Trump intenta bloquear la publicación del informe del fiscal especial

Durante su tiempo lejos de la Casa Blanca, Trump enfrentó una serie de casos legales, que fueron exitosamente retrasados y frustrados por sus abogados y aliados.

La administración del presidente demócrata, Joe Biden, enfrentó acusaciones de los oponentes de Trump de que llevaron casos contra el republicano demasiado lentamente, mientras que los seguidores de Trump argumentaron que las persecuciones tenían motivaciones políticas.

Uno de los dos casos del Sr. Smith concernía los intentos de Trump de revertir el resultado de las elecciones de 2020, que perdió ante Biden.

Trump se declaró no culpable de los cargos, y el caso terminó en un limbo legal después de que la Corte Suprema dictaminara que Trump estaba parcialmente inmune a la persecución penal por actos oficiales cometidos mientras estaba en el cargo.

El Sr. Smith más tarde volvió a presentar su caso, pero lo abandonó después de la victoria electoral de Trump en 2024.

También estaba liderando un caso contra Trump por su presunta mala gestión de documentos clasificados después de abandonar la Casa Blanca tras su primer mandato – cargos que Trump también negó.

Este caso enfrentó un obstáculo cuando el juez designado por Trump desestimó los cargos, argumentando que el Sr. Smith no había sido designado adecuadamente para liderar el caso. Nuevamente, el Sr. Smith respondió – esta vez con una apelación – pero más tarde también lo abandonó.

La guía del DoJ impide la persecución penal de un presidente en funciones. El Sr. Smith aclaró que esta protección legal también se aplicaba a la persecución de un ciudadano privado que posteriormente fue elegido presidente.

La noticia fue celebrada por la campaña de Trump, que la consideró una “importante victoria para el estado de derecho”.

Se espera que el Sr. Smith también abandone su trabajo antes de que Trump regrese a la Casa Blanca el 20 de enero y cumpla su amenaza de despedirlo.

A pesar de sus recientes victorias legales, Trump todavía enfrenta una sentencia el viernes después de ser encontrado culpable el año pasado en Nueva York de 34 cargos de delitos graves por falsificar registros comerciales para encubrir pagos hechos a una estrella porno.

A menos de dos semanas para que Trump sea re-inaugurado como presidente de EE. UU., el juez se ha negado a retrasar, aunque anteriormente dejó claro que no consideraría imponer a Trump una pena de prisión.