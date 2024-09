Trump niega mala conducta, critica abogados en conferencia de prensa después de audiencia de E Jean Carroll.

El ex presidente Trump realizó una conferencia de prensa de casi una hora el viernes donde negó cualquier hecho incorrecto en los casos en su contra y brevemente criticó a su equipo legal, que estaba alineado detrás de él.

Trump en particular se fue tras sus tres casos separados en Nueva York y la investigación de las elecciones de Georgia realizada por la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis. Acusó al Departamento de Justicia (DOJ) de, en muchos casos, trabajar con funcionarios que lo procesaban.

El ex presidente y candidato republicano de 2024 está en su ciudad natal para apelar el veredicto de un jurado en el caso civil de la escritora E. Jean Carroll que encontró a Trump responsable de abuso sexual y difamación, y dictó una multa de $5 millones.

“Esto es un caso vergonzoso, y vergonzoso en particular, porque se trata de un ex Presidente de los Estados Unidos que ahora lidera en las encuestas para volver a ser presidente”, dijo Trump. “Y esto se está tramando con el DOJ, Departamento de Justicia, al igual que todos estos casos.”

El equipo legal de Trump también estaba presente en su conferencia de prensa.

“Todos salen – Atlanta, Fani, todo eso es Departamento de Justicia. Nadie sabía eso. El caso con el juez Engoron, el más revocado juez en [Nueva York] – eso está muy cerca porque enviaron su equipo del DOJ para ayudarlo. El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, todo eso se trabajó con, nuevamente, enviaron un operativo de alto nivel del departamento, del DOJ, departamento de – Llamé al Departamento de Injusticia, porque están usando el Departamento de Justicia para amañar la campaña. Estos casos son vergonzosos.”

En otro punto, acusó a los jueces de actuar con partidismo para bloquear ciertas pruebas de sus juicios.

“Tengo todo este talento legal, pero el talento legal no puede superar a los jueces amañados. No pueden superar un área republicana del 4%”, dijo Trump en referencia a los juicios celebrados en feudos demócratas.

“Y estoy decepcionado de mi talento legal, seré honesto con ustedes. Son buenos. Son buenas personas. Son personas talentosas”, agregó, con sus abogados detrás de él.

Los abogados de Trump también estuvieron presentes en su conferencia de prensa.

Trump ha negado reiteradamente cualquier hecho incorrecto en todos los casos civiles y penales que ha enfrentado desde que dejó el cargo.

Además de su audiencia en el caso de Carroll, Trump también estaba en Nueva York para una decisión del juez Juan Merchan del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York sobre si posponer la sentencia en su juicio penal sobre los pagos de dinero de silencio realizados a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels durante la elección de 2016. Un jurado lo declaró culpable de 34 cargos relacionados con la falsificación de registros comerciales a principios de este año.

Estaba programado para ser sentenciado el 18 de septiembre, pero los abogados de Trump recibieron con éxito una petición para posponerla hasta después de la elección de noviembre.

La conferencia de prensa tuvo lugar poco antes de que el juez de Nueva York, Juan Merchan, acordara posponer la sentencia penal de Trump.

Al criticar a los jueces en varios de sus casos, Trump también elogió a la jueza federal de Florida, Aileen Cannon, por su manejo del caso de documentos clasificados del fiscal especial Jack Smith.

“Creo que es una mujer brillante. Creo que manejó un fraude. Es un caso de fraude”, dijo Trump. “Ganamos ese juicio.”

