Trump Falsamente Sugiere que Ucrania Es la Culpable de la Guerra: Lo Que Debes Saber

En comentarios que dejaron atónitos a los aliados de América en Europa e indignaron al gobierno de Ucrania, el presidente Trump el martes pareció culpar a los líderes de Ucrania por la invasión de Rusia.

También sugirió que no merecen un asiento en la mesa para las conversaciones de paz que ha iniciado con el presidente Vladimir V. Putin de Rusia.

“Nunca debiste haberlo comenzado”, dijo el Sr. Trump, refiriéndose a los líderes de Ucrania. “Podrías haber hecho un trato”. Siguió con un comentario en las redes sociales el miércoles, llamando al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, un “dictador sin elecciones” y diciendo que había “hecho un trabajo terrible” en el cargo.

Aquí tienes un vistazo a cómo comenzó la guerra, el estado de las conversaciones de paz y el historial electoral de Ucrania.

¿Qué causó la guerra en Ucrania?

No hay duda de que Rusia inició la guerra al invadir Ucrania. Las tropas rusas atravesaron la frontera hace casi exactamente tres años, con el objetivo explícito de derrocar al gobierno prooccidental del Sr. Zelensky en Kiev, la capital. El ejército ruso atacó desde el este y el norte, incluyendo desde Bielorrusia, así como desde la provincia sureña de Crimea ocupada por Rusia. Ese ataque inició el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Líderes de todo el mundo, incluido el ex presidente Joseph R. Biden Jr., condenaron la invasión de Rusia como un acto de agresión sin provocación contra un estado soberano, y la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que pedía la retirada inmediata de Rusia. Desde entonces, el poder militar ruso ha arrasado ciudades enteras y ha matado a más de 12,000 civiles ucranianos, según las Naciones Unidas.

También han muerto y resultado heridos cientos de miles de soldados, y soldados rusos han cometido una serie de atrocidades, especialmente en la ciudad de Bucha, al norte de Kiev. El Kremlin ha dicho que sus soldados no cometen crímenes de guerra.

La Corte Penal Internacional también ha acusado al Sr. Putin de crímenes de guerra en Ucrania y ha emitido una orden de arresto en su contra, junto con otro alto funcionario ruso. El año pasado también emitió órdenes de arresto para dos comandantes rusos.

El Sr. Putin y el Kremlin se refirieron a la invasión como una “operación militar especial”, evitando el término “guerra”, y él dijo que buscaba desmilitarizar pero no ocupar Ucrania. Propuso varias explicaciones para la acción, diciendo que en parte estaba actuando para proteger a civiles en el este de Ucrania.

También caracterizó la invasión como un último intento desesperado para frustrar lo que llamó la expansión del oeste hacia las fronteras de Rusia. El Kremlin afirmó que la expansión de la alianza militar de la OTAN para incorporar países de Europa del Este desde el fin de la Guerra Fría, era efectivamente un complot para destruir a Rusia.

Y el Sr. Putin dijo que Rusia, y específicamente el líder revolucionario bolchevique Vladimir Lenin, crearon la Ucrania moderna, una posición que los historiadores ridiculizan como falsa. Los ucranianos votaron en 1991 en un referéndum democrático para salir de la Unión Soviética. El Sr. Putin también dijo que la invasión tenía como objetivo desmilitarizar Ucrania y combatir a los “nazis”, una aparente referencia a partidos de extrema derecha y elementos del Ejército ucraniano. Los partidos de extrema derecha obtuvieron aproximadamente un 2 por ciento de los votos en las elecciones de 2019 en el país. El Sr. Zelensky, que es judío, firmó una ley varios meses antes de la invasión para combatir el antisemitismo.

En un discurso el primer día de la guerra, el Sr. Zelensky prometió que su país resistiría la agresión rusa y enmarcó la invasión de Moscú como un ataque a la libertad misma. “Putin comenzó una guerra contra Ucrania y contra todo el mundo democrático”, dijo. Desde entonces, el Sr. Zelensky ha repetido varias veces que Ucrania se erige como la primera línea de defensa de Europa contra el avance ruso.

Antes de la invasión a gran escala, Rusia se apoderó de la provincia ucraniana de Crimea, que anexó ilegalmente en 2014, y también tomó territorio en la región este de Donbás, incluidas las capitales provinciales de Donetsk y Lugansk.

¿Qué está sucediendo en el campo de batalla?

En total, Rusia ocupa aproximadamente el 20 por ciento de Ucrania, pero hasta ahora ha fallado en sus objetivos clave de debilitar al ejército ucraniano y asegurar Kiev. La lucha está en gran medida confinada a una línea del frente en el este y sur del país, con fuerzas rusas avanzando lentamente en medio de grandes pérdidas.

