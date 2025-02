Trump firma orden ejecutiva que solicita revisión de relaciones de EE.UU. con la ONU.

El presidente Trump firmó una orden ejecutiva el martes pidiendo una revisión general del financiamiento y la participación de EE. UU. en las Naciones Unidas, arrojando incertidumbre sobre el papel de liderazgo que ha desempeñado Estados Unidos como principal donante del organismo global.

“Siempre he sentido que la ONU tiene un tremendo potencial”, dijo el Sr. Trump antes de firmar la orden en la Oficina Oval. “En este momento no está alcanzando ese potencial”.

El Sr. Trump también retiró a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y detuvo el financiamiento de la agencia de la ONU que ayuda a los palestinos, UNRWA, que proporciona asistencia humanitaria crítica a millones de personas en la asolada Gaza. Estos movimientos eran esperados porque el Sr. Trump había retirado la participación de EE. UU. de ambas organizaciones durante su primer mandato como presidente.

Además, la orden del Sr. Trump pidió una revisión de la participación de EE. UU. en la UNESCO, que protege sitios del patrimonio mundial, por acusaciones de que había exhibido lo que el secretario de personal de la Casa Blanca, Will Scharf, llamó “sesgo antiestadounidense”. Al entregar la orden para que la firmara el Sr. Trump, Scharf dijo que derivaba de “una disparidad salvaje y niveles de financiamiento entre diferentes países” que el Sr. Trump consideraba “profundamente injusta para EE. UU.”

En respuesta a la orden ejecutiva, Stéphane Dujarric, portavoz de la ONU, dijo que el apoyo de EE. UU. a la ONU había avanzado en la seguridad global y que el Secretario General António Guterres “espera seguir manteniendo una relación productiva con el Presidente Trump y el Gobierno de EE. UU. para fortalecer esa relación en el mundo turbulento de hoy”.

La ONU se había estado preparando para el segundo mandato del Sr. Trump, después de haber experimentado un período turbulento durante sus primeros cuatro años en el cargo. El Sr. Guterres manejó las entonces tensas relaciones de la ONU con Washington al abstenerse en su mayoría de involucrarse en enfrentamientos públicos con el Sr. Trump.

En el primer día de su segundo mandato, el Sr. Trump sacó a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y del acuerdo climático de París.

“Los ataques de Trump contra UNRWA y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU eran ampliamente esperados”, dijo Richard Gowan, director de la ONU del Grupo Internacional de Crisis, una agencia de resolución de conflictos. “Pero los efectos secundarios del congelamiento de la ayuda de la administración,” agregó, “están poniendo cada vez más nerviosos a los funcionarios de la ONU.”

Además de albergar la sede de la ONU en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos también es el principal donante de la agencia, contribuyendo aproximadamente con el 22 por ciento de su presupuesto general, seguido por China (15 por ciento) y Japón (8 por ciento). Para 2024, se estimaba que la contribución de EE. UU. sería de aproximadamente $3.6 mil millones, que se destina al presupuesto administrativo y de mantenimiento de la paz de la agencia.

Estados Unidos también es un importante donante de varias agencias de la ONU y de la apelación humanitaria global anual de la organización para recaudar fondos para ayudar a las poblaciones durante conflictos y desastres naturales. En 2022, Estados Unidos contribuyó aproximadamente con $18 mil millones a la ONU en general. El año pasado, financió el 47 por ciento, o alrededor de $14 mil millones, de los esfuerzos humanitarios globales de la agencia.

Pero el martes, el Sr. Trump criticó a la ONU por lo que describió como su incapacidad para resolver conflictos que están ocurriendo en todo el mundo, conflictos que dijo que su administración estaba tratando de abordar. La ONU ha sido ampliamente criticada por no cumplir con su mandato de mediar y mantener la paz en partes del mundo.

El Consejo de Seguridad de la ONU, un órgano de 15 miembros responsable de mediar y poner fin a …

