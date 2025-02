Trump investiga la deuda de EE.UU. por fraude, sugiere que los pagos del Tesoro ‘podrían no contar’

El presidente Donald Trump anunció el domingo que su administración está investigando la deuda nacional de los Estados Unidos, sugiriendo que ciertos pagos del Tesoro podrían ser fraudulentos y “podrían no contar”. Hablando a bordo del Air Force One, Trump dijo que su administración está revisando los registros de deuda para descubrir posibles malos manejos financieros.

La deuda nacional de los Estados Unidos es de aproximadamente $36.2 billones, superando el 120% del PIB del país, según el Tesoro de los Estados Unidos. Trump indicó que los pagos del Tesoro están actualmente bajo revisión.

“Estamos incluso mirando los Bonos del Tesoro”, dijo. “Puede haber un problema; han estado leyendo sobre eso. Eso podría ser un problema interesante… Podría ser que muchas de esas cosas no cuenten. En otras palabras, algunas de esas cosas que estamos encontrando son muy fraudulentas, por lo tanto, tal vez tengamos menos deuda de la que pensábamos”.

El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, dijo a CNBC el lunes que los comentarios de Trump no se referían a los pagos a los titulares de la deuda de EE. UU., sino a posibles pagos indebidos a contratistas y para subvenciones.

Esto ha generado preguntas de expertos financieros ya que los títulos del Tesoro se consideran algunos de los instrumentos de inversión más seguros a nivel mundial.

Mientras Trump ha sugerido que los pagos fraudulentos podrían estar inflando la deuda nacional, los grupos independientes de supervisión presupuestaria argumentan que los recortes de impuestos propuestos por la administración añadirían billones de dólares en nueva deuda. El Comité para un Presupuesto Federal Responsable estimó que los planes fiscales de Trump agregarían $7.75 billones a la deuda proyectada hasta el año fiscal 2035.

Para ayudar a combatir el desperdicio y la identificación de gastos fraudulentos en el gobierno federal, Trump ha enlistado al multimillonario Elon Musk para liderar una revisión de las operaciones del gobierno federal. Se ha informado que el recién establecido Departamento de Eficiencia Gubernamental de Musk ha estado revisando registros de nómina y gastos, lo que plantea preocupaciones sobre privacidad y seguridad.

Recientemente, un juez federal bloqueó al equipo de Musk para acceder y almacenar datos de ciertos sistemas financieros del gobierno, citando el riesgo de divulgación indebida de información sensible. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que el equipo de Musk solo tenía acceso de “solo lectura” y no podía realizar cambios en el sistema.

Además de los pagos especulativos fraudulentos del Tesoro, Trump también dijo que los países extranjeros juegan un papel en el aumento de la deuda de Estados Unidos, culpando a países como México y Canadá de aprovecharse de EE. UU. en acuerdos comerciales.

“No somos tan ricos en este momento. Debemos $36 billones. Eso es porque dejamos que todas estas naciones se aprovecharan de nosotros”, dijo Trump a Fox News en una entrevista emitida el domingo.

Mientras Trump vinculaba los déficits comerciales a la deuda nacional, los expertos financieros dicen que son temas separados. Los déficits comerciales miden la diferencia entre las importaciones y exportaciones de un país, mientras que la deuda nacional refleja el endeudamiento del gobierno a lo largo del tiempo. Los datos del Tesoro muestran que hasta noviembre, Canadá y México tenían $374 mil millones y $100 mil millones en bonos del Tesoro de EE. UU., respectivamente.

La investigación de Trump sobre los pagos del Tesoro ha generado debate entre economistas y legisladores. Mientras que los partidarios argumentan que identificar el gasto gubernamental derrochador es crucial, los críticos advierten que cuestionar la validez de los pagos del Tesoro podría desestabilizar los mercados financieros globales. Con la fecha límite del techo de deuda acercándose, todas las miradas están puestas en el Congreso para determinar el futuro de la política fiscal en EE. UU.

A medida que esta situación se desarrolla, los expertos financieros enfatizan la importancia de distinguir entre las obligaciones de deuda legítimas y posibles ineficiencias en el gasto gubernamental. Queda por verse si los esfuerzos de Trump producirán reducciones significativas en la deuda nacional.

Este artículo "Trump Investigates U.S. Debt for Fraud, Suggests Treasury Payments 'Might Not Count' apareció originalmente en Benzinga.com