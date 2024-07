Trump herido pero ‘bien’ después de intento de asesinato; El pistolero muerto era un hombre de 20 años de Pennsylvania.

“

El ex presidente Donald Trump fue blanco de un intento de asesinato el sábado en un mitin en Pensilvania, días antes de que aceptara la nominación republicana por tercera vez. Una ráfaga de disparos desató el pánico, y un Trump ensangrentado, quien dijo haber sido herido en la oreja, fue rodeado por el Servicio Secreto y apresurado a su SUV mientras bombeaba el puño en un gesto de desafío.

La campaña de Trump dijo que el presunto candidato del Partido Republicano estaba “bien” después del tiroteo, que dijo que atravesó la parte superior de su oreja derecha.

“Inmediatamente supe que algo estaba mal cuando escuché un sonido silbante, disparos, y sentí de inmediato la bala desgarrando la piel. Hubo mucha sangre”, escribió en su sitio de redes sociales.

Funcionarios de la ley informaron a The Associated Press que el agresor que abrió fuego en el mitin era un hombre de 20 años de Pensilvania. Hablaron bajo condición de anonimato para discutir detalles que aún no se habían hecho públicos.

Se informó que un asistente fue asesinado y dos espectadores resultaron gravemente heridos, según las autoridades. Todos fueron identificados como hombres. El Servicio Secreto dijo que mató al presunto tirador, quien, según dijo, atacó desde una posición elevada fuera del lugar del mitin, un show agrícola en Butler, Pensilvania, y dijo que Trump estaba a salvo.

El FBI dijo durante una conferencia de prensa tarde el sábado que no estaban preparados para revelar la identidad del tirador y aún no habían identificado un motivo para el intento de asesinato.

El ataque fue el intento más serio de asesinar a un presidente o candidato presidencial desde que Ronald Reagan recibió un disparo en 1981. Atrajo nueva atención a las preocupaciones sobre la violencia política en una Estados Unidos profundamente polarizado a menos de cuatro meses antes de la elección presidencial. Y podría alterar el tono y la postura de seguridad en la Convención Nacional Republicana, que comenzará el lunes en Milwaukee.

Los organizadores dijeron que la convención seguiría según lo planeado.

Trump voló a Nueva Jersey después de visitar un hospital local de Pensilvania, aterrizando poco después de la medianoche en el aeropuerto internacional de Newark Liberty. Un video publicado por un ayudante mostró al ex presidente desembarcando de su avión privado rodeado por agentes del Servicio Secreto de los EE. UU. y miembros fuertemente armados del equipo de contraataque de la agencia, una muestra inusualmente visible de fuerza por parte de su detalle de protección.

El presidente Joe Biden, quien se postula contra Trump, fue informado sobre el incidente y habló con Trump varias horas después del tiroteo, según dijo la Casa Blanca.

“No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia”, dijo el presidente en declaraciones públicas. “Es enfermizo. Es enfermizo”.

Biden planeaba regresar a Washington temprano, acortando un fin de semana en su casa de playa en Rehoboth Beach, Delaware.

Muchos republicanos culparon rápidamente la violencia a Biden y sus aliados, argumentando que los ataques sostenidos a Trump como una amenaza a la democracia han creado un ambiente tóxico. Señalaron en particular un comentario que Biden hizo a donantes el 8 de julio, diciendo “es hora de poner a Trump en el blanco”.

En los próximos días, gran parte del enfoque se desplazará al tirador y a las fallas de seguridad. Se informó que el tirador no era un asistente al mitin y fue abatido por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos, según dos funcionarios que hablaron con Associated Press bajo condición de anonimato para discutir la investigación en curso.

Los funcionarios dijeron que el tirador fue enfrentado por miembros del equipo de contraataque del Servicio Secreto de Estados Unidos. El equipo táctico fuertemente armado viaja a todas partes con el presidente y los principales candidatos de los partidos y está destinado a enfrentar cualquier amenaza activa, mientras que otros agentes se centran en proteger y evacuar a la persona en el centro de la protección.

