Trump firma orden prohibiendo a las mujeres transgénero participar en deportes femeninos

Un número de cuerpos directivos deportivos, incluidos natación, atletismo y golf, han prohibido a las mujeres transgénero competir en la categoría femenina a nivel élite si han pasado por la pubertad masculina. Según funcionarios de la Casa Blanca que informaron a los periodistas el miércoles por la mañana, esta última orden otorga poder al Departamento de Educación para investigar cómo implementan las escuelas el Título IX, una ley estadounidense que prohíbe la discriminación por sexo en programas educativos financiados con fondos federales. Un funcionario de la administración dijo que la orden ejecutiva revertirá la posición de la administración Biden, que en abril del año pasado dijo que los estudiantes LGBT estarían protegidos por la ley federal, aunque no ofreció orientación específica sobre atletas transgénero. “Si dejas que los hombres se apoderen de los equipos deportivos de mujeres o invadan tus vestuarios, serás investigado por violaciones del Título IX y arriesgarás tu financiamiento federal”, explicó Trump. Además, la Casa Blanca planea traer a los organismos deportivos, como la Asociación Nacional de Atletismo Universitario, o NCAA, a la Casa Blanca para reunirse con atletas femeninas y sus padres para discutir preocupaciones. El funcionario que discutió la orden dijo que Estados Unidos haría todo lo posible para evitar que atletas transgénero compitan contra mujeres en competiciones del Comité Olímpico Internacional (COI) que se lleven a cabo en suelo estadounidense. El presidente Trump especificó que la orden incluiría los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles. Ha dicho que negará visas a atletas olímpicos transgénero que intenten visitar Estados Unidos para competir en los Juegos de LA. Antes de firmar la orden ejecutiva, Trump declaró que “la guerra en los deportes femeninos ha terminado”, diciendo que durante los Juegos de Los Ángeles, “mi administración no se quedará de brazos cruzados viendo a hombres golpear y golpear a atletas femeninas”. Dijo que dirigiría al secretario de seguridad nacional “a denegar todas y cada una de las solicitudes de visa hechas por hombres que intenten ingresar fraudulentamente a Estados Unidos identificándose como atletas mujeres…” En una declaración enviada a la BBC, un portavoz del COI dijo que “trabajando con las respectivas Federaciones Deportivas Internacionales, el COI seguirá explicando y discutiendo los diversos temas con las autoridades pertinentes”. Los funcionarios de la Casa Blanca describieron las políticas como ampliamente populares entre los estadounidenses, y críticas para garantizar la “equidad” para las mujeres en el deporte, así como la seguridad. En una declaración, la presidenta de Human Rights Campaign, Kelley Robinson, dijo que la orden “expone a los jóvenes al acoso y a la discriminación, alentando a las personas a cuestionar el género de los niños que no encajan en una visión estrecha de cómo se supone que deben vestirse o lucir”. “Para tantos estudiantes, el deporte se trata de encontrar un lugar al que pertenecer”, añadió la Sra. Robinson. “No de políticas partidistas que les dificultan la vida”. Menos del 1% de la población mayor de 13 años en los Estados Unidos es transgénero, según un estudio del Instituto Williams de la UCLA, y el número de personas que practican deportes es menor. En el primer día de Trump en el cargo, el 20 de enero, firmó una orden separada que pedía al gobierno federal definir oficialmente el sexo como masculino o femenino.