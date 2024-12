Trump enfrenta el pánico liberal por ‘Presidente Musk’

El presidente electo, Donald Trump, bromeó sobre la influencia política creciente del magnate tecnológico Elon Musk y afirmó que el gurú del espacio y Tesla no será presidente.

La semana pasada, después de que Musk ayudara a impulsar la oposición política a una medida de financiamiento gubernamental, los demócratas lo apodaron “Presidente Musk” y aparentemente intentaron explotar su ego y el de Trump para enfrentarlos.

“Todos los diferentes engaños, y el nuevo es, ‘El presidente Trump ha cedido la presidencia a Elon Musk'”, se quejó Trump, de 78 años, ante una multitud en AmericaFest de Turning Point Action en Phoenix, Arizona, el domingo. “No, no. Eso no está sucediendo. Soy seguro. ¿Sabes por qué? Él no puede ser. No nació en este país.”

Según el Artículo II de la Constitución, solo los ciudadanos nacidos naturalmente pueden ser elegibles para la presidencia. Musk nació en Sudáfrica y se convirtió en ciudadano estadounidense en 2002.

El presidente electo Donald Trump bromeó que no está preocupado por un “Presidente Musk” porque el magnate nacido en Sudáfrica no es elegible para la presidencia. REUTERS

Desde la victoria electoral de Trump, Musk, de 53 años, ha pasado semanas refugiado en la finca Mar-a-Lago del presidente electo en Florida, participando en reuniones clave con Trump y ofreciendo su consejo sobre decisiones políticas.

Una corriente de demócratas se ha aferrado a la pronunciada influencia política del hombre más rico del mundo y ha trabajado para irritar a Trump sugiriendo que el poder del presidente electo ha disminuido.

Por su parte, Trump declinó responder a la provocación el domingo y en cambio elogió a Musk, alabando cómo la compañía del fundador de SpaceX atrapó su cohete Starship con Mechazilla en octubre en Starbase.

El presidente electo también elogió a Musk por ayudarlo a ganar en Pensilvania y por proveer acceso a Internet a través de la instalación Starlink de Musk en zonas devastadas por tormentas en Carolina del Norte.

“Elon ha hecho un trabajo increíble. ¿No es bonito tener gente inteligente en quien podamos confiar? ¿No queremos eso? Ha hecho un gran trabajo”, dijo Trump.

“Es un gran tipo y queremos tenerlo.”

Trump está impresionado por los esfuerzos espaciales de Elon Musk. Getty Images

Musk se ha reunido con legisladores republicanos y les ha instado a hacer un mejor trabajo para controlar el gasto gubernamental y el desperdicio. Getty Images

Trump ha seleccionado a Musk, junto con el empresario de biotecnología Vivek Ramaswamy, para dirigir el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que a pesar de su nombre, en realidad no es un departamento gubernamental.

Musk molestó a los demócratas e incluso a algunos republicanos la semana pasada cuando criticó públicamente una medida de compromiso destinada a evitar un cierre del gobierno.

El multimillonario atacó una serie de disposiciones en el proyecto de ley de más de 1,500 páginas en publicaciones para que sus 208.7 millones de seguidores las vieran, avivando la oposición contra ella.

Más tarde, Trump y el vicepresidente electo JD Vance se manifestaron públicamente en contra de la medida provisional, lo que hizo que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (R-La.), volviera a la mesa de dibujo.

Finalmente, la Cámara de Representantes aprobó un parche de gastos drásticamente reducido para mantener encendidas las luces del gobierno hasta mediados de marzo.

Johnson también ha minimizado cualquier preocupación sobre Musk.

“Amo a Elon. Es un multiplicador de fuerzas para nosotros”, dijo recientemente Johnson a un cliente durante una parada en Target, que fue capturada en video.