Trump Jr visitará Groenlandia después de que su padre dice que Estados Unidos debería poseer el territorio.

“No estamos en venta y no lo estaremos,” dijo en diciembre el Primer Ministro de la isla, Mute Egede. “Groenlandia pertenece al pueblo de Groenlandia.” El presidente electo Trump confirmó el viaje de su hijo en su plataforma de medios sociales Truth Social el lunes. Dijo que Don Jr y “varios representantes” viajarían a Groenlandia “para visitar algunas de las áreas y lugares más magníficos”. Trump añadió que Groenlandia y su gente “se beneficiarán enormemente si y cuando se convierta en parte de nuestra nación”. “La protegeremos y la apreciaremos, de un mundo exterior muy vicioso,” dijo. ¡Hagamos a Groenlandia grande de nuevo! post también incluyó un video con un groenlandés no identificado – que llevaba una gorra roja de Make America Great Again – diciéndole a Trump que compre Groenlandia y la libere de “ser colonizada” por Dinamarca. La identidad del hombre en el clip es desconocida. Groenlandia se encuentra en la ruta más corta de América del Norte a Europa, lo que la hace estratégicamente importante para los Estados Unidos. También alberga una gran instalación espacial americana. El hijo mayor del presidente electo desempeñó un papel clave durante la campaña electoral de EE. UU. de 2024, apareciendo frecuentemente en mítines y en los medios. Pero no viajará a Groenlandia en representación de la próxima administración de su padre, según el ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca. “Hemos tomado nota de la visita planeada de Donald Trump Jr a Groenlandia. Dado que no es una visita oficial estadounidense, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca no tiene más comentarios sobre la visita,” dijo el ministerio a la BBC News. Horas después de la última intervención del presidente electo Trump, el gobierno danés anunció un enorme aumento en el gasto en defensa para Groenlandia. El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, describió el momento del anuncio como “una ironía del destino.” El lunes, el Rey Federico X de Dinamarca modificó el escudo real para incluir más prominentemente representaciones de Groenlandia y las Islas Feroe. Algunos lo han visto como un reproche a Trump, pero también podría resultar controvertido con el movimiento separatista de Groenlandia. El Rey Federico utilizó su discurso de Año Nuevo para decir que el Reino de Dinamarca estaba unido “hasta Groenlandia,” añadiendo “que pertenecemos juntos.” Pero el primer ministro de Groenlandia utilizó su propio discurso de Año Nuevo para abogar por la independencia de Dinamarca, diciendo que la isla debe liberarse de “las cadenas del colonialismo.”