La ley recuperó un rifle tipo AR en la escena, según una tercera persona familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato para discutir la investigación en curso.

Un análisis de más de una docena de videos y fotos del escenario del mitin de Trump, así como imágenes de satélite del sitio, muestra que el tirador pudo acercarse sorprendentemente cerca del escenario donde el ex presidente estaba hablando. Un video publicado en las redes sociales y geolocalizado por AP muestra el cuerpo de una persona vestida con camuflaje gris tendida sin movimiento en el techo de un edificio en AGR International Inc., una planta de fabricación justo al norte de los terrenos del show agrícola de Butler donde se celebró el mitin de Trump.

El techo donde yacía la persona estaba a menos de 150 metros (164 yardas) de donde Trump estaba hablando, una distancia desde la cual un buen tirador podría razonablemente alcanzar un objetivo del tamaño de un humano. Como referencia, 150 metros es una distancia en la que los reclutas del Ejército de los EE. UU. deben alcanzar un objetivo de tamaño humano con el rifle M-16. El AR-15, como el rifle que tenía el tirador en el mitin de Trump, es la versión semiautomática civil del M-16.

Preguntado en la conferencia de prensa si la policía no sabía que el tirador estaba en el techo hasta que comenzó a disparar, Kevin Rojek, agente especial a cargo de la Oficina de Campo de Pittsburgh del FBI, respondió que “esa es nuestra evaluación en este momento”.

“Es sorprendente” que el tirador haya podido abrir fuego en el escenario antes de que el Servicio Secreto lo matara, agregó.

El secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, cuyo departamento supervisa el Servicio Secreto, dijo que los funcionarios estaban en contacto con las campañas de Biden y Trump y “tomando todas las medidas posibles para garantizar su seguridad y protección”.

Un mitin interrumpido por disparos

Trump estaba mostrando un gráfico de números de cruces fronterizos cuando comenzaron los disparos después de las 6:10 p.m.

Cuando sonó el primer disparo, Trump dijo, “Oh”, y levantó la mano hacia su oreja derecha y la miró, antes de agacharse rápidamente al suelo detrás de su atril. Las personas en las gradas detrás de él también se agacharon mientras los gritos resonaban en la multitud.

Se podía escuchar a alguien cerca del micrófono diciendo, “¡Agáchense, agáchense, agáchense, agáchense!” mientras los agentes corrían al escenario. Se apiñaron sobre el ex presidente para protegerlo con sus cuerpos, según el protocolo de entrenamiento, mientras que otros agentes se colocaron en el escenario para buscar la amenaza.

Se escucharon gritos en la multitud de varias miles de personas. Una mujer gritó más fuerte que los demás. Después, se escucharon voces diciendo “el tirador ha caído” varias veces, antes de que alguien preguntara “¿podemos movernos?”, y “¿estamos despejados?”. Luego, alguien ordenó, “¡Vamos a movernos!”

En el video se podía escuchar a Trump diciendo al menos dos veces, “Déjenme recoger mis zapatos, déjenme recoger mis zapatos”, con otra voz escuchada diciendo, “Te tengo, señor”.

Trump se puso de pie momentos después y se pudo ver que alcanzaba con su mano derecha hacia su rostro, que estaba manchado de sangre en la cara. Luego levantó el puño en el aire y pareció murmurar la palabra “Lucha” dos veces a su multitud de seguidores, provocando fuertes vítores y luego cánticos de “EE. UU. EE. UU. EE. UU.”

La multitud vitoreó cuando se puso de pie y levantó el puño.

Su comitiva salió del lugar momentos después. Un video mostró a Trump volviéndose hacia la multitud y levantando un puño justo antes de ser metido en un vehículo.

Testigos escucharon múltiples disparos y se agacharon para cubrirse

“Todo el mundo se puso de rodillas o en posición de combate, porque todos nos dimos cuenta, todos se dieron cuenta de que se trataba de disparos”, dijo Dave McCormick, el candidato republicano al Senado de EE. UU. en Pensilvania, que estaba sentado a la derecha de Trump en el escenario.

