Trump hace su primera apelación a la Corte Suprema en prueba de su poder para destituir funcionarios.

Hampton Dellinger fue despedido en un correo electrónico de una oración este mes

Los intentos del presidente Donald Trump de reducir la burocracia federal se dirigen a la Corte Suprema, según los medios de comunicación de EE. UU.

Ha presentado una apelación de emergencia ante la máxima corte del país para que decida si puede despedir al líder de una agencia de reporte independiente.

Hampton Dellinger, jefe de la Oficina de Asesor Especial de EE. UU., demandó a la administración Trump después de ser despedido por correo electrónico este mes.

Trump también ha cesado a más de una docena de inspectores generales en varias agencias federales junto con los trabajos de miles de empleados en todo el gobierno de EE. UU.

El Sr. Dellinger, quien fue nominado por Joe Biden, el ex presidente, argumenta que su destitución violó una ley que protege a los líderes de agencias independientes de ser despedidos por el presidente, “excepto en casos de negligencia, malversación o ineficiencia”.

Un juez federal en Washington DC emitió una orden temporal el miércoles que permitía al Sr. Dellinger permanecer en su puesto mientras se considera el caso.

El sábado, un Tribunal de Apelaciones de EE. UU. dividido en la capital de la nación rechazó la solicitud de la administración Trump de anular la decisión del tribunal inferior.

Eso llevó al departamento de justicia a presentar una apelación de emergencia ante la Corte Suprema dominada por conservadores. Es el primer caso que el presidente lleva a los jueces desde que asumió el cargo el mes pasado.

“Este tribunal no debería permitir que los tribunales inferiores se apoderen del poder ejecutivo ordenando al presidente que retenga a un jefe de agencia en contra de su voluntad”, escribió Sarah M Harris, procuradora general interina, en el documento presentado por el Departamento de Justicia al Washington Post.

“Hasta ahora, en la medida de nuestro conocimiento, ningún tribunal en la historia de Estados Unidos ha emitido una orden para obligar al presidente a mantener a un jefe de agencia,” escribió la procuradora general interina, según la agencia de noticias Associated Press.

Las órdenes del presidente republicano sobre inmigración, problemas transgénero y gasto gubernamental también se han estancado en docenas de demandas en los tribunales inferiores. Esos casos podrían terminar llegando a la Corte Suprema también.

Los esfuerzos de Trump para reducir y remodelar la fuerza laboral federal civil de 2.3 millones de personas continuaron durante el fin de semana.

Trabajadores en diversas agencias de salud que aún están en sus períodos de prueba recibieron cartas el sábado por la noche informándoles que serían despedidos, dijeron fuentes a CBS News, socio estadounidense de la BBC.

“Desafortunadamente, la agencia ha determinado que no eres apto para continuar empleándote porque tu capacidad, conocimiento y habilidades no se ajustan a las necesidades actuales de la agencia, y tu desempeño no ha sido adecuado para justificar una mayor permanencia en la agencia,” decían las cartas.

Al menos 9,500 trabajadores en los departamentos de Salud y Servicios Humanos, Energía, Asuntos de Veteranos, Interior y Agricultura han sido despedidos por Trump, según un recuento de la agencia Reuters.

Otros 75,000 trabajadores han aceptado una oferta de retiro voluntario, según la Casa Blanca.

La iniciativa de recorte de costos ha sido liderada por el departamento de eficiencia gubernamental, o Doge, un grupo de trabajo dirigido por Elon Musk.

