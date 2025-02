Trump ha devuelto la pelota al campo de Putin en Ucrania.

“

Desbloquea la newsletter de la Casa Blanca Watch de forma gratuita

Tu guía sobre lo que significa la elección presidencial de EE. UU. de 2024 para Washington y el mundo

El escritor es autor de ‘Command’ y del Substack ‘Comment is Freed’

El miércoles, el presidente de EE. UU., Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acordaron establecer un proceso de negociación para poner fin a la guerra ruso-ucraniana. Volodymyr Zelenskyy, presidente de Ucrania, la parte agraviada en la guerra, no estuvo en la llamada pero Trump lo llamó después para contarle sobre lo acordado, y presumiblemente sobre el papel que podría desempeñar. Zelenskyy, quien ha trabajado arduamente desde mucho antes de la elección presidencial de EE. UU. del pasado noviembre para mantenerse cerca de Trump, se declaró satisfecho con la llamada.’

Esto a pesar de los comentarios de funcionarios de EE. UU. que desestiman dos aspectos clave de las demandas de Ucrania: la devolución de todo el territorio ilegalmente tomado por Rusia y garantías de seguridad respaldadas por EE. UU., preferiblemente a través de la OTAN. Los funcionarios de la administración Trump han sido consistentes al señalar la incapacidad de Ucrania para liberar todo su territorio perdido por medios militares. Mientras tanto, el nuevo secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, le dijo a sus homólogos de la OTAN que EE. UU. ya no consideraba la seguridad europea como su principal prioridad. Agregó que mientras Ucrania podría esperar sus propias garantías de seguridad, estas serían proporcionadas por europeos.

Dado que las líneas de alto al fuego tienden a quedar congeladas, esta perspectiva genera aprensión en Kyiv, debido a los pueblos y personas perdidas a causa de la ocupación rusa. Sin embargo, aunque la disposición de Trump a traer a Putin del frío y ofrecerle concesiones preventivas ha generado una amplia consternación entre los partidarios de Ucrania, las negociaciones aún no han comenzado y estamos lejos de un acuerdo real.

Muchos en Ucrania darían la bienvenida a un alto al fuego. El país está cansado y golpeado por casi tres años de guerra y podría usar un respiro para fortalecer sus fuerzas armadas y revitalizar su economía. Un alto el fuego no requiere, como esperan los rusos, que Ucrania abandone las esperanzas de recuperar su territorio perdido para siempre. Tampoco los estadounidenses han sugerido que Ucrania deba acceder al resto de las demandas de Moscú: ceder más territorio a Rusia, desarmar sus fuerzas y cambiar su régimen y constitución.

Putin, sin duda, está encantado de ser tratado con respeto por Trump. Pero solo se le ofrece un empate cuando aún desea una victoria. EE. UU. propone un alto el fuego temprano basado en gran medida en la línea de contacto actual entre los dos conjuntos de fuerzas, seguido de negociaciones sobre un acuerdo de paz a largo plazo. Sin duda, esto le permitiría mantener una gran parte de la tierra ucraniana, pero también existiría la perspectiva de que Ucrania reconstituya sus fuerzas con apoyo occidental para regresar a la lucha más adelante. Rusia tendría que subsidiar y controlar un territorio ocupado, gran parte del cual ha sido arruinado por una serie de batallas destructivas, y defender una larga frontera.

Es por eso que Putin ha exigido que se acuerde un acuerdo de paz que le permita lograr sus objetivos de guerra de la subyugación de Ucrania antes de cualquier alto el fuego. Su posición inicial es aún más ambiciosa, como confirmó en su llamada con Trump. Quiere ocuparse de lo que considera las “causas fundamentales” de la situación: el desarrollo de un orden de seguridad europeo desfavorable para Rusia desde el final de la Guerra Fría.

No hay razón para suponer que Trump esté interesado en nada de esto. Los comentarios de Hegseth sugieren que, en lo que respecta a la administración, los rusos deberían hablar con los europeos sobre el futuro de Europa. Y aunque la OTAN puede estar cayendo en la lista de prioridades de los EE. UU., esto significa que revertir las consecuencias de la ampliación de la OTAN también es una prioridad baja. Dado que Trump ha destacado la importancia de poner fin temprano a los enfrentamientos, no va a aceptar que se acuerde un arreglo final antes de que entre en vigencia un alto el fuego. Las negociaciones para abordar todos los problemas pendientes podrían llevar muchos meses. Y, con los recuerdos aún frescos de lo que significó abandonar Afganistán en agosto de 2021 para la calificación de Joe Biden, hay límites a hasta dónde puede llegar Trump para empujar a Kyiv hacia la pérdida de más soberanía y territorio, incluso si quisiera. Sus funcionarios han dicho que no lo desea.

Lo más incómodo para Putin es que su posición de negociación no es tan fuerte. Rusia ha tenido la iniciativa militar desde finales de 2023 y ha logrado avances incrementales, pero estos aún no han alcanzado los límites de los territorios reclamados y han tenido un costo extraordinariamente alto. La campaña contra la infraestructura crítica, destinada a dejar a Ucrania temblando y en la oscuridad durante el invierno, hasta ahora ha fracasado.

Y Ucrania ha tomado iniciativas propias. Después de seis meses aún mantiene una parte de Kursk, que Zelenskyy ha ofrecido valientemente intercambiar por el retorno de territorio ucraniano, y ahora ataca regularmente objetivos valiosos dentro de Rusia, incluidas refinerías de petróleo. La economía rusa está comenzando a tambalearse bajo la presión, con proyecciones oficiales que muestran un crecimiento en declive mientras la inflación permanece alta.

Por lo tanto, a medida que los equipos de negociación comienzan a participar, Putin tiene que determinar si puede retirarse de sus demandas maximalistas. Tal vez podría acordar un alto el fuego, pero solo con un estricto cronograma de negociación para un acuerdo final y algún alivio temprano en las sanciones; quizás podría conceder la membresía de Ucrania en la UE. Pero si Ucrania permanece independiente y armada, habrá fracasado. Si Putin termina siendo culpado por el fracaso de este gran impulso por la paz, podría descubrir que incluso Trump está listo para intensificar el apoyo a Kyiv y imponer más sanciones a Rusia.

“