Mientras veía a Trump levantar el puño, dijo McCormick, miró por encima del hombro y notó que alguien había sido alcanzado mientras estaba sentado en las gradas detrás del escenario.

Finalmente, los socorristas pudieron llevar a la persona herida fuera de una gran multitud para que pudiera recibir atención médica, dijo McCormick.

Reporteros que cubrían el mitin escucharon cinco o seis disparos y muchos se agacharon para cubrirse, escondiéndose debajo de las mesas. Después de los primeros dos o tres estruendos, las personas en la multitud parecían sorprendidas, pero no en pánico. Un reportero de AP en la escena informó que el ruido sonaba al principio como petardos o incluso como el disparo de un auto.

Cuando quedó claro que la situación estaba bajo control y que Trump no regresaría a hablar, los asistentes comenzaron a salir del lugar. Un hombre en una silla de ruedas eléctrica quedó atascado en el campo cuando se le agotó la batería de la silla. Otros intentaron ayudarlo a moverse.

Pronto, la policía le dijo a la gente que quedaba que abandonara el lugar y los agentes del Servicio Secreto les dijeron a los reporteros que se fueran “ahora. Esta es una escena del crimen en vivo.”

Dos bomberos de la cercana Steubenville, Ohio, que estaban en el mitin, dijeron a AP que ayudaron a personas que parecían heridas y escucharon balas impactando en altavoces de transmisión.

“Las balas rebotaban alrededor de la tribuna, una golpeó la torre del altavoz y luego se desató el caos. Nos lanzamos al suelo y luego la policía se concentró en las gradas”, dijo Chris Takach.

“Lo primero que escuché fueron un par de golpes”, dijo Dave Sullivan.

Sullivan dijo que vio que uno de los altavoces fue alcanzado y las balas resonaban y “nos tiramos al suelo”.

Dijo que una vez que el Servicio Secreto y otras autoridades se concentraron en Trump, él y Takach ayudaron a dos personas que podrían haber sido heridas en la tribuna y despejaron un camino para sacarlas del camino.

“Simplemente un día triste para Estados Unidos”, dijo Sullivan.

“Después de escuchamos los disparos, entonces la línea hidráulica empezó a rociar por todo, podías ver el fluido hidráulico saliendo de allí. Y luego la torre de altavoces comenzó a caer”, dijo Sullivan. “Luego escuchamos otro disparo que, se podía oír, sabías que era algo, eran balas. No eran petardos”.

Violencia política sacude nuevamente a América

Los peligros de la campaña asumieron una nueva urgencia después del asesinato de Robert F. Kennedy en California en 1968, y nuevamente en 1972 cuando Arthur Bremer disparó e hirió gravemente a George Wallace, quien se postulaba como independiente en una plataforma de campaña que a veces ha sido comparada con la de Trump. Eso llevó a un mayor protección de los candidatos, incluso cuando las amenazas persistían, notablemente contra Jesse Jackson en 1988 y Barack Obama en 2008.

Los presidentes, especialmente después del asesinato de John F. Kennedy en 1963, tienen incluso mayores capas de seguridad. Trump es una rareza como ex presidente y candidato actual.

El gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, el senador de Florida Marco Rubio y el senador de Ohio JD Vance, los tres hombres en la lista corta de vicepresidente de Trump, enviaron rápidamente declaraciones expresando su preocupación por el ex presidente, con Rubio compartiendo una imagen tomada mientras Trump era escoltado fuera del escenario con el puño en el aire y una raya de sangre en su rostro junto con las palabras “Dios protegió al presidente Trump”.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, un demócrata, dijo en una declaración el sábado que había sido informado sobre la situación y la policía estatal de Pensilvania estaba en el lugar del mitin.

“La violencia dirigida a cualquier partido político o líder político es absolutamente inaceptable. No tiene lugar en Pensilvania o en los Estados Unidos”, dijo.

“