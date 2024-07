Trump dice que Taiwán debe pagar por la defensa de EE. UU.

Donald J. Trump, el candidato presidencial republicano, dijo que Taiwán debería pagar a Estados Unidos por defenderla de China, un comentario que destaca las incertidumbres – y las altas apuestas – sobre cómo podría manejar la disputa ardiente del estrecho de Taiwán si gana un segundo mandato.

Taiwán depende del apoyo político y militar de Estados Unidos para resistir la presión de Beijing, que reclama la isla como territorio chino. El Sr. Trump advirtió que Taiwán está peligrosamente expuesta a cualquier ataque de China y lejos de la protección de EE. UU., y señaló que adoptaría un enfoque más condicionalmente directo hacia Taiwán.

“Creo que Taiwán debería pagarnos por la defensa”, dijo el Sr. Trump en una entrevista con Bloomberg Businessweek que se publicó el martes. “Sabes, no somos diferentes a una compañía de seguros”.

Así como la denigración de la OTAN por parte del Sr. Trump ha sacudido a los aliados de América, sus comentarios sobre Taiwán plantean la pregunta sobre cuánto invertido estaría un segundo mandato de Trump en la defensa de la isla. Estados Unidos está comprometido por ley a ayudar a Taiwán a defenderse, y deja abierta la posibilidad de enviar fuerzas si Beijing alguna vez atacara la isla.

El Sr. Trump también apuntó a la dominación de Taiwán en la fabricación de semiconductores avanzados, diciendo: “Se llevaron alrededor del 100 por ciento de nuestro negocio de chips”.

El precio de las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company – el mayor fabricante del mundo de chips de computadora avanzados – cayó un 2.4 por ciento en la bolsa de valores de la isla el miércoles, aparentemente en reacción a sus comentarios.

Aunque el Sr. Trump ha hecho comentarios similares sobre Taiwán en años recientes, los más recientes podrían tener un impacto mayor en Taiwán, dado su fuerte posición en la carrera contra el presidente Biden.

“Si yo estuviera en Taiwán, me tomaría esta declaración en serio porque no es un comentario aislado – ahora hay un patrón”, dijo David Sacks, un compañero de estudios asiáticos en el Consejo de Relaciones Exteriores. “Esta declaración, en particular, ejemplifica el trumpismo porque refleja su vista puramente transaccional de la política exterior”.

Taiwán ya paga casi todas sus órdenes de armas a fabricantes estadounidenses, aunque la administración de Biden ha comenzado a transferir directamente algunos equipos militares a Taiwán, utilizando reservas estadounidenses. El punto más amplio del Sr. Trump parecía ser que Taiwán le debía a Estados Unidos más por su seguridad general.

Sin embargo, los comentarios del Sr. Trump no deben ser entendidos como la última palabra sobre las políticas de EE. UU. hacia Beijing y Taiwán si gana en noviembre, dijeron expertos taiwaneses. Un coro de voces en Washington, incluido el candidato republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance, puede influir en su posición, dijeron.

“Durante su presidencia, no habló abiertamente sobre el abandono de Taiwán”, dijo Alexander C. Huang, un experto en seguridad internacional que asesora al Partido Nacionalista de Taiwán, refiriéndose al mandato del Sr. Trump, que terminó en enero de 2021. “También entendemos que el presidente Trump, si regresa a la Casa Blanca, pediría a Taiwán que asuma más responsabilidad por nuestra defensa”.

El gobierno de Taiwán ha aumentado el gasto en su ejército, y en 2022 comenzó a extender el reclutamiento de 4 meses a 12 meses. Pero muchos expertos y funcionarios taiwaneses dicen que su isla necesitará gastar más para disuadir al ejército mucho más grande de China.

Tanto las administraciones de Trump como Biden ampliaron el apoyo a Taiwán, mientras que las relaciones de Estados Unidos con el presidente Xi Jinping en Beijing empeoraron drásticamente en los últimos ocho años. El miércoles, el ministerio de Relaciones Exteriores de China volvió a denunciar las ventas de armas de EE. UU. a Taiwán y dijo que, en represalia, suspendería discusiones muy tentativas sobre control de armas nucleares con Washington.

El compañero de fórmula de Trump, el Sr. Vance, y otros republicanos argumentaron que China sigue siendo el desafío global más apremiante para Estados Unidos, y algunos dicen que proteger a Taiwán debería ser una prioridad más alta para Washington que respaldar a Ucrania contra Rusia.

“Creo que deberíamos hacer todo lo posible para que China tome a Taiwán en primer lugar”, dijo el Sr. Vance al New York Times en una entrevista publicada el mes pasado. “No estamos haciendo eso porque estamos enviando todas las malditas armas a Ucrania y no a Taiwán”.

Los funcionarios taiwaneses también han cortejado vigorosamente el apoyo bipartidista en el Congreso. Los partidarios de Taiwán en el Partido Republicano podrían persuadir al Sr. Trump para que sea menos escéptico sobre la isla si gana, dijo Raymond Chen-En Sung, el vicepresidente de la Fundación Prospect, un instituto afiliado al gobierno taiwanés.

“La competencia estratégica entre EE. UU. y China es algo para todo el círculo de seguridad nacional alrededor del Sr. Trump”, dijo. Si el Sr. Trump gana un nuevo mandato, agregó el Sr. Sung, “creo que tendrán la tarea de educar al presidente sobre la importancia de Taiwán”.

Aun así, los comentarios de Trump probablemente impulsarán a Taiwán a tratar de asegurar a Estados Unidos – y a Trump – que está comprometido a completar las plantas de semiconductores en Arizona y a gastar más en su propio ejército.

“Estamos dispuestos a asumir más responsabilidad. Esto es defendernos nosotros mismos”, dijo el primer ministro de Taiwán, Cho Jung-tai, en respuesta a los comentarios de Trump. “Estamos muy agradecidos” por el apoyo de EE. UU., agregó.

Los funcionarios de Washington han estado mucho tiempo preocupados por la dependencia del mundo de Taiwán en semiconductores avanzados, los pequeños chips de computadora que alimentan dispositivos electrónicos desde iPhones hasta aviones de combate.

En los últimos cuatro años, TSMC se comprometió a construir nuevas fábricas en Japón, Alemania y Arizona. En abril, la administración de Biden otorgó a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, o TSMC, una subvención de $6.6 mil millones para intentar llevar la fabricación de chips a la vanguardia a Estados Unidos.

El Sr. Trump sugirió que era un trato injusto.

“Ahora les estamos dando miles de millones de dólares para construir nuevos chips en nuestro país, y luego los van a tomar también”, dijo Trump en la entrevista. Dijo que el líder de China, el Sr. Xi, también codiciaba las instalaciones de semiconductores de Taiwán. “Esa es la manzana de los ojos del presidente Xi”, dijo Trump.

La noción de que Taiwán había “tomado” el negocio de semiconductores de Estados Unidos era un malentendido, dijo Eric Huang, vicepresidente de Digitimes, una firma de investigación de mercado de la industria tecnológica con sede en Taiwán. La mayoría de las empresas de semiconductores más grandes del mundo por valor de mercado son empresas estadounidenses como Nvidia y Qualcomm, dijo el Sr. Huang.

“Taiwán juega un papel de apoyo principalmente proporcionando servicios de fabricación para estas empresas estadounidenses de chips”, dijo.