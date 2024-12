Trump elogia ‘productiva’ reunión con Trudeau en medio de tensiones por los aranceles

El Presidente electo Trump confirmó su reunión del viernes con el Primer Ministro Canadiense Justin Trudeau, llamando a la conversación “productiva”.

“Acabo de tener una reunión muy productiva con el Primer Ministro Justin Trudeau de Canadá, donde discutimos muchos temas importantes que requerirán que ambos países trabajen juntos para abordar, como la Crisis del Fentanyl y las Drogas que ha diezmado tantas vidas como resultado de la Inmigración Ilegal, Acuerdos Comerciales Justos que no pongan en peligro a los Trabajadores Estadounidenses y el masivo Déficit Comercial que EE. UU. tiene con Canadá”, escribió el sábado en Truth Social.

“Dejé en claro que Estados Unidos ya no se quedará de brazos cruzados mientras nuestros ciudadanos se convierten en víctimas de este Azote de la Epidemia de Drogas, causado principalmente por los Cárteles de la Droga y el Fentanyl que ingresa desde China”, continuó. “¡Demasiada muerte y dificultades!”.

Trump agregó que Trudeau se comprometió a trabajar con EE. UU. para “poner fin a esta terrible devastación de las familias estadounidenses”. Otros temas discutidos, según la publicación, fueron energía, comercio y el Ártico.

“Todos son problemas vitales que abordaré en mis primeros días de regreso en la Oficina, y antes”, concluyó en la publicación.

El líder canadiense agradeció a Trump por la visita en una publicación en la plataforma social X el sábado por la tarde.

“Gracias por la cena de anoche, Presidente Trump. Espero con ansias el trabajo que podemos hacer juntos, nuevamente”, escribió Trudeau, acompañado de una foto de los dos.

Los dos también hablaron el martes, un día después de que Trump amenazara con un arancel del 25 por ciento sobre los productos importados de Canadá y México, así como un arancel más alto sobre los productos procedentes de China, en un esfuerzo por frenar el movimiento de migrantes y drogas, como el fentanilo, hacia EE. UU.

Trudeau dijo que la conversación fue “buena” después de la llamada telefónica, señalando optimismo cuando se trata de trabajar con el presidente electo cuando asuma el cargo en enero.

“Esto es algo que podemos hacer, exponiendo los hechos, avanzando de manera constructiva”, dijo el primer ministro en ese momento. “Sabemos que esta es una relación que requiere un cierto esfuerzo, y eso es lo que haremos”.

Antes de su viaje al complejo Mar-a-Lago de Trump en Florida, Trudeau dijo que se aseguraría de que Canadá se mantuviera en la “dirección correcta”.

La Presidenta Mexicana Claudia Sheinbaum también habló con Trump después de su amenaza de aranceles. Aunque también dijo que la conversación fue “productiva”, ella se resistió a principios de esta semana a la afirmación del presidente electo de que México acordó cerrar su frontera con EE. UU.

“Reiteramos que la posición de México no es cerrar fronteras sino construir puentes entre gobiernos y entre pueblos”, escribió la tarde del miércoles en X.

Sheinbaum también ha amenazado con imponer sus propios aranceles a la próxima administración de Trump si se ejecuta su amenaza.