colocó su mano en esas Biblias cuando tomó el juramento del cargo en 2017.

El equipo de Trump no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Fox News Digital sobre por qué el presidente no colocó su mano en las Biblias.

El vicepresidente JD Vance sí colocó su mano en la Biblia mientras juraba su cargo.

Algunas personas en las redes sociales dicen que Roberts apresuró el juramento, mientras que otros parecían no creer que Trump no colocara su mano en las Biblias, lo cual es una tradición que se remonta a la primera toma de posesión del presidente George Washington.

Donald Trump no colocó su mano en las Biblias mientras juraba el cargo para convertirse en el 47º presidente de los Estados Unidos. (Julia Demaree Nikhinson/AP Foto)

Aunque es tradicional que el presidente entrante coloque una mano en la Biblia al tomar el juramento del cargo, no hay nada en la Constitución de EE. UU. que les exija hacerlo.

De hecho, los presidentes “deberán prestar juramento o afrecho”, según el Artículo VI de la Constitución. El mismo artículo establece: “… nunca se requerirá una Prueba religiosa como calificación para cualquier cargo o Fideicomiso público bajo los Estados Unidos”.

El Artículo II de la Constitución también dice que el presidente debe prestar juramento antes de asumir el cargo, aunque no se menciona la religión.

El presidente Donald Trump presta juramento del juez principal de la Corte Suprema John Roberts en 2017. (Joe Raedle)

La Constitución establece el lenguaje exacto a utilizar en el juramento del cargo de 34 palabras: “Juro solemnemente (o afirmo) que ejecutaré fielmente el cargo de Presidente de los Estados Unidos y, en la mejor de mi habilidad, preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos”.

Muchos jueces han añadido cuatro palabras, “que Dios me ayude”. No es legal ni constitucionalmente requerido, a diferencia de otros juramentos federales que invocan las palabras como procedimiento estándar. Los historiadores han estado en desacuerdo sobre si el presidente Washington estableció un precedente al agregar la frase por su cuenta durante su primer mandato, pero los relatos contemporáneos no mencionan improvisación.

Se informó que Abraham Lincoln lo dijo espontáneamente en 1861, y otros presidentes a lo largo de los años han seguido el ejemplo. Tradicionalmente se usa una Biblia, con el presidente colocando una mano en ella mientras levanta la otra durante el juramento del cargo.

La Constitución tampoco exige que el presidente, los miembros del Congreso o los jueces federales presten juramento por un juez de la Corte Suprema, aunque lo han hecho para las tomas de posesión, la mayoría de las veces.

Cuando Washington prestó el primer juramento del cargo en 1789, la Corte Suprema aún no se había formado, por lo que el juez de mayor rango de Nueva York hizo los honores en Federal Hall en Wall Street.

Cuatro años después, el magistrado asociado William Cushing juró a Washington para un segundo mandato, comenzando la tradición de la Corte Suprema.

Shannon Bream y Bill Mears de Fox News contribuyeron a este informe.

