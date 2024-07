Trump gana mientras la Corte Suprema golpea el caso del 6 de enero

Hace 28 minutos por Anthony Zurcher, @awzurcher, corresponsal de América del Norte de Reuters. El comentario del ex presidente el 6 de enero de 2021, antes del asalto al Capitolio, probablemente será considerado como acciones oficiales. Poco después de que la Corte Suprema emitiera su decisión sobre su reclamo de inmunidad presidencial, Donald Trump se fue a las redes sociales para celebrar. “Gran victoria para nuestra constitución y democracia”, publicó en Truth Social. “¡Orgulloso de ser un estadounidense!” Aunque Trump no obtuvo las protecciones amplias que él y sus abogados habían buscado, obtuvo más que suficiente para lograr su objetivo inmediato de retrasar otro juicio hasta después de las elecciones de noviembre. El fallo de los seis jueces conservadores fue un golpe serio para el caso penal federal en su contra por intentar anular los resultados de las elecciones de 2020. El fiscal especial Jack Smith y su equipo tendrán que reestructurar significativamente su caso contra el ex presidente, y las pruebas en las que pueden confiar para respaldarlo, si quieren continuar. El juicio se suspendió a la espera de esta decisión. La decisión de 6-3 del viernes garantiza que cualquier enjuiciamiento que surja de esta decisión se demorará hasta mucho después de las elecciones presidenciales de noviembre, mientras que el tribunal de primera instancia examina las directrices de la Corte Suprema. De hecho, los seis jueces conservadores han establecido un estándar extremadamente alto para que el Sr. Smith y su equipo cumplan. El tribunal estableció que Trump tiene inmunidad total por actos oficiales como presidente relacionados con sus deberes constitucionales fundamentales. Eso incluye las comunicaciones que tuvo con funcionarios del Departamento de Justicia sobre acusaciones de fraude electoral. Y así, esa parte de la acusación contra Trump está efectivamente muerta. Más allá de eso, los seis jueces dijeron que hay una presunción de inmunidad para cualquier otro acto oficial. En términos prácticos, eso significa que los fiscales tendrán que trabajar mucho más duro para presentar un caso contra Trump. Sin embargo, el tribunal agregó que los presidentes no tienen inmunidad por acciones no oficiales. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en su opinión, aplicó este estándar específicamente al ex presidente, una guía que podría ser particularmente perjudicial para la acusación en el caso de interferencia electoral. Los intentos de Trump de presionar al vicepresidente Mike Pence para que no certificara la victoria electoral de Joe Biden, una parte clave del caso de Jack Smith, son el tipo de acción oficial sujeta a ese estándar más alto de revisión legal. Los comentarios del ex presidente el 6 de enero de 2021, que se alega incitaron al ataque al Capitolio, también es probable que se consideren acciones oficiales. El juez presidente también dijo que “el testimonio o los registros privados del presidente o sus asesores” no son admisibles en el tribunal. Esto limita en gran medida los tipos de pruebas que los fiscales pueden presentar para respaldar su caso, incluso en casos que involucren acciones no oficiales. Mientras tanto, los contactos de Trump con ciudadanos privados tendrán que ser considerados por el tribunal para determinar si son acciones no oficiales. El juez Roberts explicó que los presidentes necesitan tal amplia inmunidad para acciones oficiales porque la amenaza de enjuiciamiento penal y el “particular oprobio público que acompaña a los procedimientos penales” podrían “distorsionar” la toma de decisiones presidenciales. “El presidente no está por encima de la ley”, escribió. “Pero el Congreso no puede criminalizar la conducta del presidente en el desempeño de las responsabilidades del poder ejecutivo en virtud de la Constitución”. Los manifestantes se reunieron fuera de la Corte Suprema cuando se leyó la decisión el lunes. Si el ex presidente y su equipo estaban celebrando la decisión como una victoria para la democracia estadounidense, los tres jueces liberales de la corte tenían una opinión muy diferente. “En cada uso del poder oficial, el presidente es ahora un rey por encima de la ley”, advirtió la jueza Sonia Sotomayor en su opinión discrepante con la decisión de la corte. Luego enumeró una variedad de acciones por las cuales los presidentes no podrían ser procesados, como ordenar el asesinato de un rival político, aceptar sobornos a cambio de perdones y organizar un golpe de estado para aferrarse al poder. “Inmune”, escribió. “Inmune, inmune, inmune”. “Con temor por nuestra democracia”, concluyó, “discrepo”. La Corte Suprema devuelve ahora el caso de interferencia electoral al juez de primera instancia, que tendrá que aplicar los detalles de la decisión. Esas decisiones también estarán sujetas a apelación y revisión, un proceso que podría llevar meses, si no años. Y si Trump gana la presidencia en noviembre, sus designados en el departamento de justicia podrían desechar el caso por completo. La Corte trazó una “línea cuidadosa” en la decisión de Trump – abogado.