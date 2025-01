Trump lanza moneda meme, $TRump días antes de regresar a la Casa Blanca.

Algunos 200m de los tokens digitales han sido emitidos y otros 800m serán liberados en los próximos tres años, según el sitio web de la moneda.

“Este meme de Trump celebra a un líder que no se echa para atrás, sin importar las probabilidades”, dijo el sitio web.

Incluyó una renuncia notando que la moneda no está “destinada a ser, o el sujeto de” una oportunidad de inversión o un valor y no es “política y no tiene nada que ver con” ninguna campaña política, cargo político o agencia gubernamental.

Los críticos acusaron a Trump de beneficiarse de la presidencia.

“Trump poseer el 80 por ciento y el lanzamiento justo horas antes de la inauguración es depredador y muchos probablemente se lastimarán por ello”, dijo Nick Tomaino, un capitalista de riesgo de criptomonedas, en un post en redes sociales.

Estos tokens digitales son notorios por los especuladores que utilizan la exageración para inflar el valor antes de vender en la cima del mercado, dejando a los rezagados a contar sus pérdidas a medida que el precio se desploma.

Los inversores en criptomonedas esperan que la administración de Trump impulse la industria.

Los reguladores del presidente Joe Biden citaron preocupaciones sobre fraude y lavado de dinero mientras tomaban medidas enérgicas contra las empresas de criptomonedas demandando a los intercambios.

Trump estaba anteriormente nervioso sobre las criptomonedas, pero en una conferencia de Bitcoin en Nashville el año pasado, dijo que Estados Unidos sería “la capital cripto del planeta” una vez que regresara a Washington.

Sus hijos Erik y Donald Jr anunciaron su propia empresa de criptomonedas el año pasado.