Trump llama a Gaza un ‘gran sitio de bienes raíces’, reiterando el plan de toma de control de Estados Unidos.

El presidente Trump volvió a reiterar su propuesta de que Estados Unidos se haga cargo de Gaza, diciéndole a los reporteros en el Air Force One el domingo que la franja de tierra era “un gran sitio inmobiliario” que Estados Unidos “va a poseer”. También mencionó la construcción de “algunos hermosos sitios para que la gente, los palestinos, viva”. La ubicación de dichos sitios no estaba clara. El Sr. Trump ha sugerido repetidamente que los dos millones de palestinos de la franja sean reubicados.

Los comentarios del Sr. Trump añadieron aún más confusión en torno a la propuesta, que anunció por primera vez la semana pasada en una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto al primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel. La idea ha recibido una amplia condena internacional, con algunos críticos comparándola con la limpieza étnica. La deportación o transferencia forzada de una población civil es una violación del derecho internacional y un crimen de guerra, según expertos.

Altos funcionarios de la administración Trump intentaron retroceder los comentarios del presidente el miércoles, un día después de que anunciara la idea por primera vez. Insistieron en que el presidente Trump no se había comprometido a enviar tropas estadounidenses a Gaza y que cualquier reubicación de palestinos sería temporal.

El domingo, mientras el Sr. Trump viajaba para asistir al Super Bowl en Nueva Orleans, volvió a plantear la propuesta.

“Píenselo como un gran sitio inmobiliario y Estados Unidos lo va a poseer”, dijo en una grabación de audio del Air Force One que fue compartida con los reporteros. “No habrá nadie allí”, agregó el Sr. Trump. “Hamas no estará allí”, dijo, refiriéndose al grupo militante que lideró el asalto a Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza. “Estaremos construyendo a través de otros países muy ricos de Medio Oriente; ellos construirán algunos sitios hermosos para la gente, los palestinos, para vivir”, afirmó.

El Sr. Netanyahu, en una reunión de gobierno en Israel el domingo, elogió la visión del Sr. Trump para la región después de la guerra. “Existen oportunidades y posibilidades que creo que nunca soñamos, o al menos hace unos meses no parecían posibles, pero son posibles”, dijo.

“El presidente Trump llegó con una visión completamente diferente”, para el futuro de Gaza, dijo el Sr. Netanyahu. “Mucho mejor para el Estado de Israel, una visión revolucionaria y creativa, que estamos debatiendo. Está muy decidido a llevarlo a cabo”.

Cuando el Sr. Trump presentó la propuesta en la Casa Blanca la semana pasada, su administración ni siquiera había realizado la planificación más básica para examinar la viabilidad de la idea, según personas con conocimiento de las discusiones. Implicaría desplazar a dos millones de palestinos de Gaza; el Sr. Trump sugirió que deberían ser reubicados en países como Egipto y Jordania, ambos de los cuales rechazaron rápidamente la idea.

En esa conferencia de prensa, el Sr. Trump dijo que Estados Unidos se haría cargo de la Franja de Gaza, “y también haremos un trabajo con ella”. Dijo que Estados Unidos sería responsable de desechar municiones sin detonar y reconstruir Gaza, convirtiéndola en lo que llamó “la Riviera de Medio Oriente”.

