Trump en curso de colisión con conservadores sobre el límite de deuda.

El presidente electo Trump se dirige hacia una batalla sobre el límite de la deuda con legisladores conservadores que exigen recortes drásticos al gasto federal que complicarán significativamente la capacidad de Trump para aprobar su agenda el próximo año.

Treinta y ocho republicanos de la Cámara enviaron una advertencia a Trump la semana pasada al rechazar su demanda de extender la autoridad de endeudamiento de la nación por dos años, poniendo en duda la influencia de Trump sobre los conservadores del GOP.

Los conservadores ahora dicen que Trump tendrá que estar de acuerdo en recortes profundos en el gasto si quiere su apoyo para aumentar el límite de la deuda en 2025.

“Estamos sobreendeudados en aproximadamente un 33%. Ingresamos alrededor de $4.8 billones [en ingresos] y gastamos $6.8 billones [por año], por lo que tienes que reducir unos $2 billones en gastos”, dijo el Sen. Rand Paul (R-Ky.).

Paul celebró la derrota del plan de Trump para aumentar el límite de la deuda como parte de una medida de financiamiento gubernamental provisional. Dijo que muestra la influencia que tendrán los halcones fiscales sobre la Casa Blanca el próximo año.

Dijo que hay bloques de conservadores en ambas cámaras que insistirán en emparejar un aumento en el límite de la deuda con grandes recortes de gastos.

“Ese debate va a continuar. Yo, por mi parte, haré lo que pueda para asegurarme de que el techo de la deuda sea más importante”, dijo.

Paul calificó la derrota de la propuesta de Trump para aumentar el límite de la deuda sin recortes de gastos como “un buen día para los conservadores”.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson (R-La.), también propuso la semana pasada que la conferencia del GOP en la Cámara estaría de acuerdo en aumentar el límite de la deuda en $1.5 billones en el primero de los dos paquetes de reconciliación presupuestaria que los republicanos están planeando para 2025 a cambio de recortar $2.5 billones en gastos obligatorios.

Sin embargo, ese plan tiene poco margen de error. Los republicanos controlarán la Cámara por un margen extremadamente pequeño de uno a tres escaños, dependiendo de las vacantes.

Solo uno o dos legisladores republicanos podrán descarrilar cualquier paquete de reconciliación presupuestaria que incluya un lenguaje para aumentar el techo de la deuda si los conservadores consideran que los recortes de gastos no van lo suficientemente lejos, o si los moderados consideran que los recortes van demasiado lejos.

Los senadores republicanos expresan escepticismo sobre la capacidad de Johnson para unificar a su conferencia en cualquier legislación para aumentar el techo de la deuda, ya sea bajo el proceso de reconciliación presupuestaria o bajo orden regular.

“¿Qué pasará si no puede mantener esto unido?”, preguntó uno de los senadores republicanos, que solicitó el anonimato.

Un segundo senador republicano, que también solicitó el anonimato, advirtió que aprobar un paquete de reconciliación presupuestaria el próximo año será “enormemente complicado”.

“El próximo año será mucho más difícil que este. Y los demócratas no ayudarán. Estarán obstruyendo activamente”, dijo el senador, comentando sobre la dificultad que Johnson tuvo para aprobar una medida de financiamiento provisional para evitar un cierre del gobierno antes de Navidad.

Los republicanos controlarán una mayoría más cómoda de 53 escaños en el Senado el próximo año.

Trump ya está tratando de obligar a los rebeldes conservadores de la Cámara a alinearse amenazando con apoyar desafíos primarios contra los legisladores que se opusieron a su oferta de aumentar el límite de la deuda antes de asumir el cargo.

Se centró la semana pasada en el Representante Chip Roy (R-Texas), quien lidera la oposición conservadora en la Cámara a elevar el límite de la deuda sin grandes recortes de gasto.

“Espero que algunos challengers talentosos se estén preparando en el Gran Estado de Texas para ir tras Chip en las primarias. ¡No tendrá oportunidad!”, escribió Trump en las redes sociales.

Se proyecta que el gobierno federal alcance el límite de la deuda el 1 de enero, pero los funcionarios del Departamento del Tesoro podrán posponer la fecha límite para que el Congreso actúe hasta el verano mediante “medidas extraordinarias”.

Brian Darling, un estratega del GOP y ex ayudante del Senado, dijo que Trump tendrá que dar a los conservadores los recortes de gastos que quieren y presionar a los moderados republicanos para que apoyen esas reformas.

Pero eso también será un desafío, dada la débil historia del Congreso en cuanto a reducción de gastos en los últimos 25 años.

“Ahora que el límite de la deuda falló como parte del CR, está claro que los recortes del DOGE tendrán que estar casados con un aumento del límite de la deuda para lograr que algo pase por el Congreso con el apoyo de los conservadores”, dijo Darling.

“Si lo del DOGE es más que solo un objeto brillante para los conservadores, entonces sus recomendaciones tienen que formar parte de cualquier acuerdo sobre el límite de la deuda”, agregó.

Trump designó a sus aliados Elon Musk y Vivek Ramaswamy para liderar el DOGE.

Los conservadores de la Cámara obligaron al entonces presidente Obama y a los líderes del Congreso a acordar en el verano de 2011 más de $900 mil millones en recortes de gastos en la próxima década para compensar un aumento de $900 mil millones en el límite de la deuda.

Sin embargo, las reformas tuvieron una vida corta, ya que el Congreso acordó más tarde aumentar los topes de gasto en 2013 y en los años siguientes.

“Creo que los miembros moderados de la [caucus republicana] van a tener que aceptarlo, van a tener que ir con algunas reformas de gasto y recortes a programas innecesarios, o de lo contrario nunca conseguirán el aumento del límite de la deuda”, dijo Darling.

Sin los republicanos unificados en el Senado y la Cámara para aumentar el techo de la deuda y recortar gastos, Trump tendría que negociar con los demócratas, quienes exigirán generosos aumentos en los gastos sociales a cambio de elevar el límite de la deuda.

En febrero de 2018, Trump llegó a un acuerdo con los demócratas, que estaban en la minoría del Senado y la Cámara en ese momento, para aumentar el gasto en defensa y no defensa en aproximadamente $300 mil millones a cambio de extender el techo de la deuda por poco más de un año.

Luego, en julio de 2019, Trump acordó aumentar los topes de gasto discrecional en otros $320 mil millones a cambio de que los demócratas aceptaran extender el límite de la deuda por otros dos años, más allá de las elecciones de 2020. Los demócratas tenían más influencia en 2019 porque controlaban la Cámara.

Hasta ahora, Trump ha señalado su preferencia por depender completamente de los votos del GOP para aprobar su agenda bajo el proceso de reconciliación presupuestaria, que le permitiría evitar un filibustero demócrata en el Senado.

Llamó al Congreso a eliminar por completo el techo de la deuda para que no esté bajo presión nuevamente el próximo año para negociar una extensión de la autoridad de endeudamiento federal, ya sea acordando aumentos de gastos exigidos por los demócratas o recortes enormes exigidos por los conservadores.

Le dijo a NBC News en una entrevista que eliminar el techo de la deuda sería “lo más inteligente que [el Congreso] podría hacer”.

“Lo apoyaría por completo”, dijo.

