Trump firma docenas de decretos ejecutivos en una ráfaga de actividad del Día 1 momentos después de prestar juramento.

El Presidente Trump no perdió tiempo en afirmar su agenda para un segundo mandato el lunes, firmando docenas de órdenes ejecutivas en una ráfaga de actividad que comenzó justo después de tomar juramento. Las nuevas órdenes del presidente se centraron en contrarrestar la inmigración ilegal, expandir la producción de energía doméstica, reducir el despilfarro gubernamental y el “estado profundo”, promover una política exterior y objetivos comerciales de “América primero” y revertir varios de los proyectos favoritos de su predecesor. El presidente Donald Trump firmó documentos cuando emitió órdenes ejecutivas y perdones para los acusados del 6 de enero en la Oficina Oval de la Casa Blanca el día de la inauguración en Washington, el 20 de enero de 2025. REUTERS

Trump, de 78 años, inició su avalancha de acciones del día 1 en el Capitolio de los Estados Unidos, donde envió nominaciones oficiales al Senado para 22 nombramientos de gabinete y de nivel de gabinete, y más de 90 roles de nivel inferior para tomar las riendas de la administración Biden. “Hagámoslo”, dijo Trump después de que le dijeran que con su firma en su lugar, “efectivamente tomaría el control del gobierno”.

La acción luego se trasladó al Capitol One Arena en el barrio chino de Washington, DC, donde Trump firmó ocho acciones ejecutivas, incluidas medidas que revocan 78 de las órdenes del ex presidente Joe Biden, retirando a los EE. UU. del Acuerdo Climático de París, evitando la censura del gobierno, salvaguardando la libertad de expresión, obligando a los trabajadores del gobierno a regresar a sus oficinas en persona a tiempo completo e implementando una congelación de contrataciones federales con excepciones para puestos relacionados con la seguridad nacional y la seguridad pública y el militar.

El estadio estaba lleno de aplausos cuando el presidente puso tinta en el papel y luego lanzó los bolígrafos a la multitud, permitiendo que algunos de sus afortunados partidarios se fueran a casa con recuerdos históricos. Trump, de 78 años, inició su avalancha de acciones del día 1 en el Capitolio de los Estados Unidos, donde envió nominaciones oficiales al Senado para 22 nombramientos de gabinete y de nivel de gabinete. REUTERS Pero Trump no había terminado todavía.

Al final del desfile del Día de la Inauguración, que se celebró dentro del estadio por preocupaciones climáticas, el presidente se dirigió a la Casa Blanca donde durante casi una hora firmó docenas de órdenes y, en un marcado contraste con Biden, respondió simultáneamente a las preguntas de la prensa. “Esa es grande”, bromeó Trump dentro de la Oficina Oval, al firmar una orden retirando a los EE. UU. de la Organización Mundial de la Salud, cumpliendo con un elemento clave de la lista de deseos conservadores años después de la pandemia de COVID-19. “La Organización Mundial de la Salud nos estafó”, dijo más tarde.

Trump, sentado en el escritorio resoluto, también firmó órdenes designando a los violentos carteles de la droga mexicanos que trafican fentanilo como organizaciones terroristas extranjeras, declarando una emergencia nacional en la frontera sur y ordenando al Departamento de Justicia que no aplique la ley de “desinversión o prohibición” de TikTok durante 75 días. El presidente argumentó que en respuesta a su salvamento de TikTok, EE. UU. debería obtener al menos una participación del 50%.

“Hago el trato por los Estados Unidos … creo que deberíamos obtener la mitad”, dijo Trump. Su desmantelamiento sistemático de las políticas de la era de Biden continuó en la Oficina Oval con la firma de una orden para eliminar el mandato de la administración anterior de que el 50% de los automóviles nuevos vendidos en los EE. UU. sean vehículos eléctricos para 2030, lo cual argumentó en la campaña solo beneficia a China y México mientras paraliza a Detroit.

El presidente también cumplió su promesa de campaña de indultar aproximadamente a 1.500 personas condenadas en relación con la revuelta del Capitolio el 6 de enero de 2021 y conmutó las sentencias de 14 personas, incluido el fundador de Oath Keepers, Stewart Rhodes. Se espera que Trump firme aún más órdenes ejecutivas en los próximos días para cumplir rápidamente con muchas de sus promesas de campaña.