En agosto pasado, Ucrania lanzó una incursión sorpresa en la región rusa de Kursk, donde las fuerzas rusas, con la ayuda de soldados de Corea del Norte, han estado contraatacando.

Los expertos militares dicen que a corto plazo, Ucrania tiene pocas posibilidades de recuperar su territorio perdido, especialmente si Estados Unidos ralentiza o detiene el flujo de ayuda militar.

¿Qué ha sucedido en las negociaciones de paz hasta ahora?

Representantes de Ucrania y Rusia mantuvieron conversaciones en las semanas posteriores al inicio de la guerra en 2022, pero no lograron llegar a un acuerdo de alto el fuego. Desde entonces, Ucrania ha intentado obtener apoyo internacional para su propuesta propia de Fórmula de Paz de 10 puntos, que exige una retirada completa de las fuerzas rusas, el enjuiciamiento de crímenes de guerra y el pago de reparaciones.

La perspectiva de las negociaciones de paz, sin embargo, ha tomado impulso desde la investidura del presidente Trump el mes pasado. El Sr. Trump mantuvo una larga llamada con el Sr. Putin la semana pasada, que tomó desprevenido al gobierno de Ucrania y a los aliados de Europa y sugirió que ambos hombres tenían la intención de negociar directamente el destino de Ucrania sin su participación, una prioridad para el Kremlin.

En un cambio importante con respecto a la política del ex presidente Biden de que Ucrania decidiría si hacer concesiones a cambio de paz, el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, dijo que era poco realista que Ucrania recuperara el territorio que tenía antes de la invasión de Rusia en 2014, y que el Sr. Trump no apoyaba la entrada de Ucrania en la OTAN. En un golpe más para Ucrania, el Sr. Hegseth dijo que después de un acuerdo de paz, la responsabilidad de garantizar la seguridad del país recaería principalmente en los países europeos en lugar de en la OTAN.

En una reunión en Arabia Saudita el martes, el secretario de Estado Marco Rubio y Sergey V. Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, acordaron reiniciar la relación entre sus países y trabajar en un plan de paz para Ucrania. El Sr. Zelensky, que no fue invitado a la reunión, la criticó duramente y dijo que su país “nunca” aceptaría un acuerdo de paz si Ucrania no tenía un asiento en la mesa de negociaciones.

¿Por qué no se han celebrado elecciones en Ucrania?

El Kremlin ha llamado al Sr. Zelensky un líder ilegítimo porque su mandato de cinco años ha caducado. Las elecciones en Ucrania se suspendieron bajo ley marcial después de la invasión de Rusia, con ciudades y pueblos en primera línea gobernados únicamente por administraciones militares.

El Sr. Trump también pareció poner en duda la legitimidad del Sr. Zelensky como presidente el martes, y pareció usar esa duda para justificar no invitar al líder ucraniano a las negociaciones de paz. “Podría decir que cuando quieran un asiento en la mesa, ¿no tendrían que decirlo las personas, como, sabes, hace mucho tiempo que no tenemos una elección?”, dijo el Sr. Trump. “Eso no es algo de Rusia. Eso viene de mí y de muchos otros países también”.

El Sr. Trump también dijo que el Sr. Zelensky estaba “abajo en un 4 por ciento en aprobación”. Aunque la aprobación del Sr. Zelensky ha caído desde las alturas de antaño, está en torno al 50 por ciento en encuestas recientes, no muy lejos de la calificación del Sr. Trump.

El Sr. Zelensky se convirtió en presidente después de ganar las elecciones en 2019 por un margen abrumador. Se debía celebrar una nueva elección en 2024, pero según la constitución del país, no se puede realizar mientras esté en vigor la ley marcial. Celebrar una elección también sería una pesadilla logística, ya que caen misiles rusos sobre el país y la lucha sigue.

Los expertos en elecciones dicen que cualquier votación celebrada durante la guerra efectivamente privaría de sus derechos a los ciudadanos que viven en áreas ocupadas por Rusia, a aquellos que han huido del país como refugiados y a los soldados en combate.

Sin embargo, las tensiones políticas internas sobre el uso de la ley marcial han ido en aumento, y el alcalde de Kiev es uno de los funcionarios que han acusado a la oficina del presidente de abusar de sus poderes. Al mismo tiempo, los líderes de Ucrania han estado bajo presión de sus aliados sobre el tema, en parte como parte de los esfuerzos más amplios para demostrar una buena gobernanza.