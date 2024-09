Trump ‘disrespected’ cementerio de Arlington por ‘truco político’

“

La vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris y el ex presidente de EE. UU. y candidato presidencial republicano, Donald Trump.

Brendan Mcdermid | Elizabeth Frantz | Reuters

La vicepresidenta Kamala Harris criticó duramente al ex presidente Donald Trump por filmar en el Cementerio Nacional de Arlington, acusándolo de aprovechar su visita con fines políticos, lo cual está prohibido.

“Quiero ser clara: el ex presidente irrespetó un lugar sagrado, todo por un truco político,” escribió Harris en una extensa publicación. “Este es un hombre que no puede comprender nada más que servirse a sí mismo.”

Media hora después, el compañero de fórmula de Trump, el senador de Ohio JD Vance, respondió a Harris en sus propias redes sociales: “El presidente Trump estaba allí por invitación de familias cuyos seres queridos murieron por tu incompetencia.”

“¿Por qué no dejas las redes sociales y lanzas una investigación sobre sus muertes innecesarias?” agregó Vance.

La campaña de Trump repitió esa línea de defensa en su propia publicación en redes sociales, respondiendo a Harris: “Nunca has asumido la responsabilidad por los 13 héroes muertos bajo tu mandato, mientras presumías de ser la última persona en la habitación.”

En la última semana, Trump ha enfrentado críticas por su visita del lunes al Cementerio de Arlington, durante la cual los miembros de su campaña “repentinamente apartaron” a un empleado del cementerio que intentaba hacer cumplir las leyes federales que prohíben realizar “actividades políticas” en terrenos de cementerios militares, según un portavoz del Ejército de EE. UU.

Trump realizó el viaje al cementerio para conmemorar el tercer aniversario del asesinato de 13 miembros del servicio de EE. UU. en un atentado en el Aeropuerto de Kabul durante la retirada de EE. UU. de Afganistán, algo que ha atribuido repetidamente al presidente Joe Biden y a Harris.

Mientras Trump se reunía con las familias de las víctimas, el personal de su campaña tomó varias fotos y videos, algunos de los cuales fueron publicados en sus plataformas de redes sociales.

El Cementerio de Arlington emitió un comunicado confirmando el incidente entre la campaña y el empleado del cementerio, que fue reportado primero por NPR.

“La ley federal prohíbe actividades de campañas políticas o relacionadas con elecciones en los cementerios militares nacionales del Ejército, lo que incluye a fotógrafos, creadores de contenido u otras personas que asisten con tales propósitos o en apoyo directo de la campaña de un candidato político partidario,” dijo el cementerio.

La campaña de Trump ha negado repetidamente cualquier altercado físico y dijo que tenía la aprobación para tener un fotógrafo y un videógrafo en las instalaciones. Un portavoz de la campaña de Trump dijo que el incidente fue el resultado de que un empleado del cementerio tuviera un “episodio de salud mental”.

Trump dijo el viernes que solo tomó fotos en el lugar porque las familias de las víctimas así lo quisieron.

“Estuve con diferentes personas en diferentes tumbas y tomé fotos. No quería tomar fotos, pero las tomé si querían hacerlo,” dijo en una conversación moderada con la cofundadora de Moms for Liberty, Tiffany Justice.

La campaña de Harris ha aprovechado la controversia, criticando a Trump por irrespetar a las tropas estadounidenses y señalando varios otros incidentes en los que el ex presidente ha enfrentado críticas por supuestamente hacer comentarios despectivos sobre veteranos, lo cual él ha negado.

“Esto no es nada nuevo de Donald Trump,” escribió Harris en su publicación del sábado. “Creo firmemente que alguien que no puede cumplir con este simple deber sagrado no debería volver a pararse detrás del sello del Presidente de los Estados Unidos de América.”

