Trump llamó a Washington una ciudad de ‘suciedad’ y ‘decadencia’. Está intentando remodelarla a su imagen.

Donald Trump no solo está buscando remodelar el gobierno federal. También tiene sus ojos puestos en la ciudad de Washington.

En sus primeras semanas en el cargo, el presidente ha movido para cambiar drásticamente el tejido de la capital de la nación.

Ordenó a miles de trabajadores federales del área de Washington que regresaran a la oficina, algunos de los cuales su administración está moviendo para despedir. Se inyectó a sí mismo y a sus aliados en la junta del Centro John F. Kennedy para remodelar la cultura del arte escénico “despierta”. Y la alcaldesa de la ciudad dijo que ha sido informada sobre una orden ejecutiva pendiente sobre temas como la seguridad pública y los campamentos de personas sin hogar en la ciudad.

La ráfaga de acciones subraya que Trump tiene una visión oscura de su hogar adoptivo a tiempo parcial, posiblemente influenciado por el hecho de que más del 90 por ciento de sus residentes apoyaron a su oponente en las elecciones de 2024. Llamó a la ciudad de “inmundicia” y “decadencia”, un insulto que recuerda a los que ha lanzado a otras grandes ciudades con las que ha peleado como Baltimore o Nueva York.

Trump ha presentado su salida de Washington en 2021 como un punto de inflexión para la ciudad. Rara vez regresó a Washington durante sus cuatro años fuera del poder, con una excepción notable siendo un viaje de agosto de 2023 desde el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington a un tribunal federal de D.C., durante el cual se declaró no culpable de cuatro cargos para revertir las elecciones de 2020.

Fue “muy triste conducir por Washington, D.C. y ver la suciedad y la decadencia y todos los edificios y paredes rotas y con graffitis”, dijo Trump en la pista justo antes de dejar el área de D.C. “No es el lugar que dejé. Es algo muy triste de ver.”

D.C. se está recuperando de la pandemia, que devastó la economía de la región respaldada por el trabajo en persona de los empleados federales, introdujo un aumento desde entonces disminuido en el crimen y exacerbó la crisis de personas sin hogar de la ciudad.

El presidente y el Congreso tienen la autoridad para socavar la maquinaria política del Distrito rechazando cualquier proyecto de ley que presente la administración local y proponiendo el suyo propio. Y los aliados congresuales de Trump ya han movido para perturbar el equilibrio de poder en el Distrito a través de una legislación presentada a principios de este mes que podría deshacer una ley de la década de 1970 que permitió a la capital de la nación gobernarse en gran medida a sí misma.

Los republicanos han hecho amenazas similares de socavar el gobierno del D.C. durante la década de mandato del Alcaldesa Muriel Bowser. Pero fueron ineficaces debido a la oposición demócrata en el Congreso o la Casa Blanca.

Incluso cuando los republicanos tomaron el control de la Cámara y el Senado durante el primer mandato de Trump, no cumplió con sus amenazas, incluyendo una que habría anulado el gobierno del D.C. al tomar temporalmente el control de agencias como la policía Metropolitana. Trump también se apoyó en gran medida en órdenes ejecutivas para ir tras los inmigrantes de ciudades santuario como D.C., pero no estaban dirigidos específicamente a su entonces ciudad de residencia y fueron en su mayoría revocados por el ex presidente Joe Biden.

Esta vez, un Trump reenergizado armado de nuevo con una mayoría republicana en el Congreso ha dicho que apretará su agarre en D.C.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentario para este artículo.

Si Trump y los republicanos del Congreso se sumergen en los asuntos de la ciudad, cambiarían drásticamente la relación entre la administración de Bowser y el gobierno federal, que en los últimos años ha mantenido alejada de la política local.

Hace unos dos años, el Congreso frustró los esfuerzos locales para reducir las penas por delitos, marcando la primera vez en tres décadas que los funcionarios del Capitolio lograron flexionar este músculo con éxito. El Congreso también ha aprobado repetidamente una enmienda que bloquea las ventas comerciales de marihuana recreativa en el Distrito.

Los republicanos en el Capitolio han justificado la toma del gobierno local criticando a la administración de Bowser por un reciente aumento en el crimen que dicen que ella ha manejado mal. Los homicidios aumentaron durante la pandemia a un máximo de décadas de 273 casos en 2023, aunque esta cifra disminuyó en un 32 por ciento en 2024, según datos de la policía del D.C.

“El régimen radicalmente progresista de la alcaldesa de D.C. Bowser ha dejado nuestra capital de nación en ruinas llenas de crimen”, dijo el representante Andy Ogles (R-Tenn.), uno de los copatrocinadores del último impulso congresual para desarmar el gobierno del D.C., en un comunicado de prensa. “Bowser y su corrupto Concejo de la Ciudad de Washington son incapaces de administrar la ciudad.”

Bowser y el consejo se han vuelto más estrictos con el crimen desde el primer mandato de Trump. En marzo pasado, cuando la ciudad se tambaleaba por una oleada de robos de autos y homicidios, el gobierno local aprobó un paquete omnibus de crimen que impuso penas más duras para delitos como el robo minorista y la posesión ilegal de armas.

“No toleraremos la violencia y no toleraremos la actividad criminal que perturba nuestra sensación de seguridad y nuestra capacidad de construir vecindarios prósperos”, dijo Bowser en un comunicado tras la aprobación del proyecto de ley.

Bowser ha tratado de calmar aún más a Trump y a otros republicanos centrándose en “prioridades compartidas para el segundo mandato del presidente”, como traer la fuerza laboral federal de la región de D.C. de vuelta a edificios federales subutilizados y desarrollar más espacios verdes e infraestructura, dijo en diciembre.

Ahora, a medida que la ciudad intenta mantener la diplomacia con los republicanos, el Consejo del D.C., predominantemente demócrata, tiene que ser creativo para aprobar sus agendas.

Antes de que los republicanos tomaran el control del Congreso y la presidencia el Día de las Elecciones, el consejo de la ciudad estaba a punto de aprobar un par de proyectos de ley que habrían requerido que las aseguradoras estudiaran las reparaciones y cubrieran completamente los procedimientos de vasectomía. Semanas después de que el Partido Republicano asumiera el control del Congreso y la presidencia, el consejo cambió el nombre del proyecto de ley de vasectomía a “Ley de Modificación de la Regulación del Seguro” como parte de un esfuerzo preventivo para evitar la ira de los republicanos, que habían lanzado una cruzada nacional contra los derechos reproductivos.

“Cuando tuvimos una pelea por el código penal revisado, el Consejo perdió el control del mensaje”, dijo el presidente del consejo Phil Mendelson al Washington Post. “Lección aprendida. Necesitamos ser sensibles al mensaje.”

Por su parte, Bowser sigue siendo optimista sobre su relación con Trump, a quien se reunió en su resort Mar-a-Lago en Florida en diciembre, incluso cuando el presidente sigue menospreciando su ciudad y su liderazgo.

“Estoy de acuerdo con el presidente electo en este punto”, dijo Bowser en diciembre. “Queremos hacer de nuestra capital de nación la capital más hermosa del mundo.”

