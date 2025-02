Trump enfrenta un enfrentamiento con Jordania sobre el plan para Gaza.

Lucy Williamson

Corresponsal en Oriente Medio

BBC

Imad Abdallah se sienta con otros jornaleros en una plaza en el centro de Ammán, esperando encontrar trabajo temporal

Se espera que Donald Trump enfrente una feroz resistencia del Rey Abdullah de Jordania en la Casa Blanca hoy, en su primera reunión desde que el presidente de EE.UU. propuso trasladar a la población de Gaza a Jordania.

Jordania, un aliado clave de EE.UU., ha estado caminando por la cuerda floja entre sus lazos militares y diplomáticos y el apoyo popular a los palestinos en casa.

Esas líneas divisorias, ya puestas a prueba por la Guerra de Gaza, están siendo llevadas al punto de quiebre por los planes de paz de Gaza de Trump.

Ha ampliado su demanda de que los gazatíes sean trasladados a Jordania y Egipto, diciéndole a un presentador de Fox News que no tendrán derecho a regresar a casa – una visión que, de ser ejecutada, infringiría el derecho internacional.

El lunes dijo que podría retener la ayuda a Jordania y Egipto si no aceptaban a refugiados palestinos.

Algunos de los oponentes más acérrimos de trasladar a los gazatíes a Jordania son los gazatíes que se mudaron aquí antes.

Unas 45.000 personas viven hacinadas en el Campo de Gaza, cerca de la ciudad norteña de Jerash, uno de varios campos de refugiados palestinos aquí.

Láminas de hierro corrugado cuelgan sobre estrechas puertas de tiendas, y los niños trotan en burros entre los puestos del mercado.

Todas las familias aquí remiten sus raíces a Gaza: a Jabalia, Rafah, Beit Hanoun. La mayoría se fueron después de la guerra árabe-israelí de 1967, buscando refugio temporal. Generaciones más tarde, siguen aquí.

Maher Azazi, 60 años, se fue de Gaza con su familia cuando tenía tres años

“Donald Trump es un arrogante narcisista,” me dice Maher Azazi de 60 años. “Tiene una mentalidad de la Edad Media, la mentalidad de un comerciante.”

Maher se fue de Jabalia cuando era un niño pequeño. Algunos de su familia todavía están allí, buscando entre los escombros de su casa los cuerpos de 18 familiares desaparecidos.

A pesar de la devastación allí, el Sr. Azazi dice que los gazatíes de hoy han aprendido las lecciones de generaciones anteriores y la mayoría “preferiría saltar al mar que irse”.

Aquellos que una vez vieron irse como una oferta temporal de refugio, ahora lo ven como una ayuda a los nacionalistas de extrema derecha de Israel a tomar tierras palestinas.

“Nosotros, los gazatíes, hemos pasado por esto antes,” dice Yousef, quien nació en el campo. “En aquel entonces, nos dijeron que sería temporal, y que regresaríamos a nuestra casa. El derecho al retorno es una línea roja.”

“Cuando nuestros antepasados se fueron, no tenían armas para luchar, como Hamas tiene ahora,” me dice otro hombre. “Ahora la generación más joven es plenamente consciente de lo que sucedió con nuestros antepasados, y nunca volverá a suceder. Ahora hay resistencia.”

Los palestinos no son los únicos que buscan refugio en Jordania – una pequeña superpotencia de estabilidad rodeada de los muchos conflictos de Oriente Medio.

Los iraquíes llegaron aquí, huyendo de la guerra a principios de los años 2000. Una década más tarde, los sirios también vinieron, lo que llevó al rey de Jordania a advertir que su país estaba al “punto de ebullición”.

Muchos jordanos nativos culpan a las oleadas de refugiados por el alto desempleo y la pobreza en casa. Un banco de alimentos cerca de la mezquita en el centro de Amman nos dijo que reparte 1.000 comidas al día.

Esperando trabajo afuera de la mezquita, conocimos a Imad Abdallah y su amigo Hassan – ambos jornaleros que no han trabajado en meses.

“La situación en Jordania solía ser genial, pero cuando hubo guerra en Iraq, empeoraron las cosas, cuando hubo guerra en Siria, empeoraron, ahora hay una guerra en Gaza, está mucho peor,” dijo Hassan. “Cualquier guerra que sucede cerca de nosotros, nos va peor, porque somos un país que ayuda y recibe a la gente.”

Imad fue más directo, preocupado por alimentar a sus cuatro hijos.

“Los extranjeros vienen y nos quitan nuestros trabajos,” me dijo. “Ahora tengo cuatro meses sin trabajo. No tengo dinero, no tengo comida. Si vienen los gazatíes, moriremos.”

Pero Jordania también está bajo presión de su principal aliado militar. Trump ya ha suspendido la ayuda estadounidense por valor de más de $1.5 mil millones al año. Y muchos aquí están preparados para una creciente confrontación entre el nuevo presidente estadounidense y sus propios líderes políticos, que están resistiendo.

Jawad Anani, ex viceprimer ministro cercano al gobierno jordano, dice que el mensaje del Rey Abdullah a Donald Trump en la Casa Blanca el martes será claro: “Consideramos que cualquier intento de Israel u otros de expulsar a la gente de sus propias casas en Gaza y Cisjordania como un acto criminal. Pero cualquier intento de enviar a esas personas a Jordania será equiparado a una declaración de guerra.”

Incluso si los gazatíes quisieran mudarse voluntariamente, de forma temporal, como parte de un plan más amplio para Oriente Medio, dijo, simplemente no hay confianza.

“No hay confianza,” dijo. “Mientras Netanyahu esté involucrado, él y su gobierno, no hay confianza en ninguna promesa que nadie haga. Punto.”

La determinación de Trump de imponer su visión para Gaza podría terminar empujando a un aliado clave de EE.UU. a una elección crítica.

El viernes pasado, miles protestaron aquí contra la propuesta de Trump.

Jordania alberga bases militares de EE.UU. y millones de refugiados, y su cooperación en seguridad es crucial para Israel, preocupado por las rutas de contrabando hacia la ocupada Cisjordania.

Cualquier riesgo para la estabilidad de Jordania significa riesgos para sus aliados también. Si la estabilidad es la superpotencia de Jordania, la amenaza de la inestabilidad es su mayor arma y su mejor defensa.

Reportaje adicional: Mohamed Madi, BBC News

“