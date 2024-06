Trump evade pregunta en el debate sobre si aceptará el resultado de las elecciones.

Donald Trump se negó a decir explícitamente si aceptaría el resultado de las elecciones presidenciales de noviembre durante su primer debate con Joe Biden. El ex presidente fue preguntado tres veces si aceptaría el resultado “independientemente de quién gane”, finalmente respondiendo: “Si es una elección justa, legal y buena, absolutamente”. Durante el debate del jueves por la noche, también repitió afirmaciones infundadas de fraude electoral en las elecciones de 2020 y minimizó su papel en el motín del 6 de enero en el Capitolio. El Sr. Biden, cuya tambaleante actuación envió a los demócratas al pánico, contraatacó acusando al Sr. Trump de “continuar promoviendo esta mentira” sobre las elecciones siendo robadas. El debate altamente anticipado, presentado por CNN en Atlanta, vio al Sr. Trump permanecer en gran medida compuesto y enfocado, mientras que su oponente luchaba por mantener su tren de pensamiento y, en ocasiones, terminar sus frases claramente. Pero el Sr. Trump hizo varias afirmaciones durante el debate que no estaban respaldadas por hechos o dijo mentiras descaradas. La moderadora de CNN Dana Bash tuvo que preguntarle repetidamente al Sr. Trump si aceptaría los resultados de las elecciones. La primera vez, evitó la pregunta al decir que quería una elección justa y libre “más que nadie”. La segunda vez, ignoró la pregunta y en cambio se desahogó sobre la guerra en Ucrania, diciendo que Vladimir Putin nunca habría invadido si fuera presidente de EE. UU., porque “me llevaba muy bien con él… él sabía que no debía jugar juegos”. La tercera vez, cuando le dijeron que respondiera “sí o no”, el Sr. Trump finalmente dijo que “absolutamente” aceptaría el resultado si las elecciones eran “justas, legales y buenas”. Luego mencionó el “ridículo” fraude en la última elección, una afirmación que ha repetido, sin proporcionar evidencia, durante cuatro años, y está relacionada con los cargos criminales que enfrenta. El Sr. Trump luego dijo que sería más fácil para él simplemente aceptar los resultados en lugar de tener que postularse nuevamente para presidente. “Dudo que lo aceptes porque eres un quejica”, bromeó Joe Biden. “No puedes soportar la pérdida. Algo se rompió en ti cuando perdiste la última vez”. Además de sus afirmaciones de que las elecciones de 2020 le fueron “robadas” debido al fraude electoral, el Sr. Trump dijo falsedades sobre temas como el aborto, la tributación y el asalto del 6 de enero. En cuanto al aborto, el Sr. Trump se refirió a lo que llamó extremismo demócrata: que el partido quiere “quitar la vida del bebé en el noveno mes e incluso después del nacimiento”. Incluso se volvió gráfico cuando dijo que quieren “arrancar al bebé del útero”. “Eso simplemente no es cierto”, replicó el Sr. Biden. El comentario del Sr. Trump proviene de una falsedad popular entre los activistas contra el aborto de que los demócratas están a favor de una política que permite abortos hasta el momento del nacimiento. Cuando el debate se centró en el motín del 6 de enero, el Sr. Trump evitó la pregunta sobre qué le diría a los votantes que están preocupados por sus actos e inacciones ese día, y que podría hacerlo de nuevo. En cambio, intentó centrarse en el Sr. Biden, diciendo que EE. UU. pasó de ser respetado “en todo el mundo” a ser motivo de risa cuando el demócrata se convirtió en presidente. El Sr. Trump insistió en que les dijo a los manifestantes que fueran “patrióticamente pacíficos”. “Lo que le han hecho a algunas personas que son tan inocentes, deberían avergonzarse de ustedes mismos,” le dijo al Sr. Biden, quien lo criticó por negarse a denunciar a los alborotadores. El Sr. Trump se comprometió a indultar a “muchos” de los condenados por delitos relacionados con el motín, describiéndolos como “rehenes del 6 de enero”. También culpó del caos a Nancy Pelosi, que era presidenta de la Cámara en ese momento, diciendo que le ofreció 10.000 soldados de la Guardia Nacional pero que ella “los rechazó”. Esto no es correcto. No hay evidencia de que se haya hecho esa oferta, encontró el Comité Selecto que investigó el motín. También fue refutado por el secretario de Defensa en funciones de Trump, Christopher Miller. Además, si se hubiera hecho la oferta, la Sra. Pelosi no habría tenido el poder de aceptarla de todos modos, en su posición.