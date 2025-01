Trump le dice a Putin que ponga fin a la ‘ridícula guerra’ en Ucrania o enfrente nuevas sanciones.

Putin ha dicho repetidamente que está preparado para negociar el fin de la guerra, pero Ucrania tendría que aceptar la realidad de las ganancias territoriales rusas, que actualmente son aproximadamente el 20% de su territorio. Mientras tanto, Kyiv dice que no está preparado para ceder su territorio.

El martes, Trump dijo en una conferencia de prensa que estaría hablando con Putin “muy pronto” y “parece probable” que aplicaría más sanciones si el líder ruso no se sentaba a la mesa.

Pero en su publicación en Truth Social el miércoles, fue más allá: “Voy a hacerle un gran FAVOR a Rusia, cuya economía está fallando, y al presidente Putin”, escribió.

“¡Resuélvanlo ahora y detengan esta ridícula guerra! SOLO VA A EMPEORAR. Si no hacemos un ‘trato’, y pronto, no tengo otra opción que imponer altos niveles de impuestos, aranceles y sanciones a todo lo que se venda por Rusia a Estados Unidos y varios otros países participantes.”

Continuando, dijo: “¡Terminemos esta guerra, que nunca habría comenzado si yo fuera presidente! Podemos hacerlo de la manera fácil, o de la difícil – y la fácil siempre es mejor. Es hora de “HACER UN TRATO”.

El subembajador de la ONU de Rusia, Dmitry Polyanskiy, dijo anteriormente a la agencia de noticias Reuters que el Kremlin necesitaría saber qué quiere Trump en un acuerdo para detener la guerra antes de que el país avance.

Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo en el Foro Económico Mundial el martes que se necesitarían al menos 200,000 pacificadores bajo cualquier acuerdo.

Y dijo a Bloomberg que cualquier fuerza de paz para su país tendría que incluir tropas estadounidenses para ser una disuasión realista para Rusia.

“No puede ser sin Estados Unidos… Incluso si algunos amigos europeos piensan que puede ser, no lo será”, dijo, agregando que nadie más se arriesgaría a dar ese paso sin los Estados Unidos.

Si bien los líderes de Ucrania podrían apreciar este Trump más firme en su discurso, siempre han dicho que Putin solo entiende la fuerza – la reacción inicial en Kyiv a los comentarios del presidente de EE.UU. sugiere que la gente está esperando acciones, no palabras.

Trump no ha especificado dónde podrían dirigirse más penalidades económicas, o cuándo. Las importaciones rusas a EE.UU. han disminuido drásticamente desde 2022 y ya hay todo tipo de restricciones pesadas en su lugar.

Actualmente, las exportaciones principales de Rusia a EE.UU. son fertilizantes a base de fosfato y platino.